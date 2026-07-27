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ISSF World Cup: ઈશાએ મનુને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, મનુ ભાકરે પણ મેડલ જીત્યો

ભારતની ઉભરતી શૂટર ઈશા સિંહે ISSF વર્લ્ડ કપમાં મહિલાઓની 25 મીટર પિસ્તોલ ઇવેન્ટમાં પોતાની દેશબંધુ અને ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા મનુ ભાકરને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.

esha singh grabbed gold manu bhaker took bronze
esha singh grabbed gold manu bhaker took bronze (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 27, 2026 at 5:54 PM IST

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ISSF World Cup: ઉભરતી ભારતીય શૂટર ઈશા સિંહે સોમવારે ISSF વર્લ્ડ કપ (રાઇફલ/પિસ્તોલ/શોટગન) માં મહિલા 25 મીટર પિસ્તોલ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, જેમાં તેણીની દેશબંધુ અને ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા મનુ ભાકરને હરાવી. મનુએ બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો, જેનાથી સ્પર્ધામાં ભારતના મેડલની સંખ્યામાં બે મેડલ ઉમેરાયા. 21 વર્ષીય ઈશાએ ફાઇનલમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું, 40 પોઈન્ટ મેળવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, જ્યારે પેરિસ 2024 ઓલિમ્પિકમાં બે વખત બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા મનુએ શૂટ-ઓફમાં જીતીને કુલ 28 પોઈન્ટ સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો.

ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડમાં ભારતીય શૂટર્સનો દબદબો

ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડમાં ભારતીય શૂટર્સે મજબૂત શરૂઆત કરી. મનુએ 586 ના સ્કોર સાથે ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું, જ્યારે ઈશા 585 પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને રહી; બંનેએ આઠ શૂટર્સના ફાઇનલ માટે આરામથી ક્વોલિફાય કર્યું. ભૂતપૂર્વ એશિયન ગેમ્સ ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા રાહી સરનોબતે 582 પોઈન્ટ મેળવ્યા, જ્યારે સિમરનપ્રીત કૌર બ્રાર (576) અને અભિજ્ઞા અશોક પાટીલ (573) એ ફક્ત રેન્કિંગ પોઈન્ટ્સ (RPO) માટે સ્પર્ધા કરતી વખતે સારું પ્રદર્શન કર્યું.

મનુ ભાકરે શું કહ્યું

આ સિઝનની શરૂઆતમાં મ્યુનિક વર્લ્ડ કપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર એશાએ કહ્યું, "મારી પાછલી જીતને કારણે મારા પર ઘણું દબાણ હતું. જ્યારે તમે કોઈ સ્પર્ધામાં સારું પ્રદર્શન કરો છો, ત્યારે તમારી પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ રાખવામાં આવે છે. મને ખુશી છે કે હું આજે તે દબાણનો સામનો કરી શકી." દરમિયાન, મનુએ કહ્યું કે આ મેડલ તેના આત્મવિશ્વાસને વધારશે.

તેણીએ કહ્યું, "આ મેડલ મારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે આવી સફળતા એક પગથિયું જેવું કામ કરે છે; તે મને સમજવામાં મદદ કરે છે કે હું કઈ દિશામાં આગળ વધી રહી છું. આ મેડલે ચોક્કસપણે મારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કર્યો છે, અને તે મને વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ અને એશિયન ગેમ્સમાં ફાયદો કરાવશે." આ સિઝનની શરૂઆતમાં, ઈશાએ મ્યુનિક વર્લ્ડ કપના ફાઇનલમાં 43 પોઈન્ટ મેળવીને એક નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. આ રીતે તેણીએ પોતાની સાતત્ય જાળવી રાખી છે, જે આગામી સ્પર્ધાઓ માટે મહત્વપૂર્ણ છે.

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