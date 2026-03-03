ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધને કારણે દુબઈમાં ફસાયેલી પીવી સિંધુ ઘરે પરત ફરી, દુબઈ એરપોર્ટ સ્ટાફનો આભાર માન્યો
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી દુબઈમાં ફસાયેલી પીવી સિંધુ હવે ભારત પરત ફરી છે. સિંધુએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા આ માહિતી શેર કરી.
Published : March 3, 2026 at 3:45 PM IST
PV SINDHU RETURNS INDIA: ભારતની સ્ટાર શટલર પીવી સિંધુ વિશે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી દુબઈમાં ફસાયેલી પીવી સિંધુ સુરક્ષિત રીતે ભારત પરત ફરી છે. સિંધુએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ દ્વારા આ માહિતી આપી હતી. સિંધુએ કહ્યું કે તે બેંગ્લોરમાં તેના ઘરે પરત ફરી છે અને સુરક્ષિત છે. સિંધુએ પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે - હું સુરક્ષિત રીતે ઘરે પરત ફરી છું. છેલ્લા કેટલાક દિવસો ખૂબ જ મુશ્કેલ અને અનિશ્ચિત રહ્યા છે, પરંતુ હવે જ્યારે હું ઘરે પાછી આવી છું, ત્યારે હું ખરેખર બધાનો આભારી છું. સિંધુ ઓલ ઈંગ્લેન્ડ ઓપન માટે બર્મિંગહામ જઈ રહી હતી ત્યારે ઈઝરાયલ અને અમેરિકાએ સંયુક્ત રીતે ઈરાન પર હુમલો કર્યો હતો. હવે, ભારત પરત ફરવાની સાથે, સિંધુનું ઓલ ઈંગ્લેન્ડ ઓપનમાં રમવાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું છે.
દુબઈ એરપોર્ટ સ્ટાફનો આભાર વ્યક્ત કરતાં તેમણે કહ્યું, "આ મુશ્કેલ સમયમાં અમારી સંભાળ રાખનારા અને અમારી સાથે કામ કરનારા અદ્ભુત ગ્રાઉન્ડ ટીમ, દુબઈ ઓથોરિટી, એરપોર્ટ સ્ટાફ, ઇમિગ્રેશન અને દરેકનો હૃદયપૂર્વક આભાર. આ સહાનુભૂતિ અને વ્યાવસાયીકરણ ઘણું બધું કહી જાય છે. હમણાં માટે, આરામ કરવાનો, ફરીથી સેટ કરવાનો અને અમારા આગામી પગલાં નક્કી કરવાનો સમય છે."
Back home in Bangalore and safe 🙏— Pvsindhu (@Pvsindhu1) March 3, 2026
The last few days have been intense and uncertain, but I’m truly grateful to be back to my house. A heartfelt thank you to the incredible ground teams, Dubai authorities, airport staff, immigration, and every single person who stepped up and…
નોંધનીય છે કે, બે વખતની ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા પીવી સિંધુ 3 માર્ચથી શરૂ થઈ રહેલા ઓલ ઈંગ્લેન્ડ ઓપનમાં ભાગ લેવા માટે બર્મિંગહામ જઈ રહી હતી. આ દરમિયાન, ઈરાન પર યુએસ બોમ્બમારા અને ત્યારબાદ યુએઈમાં એરસ્પેસ બંધ થવાને કારણે તે દુબઈમાં ફસાઈ ગઈ હતી. તે 28 ફેબ્રુઆરીથી દુબઈમાં ફસાઈ ગઈ હતી. આ સમય દરમિયાન, તેણે દુબઈમાં બગડતી પરિસ્થિતિ વિશે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ઘણી પોસ્ટ શેર કરી. તેણે જણાવ્યું કે દુબઈ એરપોર્ટ નજીક વિસ્ફોટનો અવાજ સંભળાયો હતો.
🚨 PV Sindhu's participation at the All England Open in doubt. She's likely to miss the prestigious tournament.— RevSportz Global (@RevSportzGlobal) March 2, 2026
Unnati Hooda adjusts travel plans.
📸- Instagram #badminton #AllEngland2026 pic.twitter.com/QUKr9CVKwR
ઓલ ઈંગ્લેન્ડ ઓપનમાં લક્ષ્ય સેન પર બધાની નજર
સિંધુ ઓલ ઈંગ્લેન્ડ ઓપન ચૂકી ગઈ હતી, પરંતુ તેના કેટલાક સાથી શટલરો સિંગાપોર અને આફ્રિકાના અન્ય માર્ગો દ્વારા સમયસર બર્મિંગહામ પહોંચ્યા હતા. જોકે, આ લાંબી અને થકવી નાખનારી મુસાફરી તેમની તૈયારીઓ પર કેવી અસર કરશે તે જોવાનું બાકી છે. ભારતના ટોચના પુરુષ સિંગલ્સ શટલર લક્ષ્ય સેન અને ઉભરતા યુવા આયુષ શેટ્ટી કોઈપણ મુસાફરી સમસ્યા વિના પહોંચ્યા હતા. લક્ષ્ય ઓલ ઈંગ્લેન્ડ ઓપનમાં વિશ્વના નંબર 1 ચીનના શી યુકીનો સામનો કરશે, જ્યારે આયુષ પ્રથમ રાઉન્ડમાં ઇન્ડોનેશિયાના અલ્વી ફરહાનનો સામનો કરશે.
