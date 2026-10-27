બીજાની મેન્ટલ હેલ્થ ખરાબ કરીને પોતે મેડીટેશન...ઈશાન કિશને અભિષેક શર્માની લીધી મજા
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી T20 મેચમાં, અભિષેક શર્માએ માત્ર 38 બોલમાં 113 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી અને ભારતીય ટીમને જીત અપાવવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું.
Published : October 27, 2026 at 8:36 PM IST
ભારતીય ટીમના સ્ટાર ઓપનર અભિષેક શર્મા ન્યુઝીલેન્ડમાં એવું તોફાન મચાવી રહ્યો છે કે, કિવી ટીમની ઊંઘ ઉડી ગઈ છે. વેલિંગ્ટનમાં રમાયેલી ત્રીજી T20I મેચમાં, અભિષેક શર્માની ઐતિહાસિક સદીની મદદથી ટીમ ઈન્ડિયાએ ન્યુઝીલેન્ડને 8 વિકેટથી હરાવ્યું અને પાંચ મેચની T20I શ્રેણીમાં 3-0થી લીડ મેળવી લીધી. જ્યારે અભિષેક શર્માની તોફાની સદી બાદ દરેક વ્યક્તિ તેની પ્રશંસા કરી રહ્યો છે, ત્યારે તેના સાથી ખેલાડી ઈશાન કિશને રમૂજી રીતે મજા લીધી છે. ઈશાન કિશને તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક સ્ટોરી શેર કરી છે, જે વાયરલ થઈ રહી છે.
ઈશાન કિશનની અભિષેક શર્માની લીધી મજા
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી T20 મેચ સમાપ્ત થયાના થોડા સમય પછી, ઈશાન કિશનએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક સ્ટોરી શેર કરી. જેમાં અભિષેક શર્મા પણ તેની સાથે જોવા મળી રહ્યો છે. વીડિયોમાં, ઈશાન કિશન અભિષેકને કહેતો જોવા મળે છે, "બીજાની મેન્ટલ હેલ્થ ખરાબ કરીને પોતે મેડીટેશન કરે છે." ઈશાન કિશનની આ રમૂજી પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે અને ચાહકો તેને ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા છે.
અભિષેક શર્માએ ન્યૂઝીલેન્ડમાં પહેલી T20 સદી ફટકારી
અભિષેક શર્માએ ન્યૂઝીલેન્ડના પોતાના પહેલા જ પ્રવાસમાં કિવી ભૂમિ પર પોતાની પહેલી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. સિનિયર ભારતીય ટીમ સાથે ન્યૂઝીલેન્ડમાં ડેબ્યૂ કરી રહેલા 26 વર્ષીય ડાબોડી સ્ટાર ઓપનરે વેલિંગ્ટનમાં રમાયેલી ત્રીજી T20 મેચમાં પરિસ્થિતિનો પૂરો ફાયદો ઉઠાવ્યો. તેણે 113 રનની આક્રમક અને વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી, જેમાં માત્ર 38 બોલમાં 9 ચોગ્ગા અને 11 છગ્ગા ફટકાર્યા, જેનાથી ન્યૂઝીલેન્ડના બોલરો સંપૂર્ણપણે બેકાબૂ થઈ ગયા.
ISHAN KISHAN WITH ABHISHEK SHARMA ON HIS INSTAGRAM: - "Dusro ka mental health kharab karke khud meditation karta hai".❤️😂 https://t.co/Sik7n2hPaH— Tanuj (@ImTanujSingh) October 27, 2026
અભિષેકે માત્ર 35 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. ન્યૂઝીલેન્ડના પોતાના ડેબ્યૂ પ્રવાસમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરીને, અભિષેકે ભારતને મેચ અને શ્રેણી જીતવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી જ નહીં, પણ સાબિત કર્યું કે વિદેશી ધરતી પર પણ તેનું બેટ બોલે છે.
1⃣1⃣3⃣ runs 3⃣8⃣ balls 2⃣9⃣7⃣.3⃣7⃣ strike rate 9⃣ fours & 1⃣1⃣ sixes Abhishek Sharma, take a bow for that astonishing innings 🙇♂️ Updates ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/RxygJwIOUw— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
પાવરપ્લેમાં જ 118 રન
પ્રથમ છ ઓવરના પાવરપ્લેનો ભરપૂર લાભ ઉઠાવતા અને એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના, અભિષેક શર્મા અને વૈભવ સૂર્યવંશીની જોડીએ ટીમ ઈન્ડિયાની જીત લગભગ નિશ્ચિત કરી દીધી હતી. ભારતે માત્ર પાવરપ્લેમાં જ 118 રન બનાવી લીધા હતા. આ ધમાકેદાર શરૂઆત પછી પણ રન બનાવવાની ગતિ ધીમી પડી નહીં. એક છેડે, સ્ટાર ઓપનર અભિષેક શર્માએ ન્યુઝીલેન્ડના બોલિંગ આક્રમણને તોડી પાડ્યું અને ન્યુઝીલેન્ડની ધરતી પર પોતાની પ્રથમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય સદી ફટકારીને ઈતિહાસ રચ્યો.
બીજા છેડે, યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીએ શાનદાર સાથ આપ્યો અને 45 રનની ઝડપી છતાં સમજદારીભરી ઇનિંગ્સ રમી. આ બે યુવાનો વચ્ચેની આ વિસ્ફોટક અને રેકોર્ડ તોડ ભાગીદારીએ મેચને સંપૂર્ણપણે એકતરફી બનાવી દીધી. અંતે, નમનધીરે બાઉન્ડ્રી ફટકારીને ટીમ ઈન્ડિયા માટે જીત સુનિશ્ચિત કરી.
આ પણ વાંચોઃ