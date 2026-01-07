RCB ના ખેલાડીએ રચ્યો ઈતિહાસ, 2006 પછી એશિઝમાં સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા બેટ્સમેન બન્યો
Published : January 7, 2026 at 4:07 PM IST
હૈદરાબાદ: સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહેલી પાંચમી એશિઝ ટેસ્ટના ચોથા દિવસે ઇંગ્લેન્ડના બેટ્સમેન જેકબ બેથેલે સદી ફટકારી. ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની આ મેચમાં સદી ફટકારનારા સૌથી યુવા બેટ્સમેનોમાંના એક બનીને ઇંગ્લેન્ડના આ ઓલરાઉન્ડર ખેલાડીએ રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું.
ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરતા, બેથેલે માત્ર 162 બોલમાં પોતાની પ્રથમ ટેસ્ટ સદી પૂરી કરી, અને લોંગ-ઓન પર એક શક્તિશાળી શોટ મારીને આ સિદ્ધિ મેળવી.
તેણે ઈતિહાસ રચ્યો, 21મી સદીમાં એશિઝમાં સદી ફટકારનાર બીજો સૌથી યુવા બેટ્સમેન બન્યો, જે ફક્ત ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન એલિસ્ટર કૂક પછીનો છે. તે 2006 પછી એશિઝમાં સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા બેટ્સમેન પણ બન્યો. બેથેલે 22 વર્ષ અને 78 દિવસની ઉંમરે પોતાની સદી ફટકારી હતી, જ્યારે કૂકે 2006માં પર્થમાં 21 વર્ષ અને 357 દિવસની ઉંમરે પોતાની સદી ફટકારી હતી.
પોપ સતત 6 ઇનિંગ્સમાં અડધી સદી ફટકારવામાં નિષ્ફળ ગયા હોવાથી, બેથેલે પોપને નંબર 3 પર સ્થાન આપ્યું. મેલબોર્નમાં બોક્સિંગ ડે ટેસ્ટમાં, તેમણે 1 અને 40 રન બનાવ્યા. પાંચમી એશિઝ ટેસ્ટ બેથેલની નંબર 3 પર પાંચમી ટેસ્ટ પણ હતી. આ સદી સાથે, તે જોનાથન ટ્રોટ પછી 14 વર્ષમાં એશિઝમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ઇંગ્લેન્ડનો નંબર 3 બેટ્સમેન બન્યો. ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન માઈકલ વોન અને માર્ક બુચર 2001 થી એશિઝમાં નંબર 3 પર બેટિંગ કરતી વખતે સદી ફટકારનારા એકમાત્ર અન્ય બેટ્સમેન છે.
બેથેલની RCBની જર્સીમાં દેખાશેે
બેથેલ આગામી IPL સીઝનમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરનો ભાગ રહેશે અને અત્યાર સુધી ટીમ માટે મુખ્ય ખેલાડી રહ્યો છે. તેણે ગયા સીઝનમાં ફ્રેન્ચાઇઝ માટે ફક્ત બે મેચ રમી હતી, જ્યારે તેઓએ તેમનો પહેલો IPL ખિતાબ જીત્યો હતો. તેણે એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે બીજી મેચમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે 33 બોલમાં પ્રભાવશાળી 55 રન બનાવ્યા હતા.
