થ્રી ડે ટેસ્ટ ફોર્મેટ સાથે જય હિન્દ ટ્રોફીની શરૂઆત, T20 અને વન-ડે કરતા કેમ થ્રી ડે ફોર્મેટ બેસ્ટ કેમ?

ભાવનગર શહેરમાં રૂરલ ભાવનગર અને અમરેલી વચ્ચે ટેસ્ટ ફોર્મેટમાં જય હિન્દ ટ્રોફીની શરૂઆત થઈ છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 6:48 PM IST

ભાવનગર: ગુજરાતમાં જય હિન્દ ટ્રોફીની શરૂઆત થઈ છે. મોટા ખેલાડીઓ માટેની શરૂ થયેલી જય હિન્દ ટ્રોફી અન્ય જિલ્લાઓમાં અલગ અલગ સેશનમાં રમાયા બાદ હવે ભાવનગર ખાતે પણ ભાવનગર રૂરલ અને અમરેલી વચ્ચે જય હિન્દ ટ્રોફીની શરૂઆત થઈ છે. જો કે આ ફોર્મેટ ટેસ્ટ ક્રિકેટનું ફોર્મેટ છે. ભાવનગરના ભરૂચા ક્લબ ખાતે આ ટુર્નામેન્ટનો પ્રારંભ થયો છે. જો કે સમગ્ર જિલ્લામાં અલગ અલગ જિલ્લાની ટીમો જોડાયેલી છે.

ભાવનગરમાં ટેસ્ટ ફોર્મેટમાં જય હિન્દ ટ્રોફનો પ્રારંભ

ભાવનગર શહેરમાં આવેલા સર ભાવસિંહજી ક્રિકેટ એસોસિએશનના મેદાન ખાતે ભાવનગર રૂરલ અને અમરેલી વચ્ચે જય હિન્દ ટ્રોફીની મેચનો પ્રારંભ થયો છે ત્યારે ભાવનગર રૂરલ ક્રિકેટ ટીમના કોચ રિયાઝ કાસમાણીએ જણાવ્યું હતું કે સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા આ ટ્રોફી રમાડવામાં આવે છે. આ ત્રણ દિવસની મેચ હોય છે. ટેસ્ટ ફોર્મેટ પ્રમાણે રમાય છે. આ અંડર 16 માં રમાય છે ત્યારે અન્ડર 19 માં નથી રમાતી. બાકીના ફોર્મેટમાં થ્રીડે મળે છે તો અંડર 19 અને અંડર 23 ને પણ આ ફોર્મેટ મળે તો ખેલાડીઓને ઘણું શીખવા મળે.

T 20 અને વનડે માં નથી મળતો મોકો

ભાવનગર રૂરલ ટીમના કોચ રીયાઝ કાસમાણીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે T20 નો જમાનો છે બે કલાકમાં પૂરું થઈ જાય પણ બાળકો પોતાનું ડેવલપમેન્ટ નથી કરી શકતા. આમ તો અન્ડર 12થી જો આ ફોર્મેટ શરૂ થઈ જાય તો દરેક બાળકને માટે સારું કહેવાય. અત્યારે ભાવનગર રૂરલ અને અમરેલીની મેચ શરૂ છે. આ મેચ ત્રણ દિવસ સુધી ચાલવાની છે. રોજની 90 જેટલી ઓવર નાખવામાં આવનાર છે.ટેસ્ટ ફોર્મેટમાં ખેલાડીઓને બોલિંગ અને બેટિંગ બંનેમાં અનુભવ મળે છે.

નુકશાન કોને બોલર કે બેટ્સમેનને?

ભાવનગર રૂરલ ટીમના કોચ રિયાઝ કાસમાણીએ જણાવ્યુ હતું કે, આમ જોવા જઈએ તો 3ડે જો રમાડવામાં આવે તો બાળકોનું ડેવલપમેન્ટ થાય છે. જેમ કે કોઈ બોલર હોય તો સારો બોલર સારી બોલિંગ કરી શકે 3ડે ફોર્મેટમાં કરી શકે છે. જ્યારે ટી ટ્વેન્ટી ફોર્મેટમાં તેને માત્ર બે થી ત્રણ ઓવર નાખવા મળે છે તો બીજી તરફ વનડેમાં પણ તેને ઓછી તક મળે છે. T20 ના ફોર્મેટમાં તો છોકરાઓ રમી પણ શકતા નથી આઉટ થઈ જાય છે તો ઘણો ફાયદો થાય 3 ડે ફોર્મેટમાં ખેલાડીઓને.

