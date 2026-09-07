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DULEEP TROPHY FINAL: ઈશાન કિશનની ધમાકેદાર બેવડી સદી, દુલીપ ટ્રોફીમાં 39 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો

દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલમાં પૂર્વ ઝોનનું નેતૃત્વ કરતા, ઇશાન કિશને બેવડી સદી ફટકારી છે. આમ કરીને, તે 39 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડવામાં પણ સફળ રહ્યો.

ઈશાન કિશનની બેવડી સદી
ઈશાન કિશનની બેવડી સદી (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 3:15 PM IST

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DULEEP TROPGY FINAL: ઈશાન કિશને ફરી એકવાર શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. દુલીપ ટ્રોફીની ફાઇનલમાં દક્ષિણ ઝોન સામે પૂર્વ ઝોન તરફથી રમતા તેણે શાનદાર બેવડી સદી ફટકારી. આ સિદ્ધિ સાથે, પૂર્વ ઝોને ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું છે. દુલીપ ટ્રોફીમાં આ ઈશાનની પહેલી બેવડી સદી છે, જોકે તેણે અગાઉ બેવડી સદી ફટકારી છે. તે આ ટુર્નામેન્ટમાં પૂર્વ ઝોન તરફથી બેવડી સદી ફટકારનાર ત્રીજો બેટ્સમેન બન્યો છે.

ઇશાન કિશનની શાનદાર બેવડી સદી

દુલીપ ટ્રોફીની ફાઇનલમાં હાલમાં પૂર્વ ઝોન અને દક્ષિણ ઝોનની ટીમો એકબીજા સામે રમી રહી છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, પૂર્વ ઝોને પોતાનો સ્કોર 550 રનના આંકને વટાવી દીધો છે. આ કુલ સ્કોરમાં ઇશાન કિશનની શાનદાર બેવડી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે પહેલા પોતાની સદી પૂર્ણ કરી અને તેના થોડા સમય પછી, 150 રનનો આંકડો પાર કર્યો. ત્યારબાદ તેણે બેવડી સદી પૂર્ણ કરી. ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં આ તેની પહેલી બેવડી સદી છે; તેણે અગાઉ વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં પણ બેવડી સદી ફટકારી છે.

આ સિદ્ધિ મેળવનાર ત્રીજો બેટ્સમેન બન્યો

ઇશાને માત્ર 270 બોલમાં બે છગ્ગા અને 26 ચોગ્ગા ફટકારીને પોતાની બેવડી સદી પૂર્ણ કરી. ઉલ્લેખનીય છે કે, તેણે એક ચોગ્ગા સાથે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. આ પહેલા, દુલીપ ટ્રોફીમાં પૂર્વ ઝોન માટે અરુણ લાલ (બે વાર) અને સબા કરીમે (એક વાર) બેવડી સદી ફટકારી હતી; આમ ઇશાન આ સિદ્ધિ મેળવનાર ત્રીજો બેટ્સમેન બન્યો છે.

અંશુમન ગાયકવાડનો લગભગ 39 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તૂટ્યો

એક નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે ઈશાન કિશન ટીમનો કેપ્ટન છે અને આ અંતિમ મેચ છે. આ પહેલા ફક્ત અંશુમન ગાયકવાડે જ આ સિદ્ધિ મેળવી હતી; 1987માં, ગાયકવાડે દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલમાં કેપ્ટન તરીકે 216 રનની ઇનિંગ રમી હતી. હવે, ઈશાન કિશન દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર કેપ્ટન બની ગયો છે, અને તેણે લગભગ 39 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે.

દુલીપ ટ્રોફીના ઇતિહાસમાં, કોઈ બેટ્સમેને અત્યાર સુધી ફક્ત બે વાર 300 રનની ઇનિંગ રમી છે. રમન લાંબાએ 320 રન અને ગગન ખોડાએ ​​બરાબર 300 રન બનાવ્યા હતા. અન્ય કોઈ બેટ્સમેન 300 રન બનાવી શક્યો નથી; આ પણ એક રેકોર્ડ છે.

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TAGGED:

ISHAN KISHAN DOUBLE CENTURY
દક્ષિણ ઝોન વિ પૂર્વ ઝોન
ઈશાન કિશન
દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલ
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