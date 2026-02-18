ઈશાન કિશનની ICC રેન્કિંગમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી, 17 સ્થાનની છલાંગ લગાવીને ટોપ 10માં પહોંચ્યો
ભારતનો ધાકડ બેટ્સમેન ઇશાન કિશન ICC રેન્કિંગમાં લાંબી છલાંગ લગાવીને સીધા ટોપ 10માં પહોંચી ગયો છે.
ICC MENS T20 RANKING : ભારત પાક મેચમાં પ્રદર્શન કરનાર ઇશાન કિશન પણ ICC રેન્કિંગમાં છવાઈ ગયો છે. ઇશાન સીધો ટોપ-10માં આવી ગયો છે. 15 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાન સામે શાનદાર પ્રદર્શન બાદ ઇશાન કિશનને રેન્કિંગમાં આ મોટો ફાયદો થયો છે. પાકિસ્તાન સામેની મેચવિનિંગ ઇનિંગ્સ માટે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. પાકિસ્તાની બોલરોને હરાવ્યા બાદ, ભારતીય ઓપનિંગ બેટ્સમેનએ નવીનતમ ICC T20I બેટ્સમેન રેન્કિંગમાં 17 સ્થાનનો મોટો ઉછાળો નોંધાવ્યો છે. આ મોટા ઉછાળા પછી, ઇશાન કિશન હવે નવીનતમ T20I રેન્કિંગમાં આઠમા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.
અભિષેક શર્મા નંબર 1 પર યથાવત
ભારતીય ઓપનર અભિષેક શર્મા તેના તાજેતરના ફોર્મ અંગે પ્રશ્નો હોવા છતાં T20I બેટિંગ રેન્કિંગમાં નંબર 1 પર યથાવત છે. ઇંગ્લેન્ડનો ફિલ સોલ્ટ બીજા સ્થાને છે. દરમિયાન, શ્રીલંકાના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન પથુમ નિસાન્કા, કેન્ડીમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શાનદાર સદી ફટકાર્યા બાદ, ત્રણ સ્થાનના ફાયદા સાથે નંબર 3 પર પહોંચી ગયો છે. તિલક વર્મા પણ એક સ્થાનના ફાયદા સાથે નંબર 4 પર પહોંચી ગયો છે.
પાકિસ્તાની બેટ્સમેનને થયું નુકશાન
બીજી તરફ, પાકિસ્તાનના સાહિબજાદા ફરહાન બે સ્થાન નીચે ઉતર્યા છે. તે હવે નંબર 5 પર સરકી ગયો છે. ઇંગ્લેન્ડના જોસ બટલર પણ ત્રણ સ્થાનના ફાયદા સાથે નંબર 7 પર પહોંચી ગયો છે. ન્યુઝીલેન્ડના ટિમ સીફર્ટ અને ઓસ્ટ્રેલિયાના ટ્રેવિસ હેડ પણ એક-એક સ્થાન નીચે ઉતર્યા છે, પરંતુ બંને બેટ્સમેન ટોચના 10માં યથાવત છે. સીફર્ટ હવે નંબર 9 પર છે, જ્યારે હેડ નંબર 10 પર સરકી ગયો છે.
બોલરોની રેન્કિંગમાં પાકિસ્તાની ખેલાડી ટોપ પર
T20I બોલરોના રેન્કિંગમાં પણ તીવ્ર સ્પર્ધા જોવા મળી રહી છે. અફઘાનિસ્તાનના સ્ટાર સ્પિનર રાશિદ ખાન એક સ્થાન ઉપર આવીને બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે, જે હાલમાં ટોચના સ્થાને રહેલા ભારતીય સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીની નજીક છે. ઝિમ્બાબ્વેના ફાસ્ટ બોલર બ્રેડ ઇવાન્સ સતત બે મેચમાં ત્રણ વિકેટ લીધા બાદ 10 સ્થાન ઉપર આવીને પાંચમા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. પાકિસ્તાનના સેમ અયુબે ફરી એકવાર શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. સેમ અયુબે ઝિમ્બાબ્વેના કેપ્ટન સિકંદર રઝાને પાછળ છોડીને નંબર વન T20I ઓલરાઉન્ડર બન્યો છે.
