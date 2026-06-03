'નામ હી કાફી હૈ' વૈભવ સૂર્યવંશીની અસર, શ્રીલંકામાં રમાનાર ત્રિકોણીય-શ્રેણીની મેચોનું લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે
વૈભવ સૂર્યવંશી હાલમાં સમગ્ર ક્રિકેટ જગતમાં ચર્ચામાં છે, ચાહકો તેને રમતા જોવાની તકની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
Published : June 3, 2026 at 7:08 PM IST
IND A VS SRI A: IPL 2026 ની 19મી સીઝનમાં પોતાની બેટિંગ કુશળતાથી સનસનાટી મચાવનાર વૈભવ સૂર્યવંશી હવે ક્રિકેટની દુનિયામાં ફેન ફોલોઇંગ ધરાવે છે. 15 વર્ષીય વૈભવે IPL 2026 દરમિયાન અનેક દિગ્ગજ બોલરો સામે જે રીતે નિર્ભયતાથી બેટિંગ કરી તે દરેક જગ્યાએ ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે. તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનને જોતાં, વૈભવ સૂર્યવંશીના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પદાર્પણની હવે આતુરતાથી રાહ જોવાઈ રહી છે. નજીકના ભવિષ્યમાં, IPL સીઝનના સમાપન પછી, વૈભવ ભારત A ટીમ સાથે શ્રીલંકાના પ્રવાસે જવા માટે તૈયાર છે. 9 જૂનથી ત્યાં એક વન-ડે ત્રિકોણીય-શ્રેણી રમવાની છે એક ટુર્નામેન્ટ જેમાં વૈભવ એક અલગ પ્રભાવ પાડશે તેવી અપેક્ષા છે અને આ ત્રિકોણીય-શ્રેણીની બધી મેચોનું જીવંત પ્રસારણ પણ કરવામાં આવશે.
9 જૂને શ્રીલંકામાં શરૂ થનારી 'A' ટીમની ODI ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં ભારત ઉપરાંત યજમાન રાષ્ટ્ર અને ત્રીજી ટીમ અફઘાનિસ્તાન પણ ભાગ લેશે. BCCIએ આ ODI ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે ભારતીય 'A' ટીમની જાહેરાત ઘણા સમય પહેલા કરી દીધી હતી, જેમાં અનુભવી ખેલાડી તિલક વર્મા કેપ્ટનશીપની જવાબદારી સંભાળશે. જોકે, આ છતાં, બધાની નજર વૈભવ સૂર્યવંશી પર રહેશે, જેણે અત્યાર સુધીમાં ફક્ત આઠ લિસ્ટ A મેચ રમી છે અને 44.12 ની સરેરાશથી 353 રન બનાવ્યા છે.
2026 ની IPL સીઝન દરમિયાન વૈભવે બેટથી જે પ્રભાવશાળી ફોર્મ દર્શાવ્યું હતું તે જોતાં, તે આગામી ત્રિકોણીય-શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરે તેવી અપેક્ષા છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, ચાહકો તેને રમતમાં જોવાની તકની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્કે સોશિયલ મીડિયા પર ત્રિ-શ્રેણી અંગે એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં જાહેરાત કરવામાં આવી કે 9 જૂનથી 21 જૂન વચ્ચે રમાનારી બધી મેચોનું ટીવી પર લાઇવ પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક દ્વારા કરવામાં આવશે, જ્યારે મેચોનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ સોનીલીવ એપ પર ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ થશે.
દાંબુલા સ્ટેડિયમમાં રમાનારી બધી મેચો
વનડે ત્રિકોણીય શ્રેણીની મેચોની વાત કરીએ તો, શરૂઆતની મેચ ભારત અને શ્રીલંકાની 'એ' ટીમો વચ્ચે રમાશે, જ્યારે શ્રેણીની બધી મેચો દાંબુલા સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ફાઇનલ સહિતની બધી મેચો ભારતીય સમય (IST) મુજબ સવારે 10:00 વાગ્યે શરૂ થવાની છે, જેમાં ટોસ સવારે 9:30 વાગ્યે થશે. વનડે ત્રિકોણીય શ્રેણીના સમાપન પછી, ભારતીય 'એ' ટીમ યજમાન શ્રીલંકા સામે બે ચાર-દિવસીય મેચ રમવાની પણ છે; આ મેચોમાંથી પહેલી મેચ 25 જૂને ગાલે સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
ભારતની 'A' ટીમ: તિલક વર્મા (કેપ્ટન), રુતુરાજ ગાયકવાડ (વાઈસ-કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, પ્રિયાંશ આર્ય, આયુષ બદોની, નિશાંત સિંધુ, સૂર્યાંશ શેડગે, પ્રભસિમરન સિંઘ (વિકેટકીપર), કુમાર કુશાગ્ર (વિકેટકીપર), વિપરાજ નિગમ, યુધ્ધવીર સિંહ, અંશુલ કંબોજ, અરશદ ખાન, અનુકૂલ રોય.
ત્રિકોણીય ODI શ્રેણીનો સંપૂર્ણ શેડ્યુલ:
- ભારત-A વિરુદ્ધ શ્રીલંકા-A – 9 જૂન (દાંબુલ્લા)
- ભારત-A વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન-A – 11 જૂન (દાંબુલ્લા)
- શ્રીલંકા-A વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન-A – 13 જૂન (દાંબુલ્લા)
- ભારત-A વિરુદ્ધ શ્રીલંકા-A – 15 જૂન (દાંબુલ્લા)
- ભારત-A વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન-A – 17 જૂન (દાંબુલ્લા)
- શ્રીલંકા-A વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન-A – 19 જૂન (દાંબુલ્લા)
- ફાઇનલ – 21 જૂન (દાંબુલ્લા)
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