ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની બીજી T20I પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, ઈશાન કિશન ઈજાને કારણે બહાર
ઈશાન કિશન ઈજાના કારણે બીજી T20Iમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તેને ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પહેલી T20I દરમિયાન ઈજા થઈ હતી.
Published : October 23, 2026 at 2:25 PM IST
ટીમ ઈન્ડિયાનો 28 વર્ષીય વિસ્ફોટક ડાબોડી બેટ્સમેન ઈશાન કિશન 24 ઓક્ટોબર, શનિવારના રોજ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાનારી બીજી T20I મેચમાં રમી શકશે નહીં. ઈશાન ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પાંચ મેચની T20I શ્રેણીની બીજી મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) દ્વારા આ વાતની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. હવે, નંબર 3 પર તેની જગ્યાએ કોણ આવશે તે એક મોટો પ્રશ્ન છે. તો ચાલો જાણીએ.
ઈશાન કિશન બીજી T20Iમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. BCCI એ એક પોસ્ટમાં ઈશાન કિશનની ઈજા અંગે અપડેટ પોસ્ટ કર્યું, જેમાં લખ્યું, "ઈશાન કિશનને ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની બીજી T20Iમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે કારણ કે તેને શ્રેણીની પ્રથમ T20I દરમિયાન જમણા પગમાં લો-ગ્રેડ એડક્ટર સ્ટ્રેનનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. BCCI મેડિકલ ટીમ તેની પ્રગતિ પર નજર રાખી રહી છે."
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: Ishan Kishan is ruled out of the second T20I against New Zealand due to a low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series. The BCCI Medical Team is monitoring his progress. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/QbZpuVh1hQ— BCCI (@BCCI) October 23, 2026
ઇશાન પાછલી મેચમાં નંબર 3 પર બેટિંગ કરી શક્યો ન હતો
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પહેલી T20I મેચ ગુરુવાર, 22 ઓક્ટોબરના રોજ રમાઈ હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ન્યુઝીલેન્ડે 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 225 રન બનાવ્યા. તિલક વર્મા, જે ઘણીવાર નંબર 3 પર બેટિંગ કરે છે, તેણે ઇશાન કિશનનું સ્થાન લીધું, જે ઘણીવાર ફિનિશર તરીકે બેટિંગ કરે છે. આ નિર્ણયથી બધાને આશ્ચર્ય થયું કે વિશ્વના નંબર 1 T20I બેટ્સમેનને નંબર 3 પરથી કેમ પડતો મૂકવામાં આવ્યો.
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો. તેમણે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે ઇશાન કિશન ઘાયલ થયો હતો અને તેથી તેને નીચે મોકલવામાં આવ્યો હતો. તેમના નિવેદનથી ટીમ ઇન્ડિયાના મેનેજમેન્ટની ભારે ટીકા થઈ હતી. જોકે, ઇશાન કિશન હવે ઈજાને કારણે બીજી T20Iમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. નંબર 3 પર તેની જગ્યાએ કોણ આવશે અને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોને સામેલ કરવામાં આવશે? ચાલો જાણીએ.
ઈશાનની જગ્યાએ હવે કોણ બેટિંગ કરશે?
તિલક વર્મા હવે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે નંબર 3 પર બેટિંગ કરી શકે છે. નંબર 3 તિલકનું પ્રિય સ્થાન છે. તે સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ નંબર 3 પર બેટિંગ કરતો હતો. જ્યારે તેને ઉપ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો અને શ્રેયસ ઐયરે કેપ્ટનશીપ સંભાળી, ત્યારે તિલકને પોતાનું નંબર 3 નું સ્થાન છોડવું પડ્યું. ત્યારથી ઈશાન કિશન તેની જગ્યાએ રમી રહ્યો છે.
તિલક વર્મા હવે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બીજી T20 મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે નંબર 3 પર બેટિંગ કરી શકે છે. ઈશાન કિશનની જગ્યાએ શિવમ દુબેને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સામેલ કરી શકાય છે, જેનાથી તે નીચેના ક્રમમાં બેટિંગ કરી શકશે અને ટીમ માટે મજબૂત ફિનિશિંગ પ્રદાન કરી શકશે. આનાથી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને વધારાનો બોલિંગ વિકલ્પ પણ મળશે. શિવમ દુબે ઝડપી બોલિંગ પણ કરી શકે છે.
હાલમાં, ટીમ ઈન્ડિયાના ઓપનિંગ બેટ્સમેન, અભિષેક શર્મા અને સંજુ સેમસન, સતત શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. તેથી, ગૌતમ ગંભીર અને શ્રેયસ ઐયર તેમના ઓપનિંગ પોઝિશનમાં ફેરફાર કરે તેવી શક્યતા ઓછી છે. કારણ કે જો તેઓ વૈભવ સૂર્યવંશીને રમશે, તો તેમનું સ્થાન ફક્ત ઓપનિંગ પોઝિશન પર જ સુરક્ષિત રહેશે. સંજુનું નંબર 3 પર જવાથી ડાબા હાથના બેટ્સમેનોના કોમ્બિનેશનમાં ખલેલ પડશે.
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