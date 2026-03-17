પેટ કમિન્સ સ્થાને સ્ટાર ભારતીય ઓપનર, SRHની કેપ્ટનશીપ માટે સૌથી પ્રબળ દાવેદાર
કેપ્ટન પેટ કમિન્સ શરૂઆતની કેટલીક મેચો માટે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ટીમ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
Published : March 17, 2026 at 1:50 PM IST
ISHAN KISHAN: આગામી IPL 2026 સીઝન પહેલા સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના ચાહકો માટે સારા સમાચાર છે. નિયમિત કેપ્ટન પેટ કમિન્સની ફિટનેસ અનિશ્ચિત છે, ત્યારે ભારતીય સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઇશાન કિશન ટીમની કેપ્ટનશીપ માટે સૌથી પ્રબળ દાવેદાર છે.
ઇશાનને આ જવાબદારી શા માટે સોંપી શકાય?
ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના એક અહેવાલ મુજબ, કમિન્સની ગેરહાજરીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કોણ કરશે તે અંગે SRH મેનેજમેન્ટમાં નોંધપાત્ર ચર્ચા થઈ છે. જ્યારે અભિષેક શર્માના નામની પણ ચર્ચા થઈ રહી હતી, ત્યારે ઇશાન કિશનને તેના અનુભવ અને તાજેતરના ફોર્મને કારણે સૌથી યોગ્ય પસંદગી માનવામાં આવે છે. ઇશાન ઝારખંડને સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં લઈ જઈને તેની કેપ્ટનશીપ કુશળતા સાબિત કરી ચૂક્યો છે.
🚨 CAPTAIN ISHAN KISHAN FOR SRH 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) March 16, 2026
વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ઈશાન શાનદાર ફોર્મમાં હતો, તેણે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ફાઇનલમાં મહત્વપૂર્ણ અડધી સદી ફટકારી અને સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો બીજો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો. પાકિસ્તાન અને નામિબિયા સામે 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' તરીકે જાહેર થયો હતો.
પેટ કમિન્સ હજુ સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી
એશિઝ શ્રેણી દરમિયાન ગંભીર ઈજાનો ભોગ બનેલા પેટ કમિન્સ હજુ પણ સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી. SRH કોઈ જોખમ લેવા તૈયાર નથી કારણ કે તે ક્યારે મેદાનમાં પાછો ફરશે તે સ્પષ્ટ નથી. જો ઈશાન કિશન કેપ્ટન બને છે, તો તે સનરાઈઝર્સ માટે એક નવા યુગની શરૂઆત હોઈ શકે છે.
સંઘર્ષથી સફળતા સુધી: યુવા પેઢી માટે પ્રેરણા
BCCI ના સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટમાંથી બહાર કરાયેલા ઈશાન કુમારે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પોતાનું સ્થાન પાછું મેળવવા માટે સખત મહેનત કરી છે. પોતાની સફળતા પર તે કહે છે, "હું જેટલું સારું પ્રદર્શન કરીશ, દેશના નાના શહેરોના યુવા ખેલાડીઓ એટલા જ પ્રેરિત થશે. જે કોઈ સખત મહેનત કરે છે અને સફળ થઈ શકે છે તેમને મારો આ સંદેશ છે."
IPL 206 માટે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમ :
પેટ કમિન્સ (કેપ્ટન), ટ્રેવિસ હેડ, અભિષેક શર્મા, ઇશાન કિશન, હેનરિક ક્લાસેન, લિયામ લિવિંગસ્ટોન, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષલ પટેલ, જયદેવ અનડાકુન, શિવમ માવી, ઇશાન મલિંગા, કામિન્દુ મેન્ડિસ, બ્રાઇડન કાર્સ, જેક એડવર્ડ્સ, અનિકેત વર્મા, શ્રમણેશ, અરમાનેશ, અરમાનેશ, અરમાનેશ, અરવિંદ, બ્રાયડન કાર્સે. અંસારી, શિવાંગ કુમાર, સાકિબ હુસૈન, ઓંકાર તરમાલે, અમિત કુમાર, પ્રફુલ હિંગે અને ક્રેન્સ ફુલેત્રા.
