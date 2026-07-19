બેન ડકેટ અને જેકબ બેથેલની જોડીએ રચ્યો ઇતિહાસ, લોર્ડ્સમાં સૌથી વધુ ઓપનિંગ ભાગીદારીનો રેકોર્ડ બનાવ્યો
ઈંગ્લેન્ડના ઓપનર જેકબ બેથેલ અને બેન ડકેટે ભારત સામેની ત્રીજી વનડેમાં 192 રનની ઓપનિંગ ભાગીદારી કરીને ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
Published : July 19, 2026 at 8:45 PM IST
IND VS ENG: લોર્ડ્સમાં રમાઈ રહેલી ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી વનડેમાં, ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટને ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. તેમના ઓપનર, બેન ડકેટ અને જેકબ બેથેલે આ નિર્ણયને બિલકુલ સાચો સાબિત કર્યો. આ બંને બેટ્સમેનોએ ઉત્તમ પ્રદર્શન કર્યું અને ભારતીય બોલરોને વિકેટ માટે ઝંખતા કર્યા. ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને બોલરોની દરેક ચાલ તેમની સામે સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ સાબિત થઈ. બંને બેટ્સમેનોએ મળીને લોર્ડ્સમાં સૌથી વધુ ઓપનિંગ ભાગીદારીનો રેકોર્ડ બનાવ્યો.
જેકબ બેથેલ અને બેન ડકેટે નવો રેકોર્ડ
બંને ઓપનરોએ ઇંગ્લેન્ડને માત્ર મજબૂત શરૂઆત જ આપી નહીં પરંતુ લોર્ડ્સમાં વનડે ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ઓપનિંગ ભાગીદારીનો નવો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો. ઓપનરો જેકબ બેથેલ અને બેન ડકેટે તેમની ભાગીદારીમાં 137 રન બનાવ્યા, તેમણે લોર્ડ્સમાં સૌથી વધુ ઓપનિંગ ભાગીદારીનો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો. અગાઉ, આ રેકોર્ડ 46 વર્ષ સુધી રહ્યો. 1980 માં, જ્યોફ્રી બોયકોટ અને પીટર વિલીએ પ્રથમ વિકેટ માટે 135 રન બનાવ્યા હતા, જે રેકોર્ડ આ બંને બેટ્સમેનોએ હવે તોડી નાખ્યો છે.
Success for England's new ODI opening duo, Ben Duckett and Jacob Bethell 💪 pic.twitter.com/xMKB0qGhjy— Cricinfo (@cricinfo) July 19, 2026
લોર્ડ્સમાં પ્રથમ વખત
બેન ડકેટ અને જેકબ બેથેલે પ્રથમ વિકેટ માટે શાનદાર 192 રન બનાવ્યા. લોર્ડ્સમાં વનડેના 54 વર્ષના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે કોઈ ઓપનિંગ જોડીએ 150 થી વધુ રનની ભાગીદારી કરી છે. આ સાથે, અંગ્રેજી જોડીએ ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે વનડેમાં સૌથી વધુ ઓપનિંગ ભાગીદારીનો નવો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો. સાથે મળીને, તેઓએ જેસન રોય અને જોની બેરસ્ટોનો અગાઉનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેમણે 2019 વર્લ્ડ કપમાં ઇનિંગ્સ ઓપન કરતી વખતે 160 રન બનાવ્યા હતા.
Ben Duckett 🤝 Jacob Bethell— Wisden (@WisdenCricket) July 19, 2026
The duo registered England's highest-ever opening partnership against India in men's ODIs 🏴#ENGvIND #Cricket pic.twitter.com/7CNECnkfXn
ઈંગ્લેન્ડની સૌથી મોટી ભાગીદારી
બેન ડકેટ અને જેકબ બેથેલ હવે ભારત સામે ODI માં કોઈપણ વિકેટ માટે સૌથી વધુ ઓપનિંગ ભાગીદારી ધરાવતા બેટ્સમેન બની ગયા છે. તેમણે 2018 માં સ્થાપિત અગાઉના રેકોર્ડને તોડ્યો હતો, જ્યારે ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરતા જો રૂટ અને ઇયોન મોર્ગને 186 રન ઉમેર્યા હતા. વધુમાં, ઐતિહાસિક મેદાન લોર્ડ્સ ખાતે ડકેટ અને બેથેલ દ્વારા ઉમેરાયેલા 192 રન, ODI ક્રિકેટમાં કોઈપણ વિકેટ માટે ચોથા ક્રમની સૌથી મોટી ઓપનિંગ ભાગીદારી બની ગઈ છે.
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