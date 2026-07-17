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LPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલાં જ મોટો વિવાદ, જાફના કિંગ્સના માલિકની ધરપકડ

શ્રીલંકા પ્રીમિયર લીગ ફ્રેન્ચાઇઝી જાફના કિંગ્સના સહ-માલિકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

Jaffna kings co owner manjot kalra arrested in sri lanka
Jaffna kings co owner manjot kalra arrested in sri lanka (Representational Image (IANS))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 5:25 PM IST

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JAFFNA KINGS CO OWNER: 2026 લંકા પ્રીમિયર લીગ (LPL) સીઝન 17 જુલાઈથી શરૂ થવાની છે. સીઝન શરૂ થવાના થોડા કલાકો પહેલા જ એક મોટો વિવાદ ફાટી નીકળ્યો છે. શ્રીલંકાના સ્થાનિક મીડિયા અનુસાર, જાફના કિંગ્સ ટીમના એક માલિકની પોલીસના સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન યુનિટ (SIU) દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ સમાચાર બાદ, શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડ (SLC) એ શુક્રવારે બપોરે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું, જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે તેઓ તપાસમાં પોલીસને સંપૂર્ણ સહયોગ કરશે.

શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડે આ બાબતે શું કહ્યું?

શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડે જણાવ્યું છે કે તેઓએ જાફના કિંગ્સના માલિકની ધરપકડના અહેવાલો સાંભળ્યા છે. બોર્ડ અને લંકા પ્રીમિયર લીગ મેનેજમેન્ટ આ મામલાની તપાસ કરી રહેલી પોલીસ ટીમ (SIU) ને તમામ શક્ય સહાય પૂરી પાડશે. ટુર્નામેન્ટ આયોજકો જણાવે છે કે તેઓ ક્રિકેટમાં કોઈપણ પ્રકારની છેતરપિંડી, અપ્રમાણિકતા અથવા મેચ ફિક્સિંગ માટે શૂન્ય સહિષ્ણુતા રાખશે અને તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરશે.

જાફના કિંગ્સનો માલિક કોણ છે?

લંકા પ્રીમિયર લીગ (LPL) ની આ સીઝન પહેલા, "સ્પોર્ટ્સ કોમ્યુન" નામની કંપનીએ ઉદ્યોગપતિ મયંક ગોયલ અને ભૂતપૂર્વ ભારતીય અંડર-19 ખેલાડી મનજોત કાલરાની માલિકીની જાફના કિંગ્સ ટીમ ખરીદી હતી. અધિકારીઓ આ ધરપકડને શ્રીલંકાના કડક કાયદાઓ માટે મોટી સફળતા ગણાવી રહ્યા છે, ત્યારે ટુર્નામેન્ટમાં ટીમ માલિકોની યોગ્ય પૃષ્ઠભૂમિ તપાસના અભાવ અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં આ ત્રીજી વખત છે જ્યારે ભ્રષ્ટાચાર અથવા ફિક્સિંગના આરોપસર પોલીસ દ્વારા કોઈ ટીમ માલિકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

વિજય શંકર LPL 2026 માં રમશે

લંકા પ્રીમિયર લીગની 2026 સીઝન મહત્વપૂર્ણ બનવાની તૈયારીમાં છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ઓલરાઉન્ડર વિજય શંકરે આ સીઝનમાં કેન્ડી રોયલ્સ સાથે કરાર કર્યો છે. તે ટુર્નામેન્ટમાં રમનાર એકમાત્ર ભારતીય ખેલાડી છે. તેની સાથે ઈંગ્લેન્ડના ઓલરાઉન્ડર મોઈન અલી અને બાંગ્લાદેશના અનુભવી શાકિબ અલ હસન જોડાશે. ટુર્નામેન્ટની છઠ્ઠી સીઝન માટે બધી ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ તેમની ટીમોને અંતિમ સ્વરૂપ આપી દીધું છે. વિજય શંકર ટીમ તરફથી રમનાર ત્રીજો ભારતીય ખેલાડી છે, જે અગાઉ 2020 માં ઇરફાન પઠાણ અને મુનાફ પટેલ માટે રમી ચૂક્યો છે.

LPL ડિરેક્ટર સામન્થા ડોડાનવેલાએ એક મોટું નિવેદન આપ્યું

LPL ડિરેક્ટર સામન્થા ડોડાનવેલાએ બોર્ડનો બચાવ કરતા કહ્યું, "અમે ભ્રષ્ટાચાર પ્રત્યે ખૂબ કડક છીએ. ભલે તે ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં હોય કે દરમિયાન, અમને કંઈક ખોટું જણાય કે તરત જ અમે તાત્કાલિક પગલાં લઈશું." શ્રીલંકા વિશ્વનો એકમાત્ર દેશ છે જ્યાં રમતોમાં ફિક્સિંગ અથવા ભ્રષ્ટાચાર માટે સીધી ધરપકડ કરવાની મંજૂરી આપતો કાયદો છે. અન્ય દેશોમાં, આવા કેસો ICC પાસે જાય છે અને વર્ષો સુધી ચાલે છે. આ મોટી ધરપકડ છતાં, શ્રીલંકા ક્રિકેટ બોર્ડે ચાહકો અને ખેલાડીઓને ખાતરી આપી છે કે ટુર્નામેન્ટમાં કોઈ વિક્ષેપ નહીં આવે. 17 જુલાઈના રોજ કોલંબોના SSC ગ્રાઉન્ડ પર જાફના કિંગ્સ અને ગેલ ગેલેન્ટ્સ વચ્ચે યોજાનારી ઓપનિંગ મેચ સમયપત્રક મુજબ રમાશે.

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MANJOT KALRA ARRESTED IN SRI LANKA
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JAFFNA KINGS CO OWNER
MANJOT KALRA
MANJOT KALRA ARRESTED IN SRI LANKA

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