21 વર્ષ પહેલાં પિતાની વિકેટ લીધી, હવે પુત્રને આઉટ કર્યો
બોલર જેમ્સ એન્ડરસન 2024 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યો છે. હવે 43 વર્ષની ઉંમરે, આ મહાન ખેલાડી હજુ પણ સ્થાનિક ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે.
Published : April 5, 2026 at 8:20 PM IST
JAMES ANDERSON: દિગ્ગજ બોલર જેમ્સ એન્ડરસન 2024 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યો છે. આ પ્રતિષ્ઠિત અંગ્રેજી ખેલાડી હવે 43 વર્ષનો છે અને થોડા મહિનામાં 44 વર્ષનો થઈ જશે. જોકે, આ ઉંમરે પણ તે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખે છે. તે ફક્ત રમી રહ્યો નથી; તે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન પણ કરી રહ્યો છે. જેમ્સ એન્ડરસન - જેમણે ટેસ્ટ મેચોમાં 700 થી વધુ વિકેટ લીધી છે - હાલમાં કાઉન્ટી ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે. તે ફક્ત લેન્કેશાયર માટે જ રમી રહ્યો નથી પરંતુ ટીમનું નેતૃત્વ પણ કરી રહ્યો છે. તેણે આ મેચની પ્રથમ ઇનિંગમાં શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું.
જેમ્સ એન્ડરસને પાંચ વિકેટ લીધી
નોંધનીય છે કે, કાઉન્ટી ક્રિકેટ સીઝન ગયા શુક્રવાર (3 એપ્રિલ) થી શરૂ થઈ હતી. લેન્કેશાયર હાલમાં નોર્થમ્પ્ટનશાયરનો સામનો કરી રહ્યો છે. આ મેચના બીજા દિવસે, જેમ્સ એન્ડરસને શાનદાર બોલિંગ કરી. તેણે પાંચ વિકેટ લીધી. ઝડપી બોલરે રિકાર્ડો વાસ્કોનસેલોસ, કેલ્વિન હેરિસન, સૈફ ઝૈબ, જેમ્સ સેલ્સ અને લુઈસ કિમ્બરને આઉટ કર્યા. બીજા દિવસે રમત બંધ થતાં સુધીમાં, એન્ડરસને 13 ઓવરમાં 64 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી હતી.
Sir James Anderson’s longevity is simply unreal, dismissing a father and son 21 years apart against the same opponent, Northamptonshire 🤯#EnglandCricket | #CountyCricket pic.twitter.com/tmTV3f9l2A— Cricketangon (@cricketangon) April 5, 2026
21 વર્ષ પહેલાં પિતાની વિકેટ લીધી, હવે પુત્રને આઉટ કર્યો
નોંધપાત્ર રીતે, 21 વર્ષ પહેલાં 2005માં જેમ્સ એન્ડરસને કાઉન્ટી ક્રિકેટ મેચમાં નોર્થમ્પ્ટનશાયરના ડેવિડ સેલ્સને આઉટ કર્યો હતો. ડેવિડ સેલ્સ જેમ્સ સેલ્સના પિતા છે, જે હાલમાં નોર્થમ્પ્ટનશાયર માટે રમે છે. નોંધનીય છે કે એન્ડરસને આ જ મેચમાં જેમ્સ સેલ્સને આઉટ કર્યા હતા. 21 વર્ષના સમયગાળામાં આ પહેલી ઘટના છે જ્યાં એન્ડરસને પિતા અને પુત્ર બંનેને આઉટ કર્યા છે. આ સિદ્ધિ એન્ડરસનની અસાધારણ ફિટનેસ અને તેની સતત ક્રિકેટ કારકિર્દીની નોંધપાત્ર દીર્ધાયુષ્યનો પુરાવો આપે છે.
The 56th time that James Anderson has taken five wickets in a first-class innings pic.twitter.com/ifZXbK31nv— Rothesay County Championship (@CountyChamp) April 4, 2026
મેચની સ્થિતિ: મેચમાં, લેન્કેશાયરે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. જોશ બોહાનનના 90 અને લ્યુક વેલ્સના 87 રનની મદદથી, લેન્કેશાયરે તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં કુલ 384 રન બનાવ્યા. નોર્થમ્પ્ટનશાયર માટે, બેન સેન્ડરસન સૌથી વધુ પાંચ વિકેટ ઝડપી હતી. જવાબમાં, નોર્થમ્પ્ટનશાયર 9 વિકેટ ગુમાવીને 215 રન બનાવી ચૂક્યું છે. નોર્થમ્પ્ટનશાયર હાલમાં 169 રન પાછળ છે. લુઇસ મેકમેનસ 54 રન સાથે અણનમ છે, જ્યારે હેરી કોનવે 1 રન સાથે છે.
આ પણ વાંચો: