ઈશાન કિશન કે સંજુ સેમસન: T20 વર્લ્ડ કપમાં કોને તક મળશે? જાણો કેપ્ટન સૂર્યાએ શું કહ્યું

ન્યૂઝીલેન્ડ સામે શ્રેણી જીત્યા બાદ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પ્લેઈંગ 11માં કોને તક મળશે, ઈશાન કિશન કે સંજુ સેમસન, તે અંગે પોતાનો જવાબ આપ્યો છે.

સૂર્યકુમાર યાદવ
સૂર્યકુમાર યાદવ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 1, 2026 at 12:59 PM IST

2 Min Read
IND vs NZ 5th T20I : ભારતીય ટીમે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે પાંચ મેચની T20I શ્રેણી 4-1થી જીતી હતી. આગામી T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની તૈયારી માટે ટીમ ઈન્ડિયા માટે આ શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ હતી, જેમાં ઘણા ખેલાડીઓના પ્રદર્શનની તપાસ ચાલી રહી હતી. એક નામ જેણે સૌથી વધુ ધ્યાન ખેંચ્યું તે હતું ઇશાન કિશન, જે ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરી રહ્યો હતો અને લાંબા સમય પછી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પાછો ફર્યો હતો. ઇશાનનું બેટ પ્રભાવશાળી હતું, તેણે શ્રેણીની અંતિમ T20I માં 43 બોલમાં 103 રન બનાવ્યા. હવે દરેકના મનમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે તિલક વર્માની વાપસી પછી ઇશાનને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં જાળવી રાખવામાં આવશે કે નહીં. આ પ્રશ્નનો જવાબ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પાંચમી T20I પછી ઉભરી આવ્યો.

કેપ્ટને ઈશાન અને સંજુ વિશેના પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો

ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની અંતિમ T20Iમાં ભારતની 46 રનની જીત બાદ ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે બ્રોડકાસ્ટર સાથે વાત કરતા ઈશાન કિશન અને સંજુ સેમસન વિશેના પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો. સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું, "અમને હજુ સુધી તિલક વર્મા વિશે કંઈ ખબર નથી, પરંતુ અમને ખબર છે કે તેણે બેટિંગ શરૂ કરી દીધી છે. જો તે પાછો ફરે છે, તો તે અમારા માટે સારો સંકેત હોઈ શકે છે. જોકે, વર્લ્ડ કપ માટે પસંદ કરાયેલા 15 ખેલાડીઓ શાનદાર છે, જે બધા પ્લેઈંગ ઈલેવનના દાવેદાર છે. ઈશાન કિશન અને સંજુ સેમસનમાંથી કોને સામેલ કરવામાં આવશે તેનો જવાબ તમને 7 ફેબ્રુઆરીએ મળશે."

સંજુ સેમસન
સંજુ સેમસન (IANS)
ઇશાન કિશન
ઇશાન કિશન (IANS)

ઈશાન કિશનએ અંતિમ મેચમાં વિકેટકીપિંગ કર્યું

ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીની પ્રથમ ચાર મેચમાં ભારતીય ટીમ માટે વિકેટકીપિંગની જવાબદારી સંજુ સેમસન પર હતી, પરંતુ અંતિમ મેચમાં સદી ફટકારનાર ઈશાન કિશનએ આ જવાબદારી સંભાળી. આનાથી સંકેત મળે છે કે તિલક વર્માની વાપસી પછી ઈશાન કિશનને ઓપનિંગની જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે, જ્યારે સંજુ સેમસનને વર્લ્ડ કપ પહેલા પ્લેઈંગ ઈલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવશે. સંજુ સેમસન ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીમાં પોતાની બેટિંગથી સૌથી વધુ નિરાશ થયો હતો, તેણે પાંચેય મેચમાં ઓપનિંગ કરી હતી પરંતુ માત્ર 46 રન જ બનાવ્યા હતા. ઈશાન કિશનનો શ્રેણીમાં કુલ સ્કોર 215 રન હતો.

