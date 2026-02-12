ઇટાલીએ નેપાળને એકતરફી મેચમાં 10 વિકેટથી હરાવ્યું, પોઇન્ટ ટેબલમાં ઇંગ્લેન્ડથી ઉપર
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં, ઇટાલીની ટીમે નેપાળ સામેની મેચમાં એકતરફી 10 વિકેટથી જીત મેળવીને ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં પોતાની પ્રથમ જીત નોંધાવી.
Published : February 12, 2026 at 7:39 PM IST
ITALY VS NEPAL: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની 17મી મેચ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે નેપાળ અને ઇટાલી વચ્ચે રમાઈ હતી, બંને ગ્રુપ C માં છે. આ મેચમાં નેપાળને સૌથી આગળ માનવામાં આવતું હતું, કારણ કે તેણે ઇંગ્લેન્ડ સામેની પાછલી મેચ હારી હતી છતાં તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનને કારણે તે સફળ રહ્યું હતું. બીજી તરફ, ઇટાલીએ પોતાની રમતથી બધાને ખોટા સાબિત કર્યા, મેચ એકતરફી 10 વિકેટથી જીતી અને ઐતિહાસિક વિજય નોંધાવ્યો. પ્રથમ વખત T20 વર્લ્ડ કપમાં રમી રહેલા ઇટાલીએ ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં પોતાનો પ્રથમ વિજય નોંધાવ્યો. આ મેચમાં ઇટાલિયન ટીમને 124 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો, જે તેણે 12.4 ઓવરમાં હાંસલ કર્યો.
ઇટાલીએ ફૂટબોલની દુનિયામાં પોતાનું કૌશલ્ય દર્શાવ્યું છે, 1934, 1938, 1982 અને 2006માં વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં નેપાળનો આ બીજો એકતરફી 10 વિકેટથી પરાજય છે, જે અગાઉ 2025માં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે અપમાનજનક હાર હતો. દરમિયાન, ઇટાલીએ પહેલીવાર કોઈ ટીમને 10 વિકેટથી હરાવી છે.
ITALY SCRIPT HISTORY 🇮🇹🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) February 12, 2026
The Mosca brothers seal a thumping 10-wicket win over Nepal as Italy celebrate their maiden ICC Men’s T20 World Cup triumph 👏✨ A day they’ll never forget.
Next on ICC Men’s #T20WorldCup | #INDvNAM | LIVE NOW 👉 https://t.co/aLGrwgVX5o pic.twitter.com/758Mqt6eYh
ભાઈઓની ઓપનિંગ જોડીએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું
નેપાળ સામેની મેચમાં, ઇટાલીના કેપ્ટન હેરી માનેન્ટીએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. તેમના બોલરોએ ઇટાલીને માત્ર 123 રન સુધી મર્યાદિત રાખ્યું. ત્યારબાદ બધાની નજર ઇટાલીના બેટ્સમેનોના પ્રદર્શન પર હતી, જેમાં ઓપનિંગ જોડી સૌથી વધુ દબાણ સહન કરતી હતી. ઇટાલી માટે ઇનિંગ્સ શરૂ કરતા, ભાઈઓ જસ્ટિન મોસ્કા અને એન્થોની મોસ્કા મેચને સંપૂર્ણપણે એકતરફી મેચમાં ફેરવી દીધી. બંને ભાઈઓએ મોટા શોટ રમવાનું ચાલુ રાખ્યું, મેચને ઇટાલીની પકડમાં રાખી. તેઓએ ફક્ત 12.4 ઓવરમાં કોઈ નુકસાન વિના લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું. જસ્ટિન મોસ્કાએ 44 બોલમાં 60 રન બનાવ્યા, જ્યારે એન્થોની મોસ્કાએ 32 બોલમાં 62 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી.
પોઇન્ટ ટેબલમાં ઇટાલી ઇંગ્લેન્ડથી ઉપર
ઇટાલીની જીત સાથે, તેઓ હવે ગ્રુપ સી પોઈન્ટ ટેબલમાં ઇંગ્લેન્ડથી ઉપર છે, બે મેચમાંથી બે પોઈન્ટ સાથે, એક જીતી અને એક હાર સાથે. ઇટાલીનો નેટ રન રેટ -0.352 છે. આ દરમિયાન, ઇંગ્લેન્ડ હવે બે પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયું છે.
આ પણ વાંચો: