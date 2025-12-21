ETV Bharat / sports

ઇશાન કિશનની ભારતીય ટીમમાં વાપસી, જુઓ પિતાએ પુત્રની પસંદગી પર શું કહ્યું?,

ઈશાન કિશનની કેપ્ટનશીપમાં, ઝારખંડે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીની ફાઇનલમાં હરિયાણાને 69 રનથી હરાવ્યું.

ઇશાન કિશન
ઇશાન કિશન (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 21, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ishan kishan: ઘરેલુ ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ, વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઇશાન કિશન લાંબા સમય પછી ભારતીય ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. તે 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમનો ભાગ છે. ઇશાન કિશનના પિતા, પ્રણવ પાંડે, ભારતીય ટીમમાં પાછા ફર્યા બાદ ખૂબ જ ખુશ હતા. તેમણે સમજાવ્યું કે જ્યારે ઇશાન ભારતીય ટીમથી દૂર હતો, ત્યારે તેણે તેની રમત અને ફિટનેસ પર સખત મહેનત કરી હતી, અને તેથી જ તે વાપસી કરી શક્યો હતો.

સમાચાર એજન્સી ANI સાથે વાત કરતા, ઇશાન કિશનના પિતાએ કહ્યું કે ઉતાર-ચઢાવ રમતનો ભાગ છે. ઇશાને સખત મહેનત કરી છે અને તેની રમતમાં સુધારો થયો છે. હવે જ્યારે તે T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમનો ભાગ છે, ત્યારે અમે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છીએ. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં તેની પસંદગી પછી, અમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ઘણી અભિનંદન મળી રહ્યા છે. જોકે ક્રિકેટની આગાહી કરી શકાતી નથી, અમને આશા છે કે તે વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરશે. ભારત આ ખિતાબ જીતશે.

ઝારખંડે ઈશાનની કેપ્ટનશીપમાં સૈયદ મુશ્તાક ટ્રોફી જીતી

ઈશાન કિશનની વાત કરીએ તો, તેની કેપ્ટનશીપમાં, ઝારખંડે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીની ફાઇનલમાં હરિયાણાને 69 રનથી હરાવ્યું. ડાબોડી બેટ્સમેન કિશન ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેન હતો, તેણે 10 ઇનિંગ્સમાં 57.44 ની સરેરાશ અને 197 થી વધુના સ્ટ્રાઇક રેટથી 517 રન બનાવ્યા હતા. ફાઇનલમાં, કિશને 49 બોલમાં 101 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી, જે ટુર્નામેન્ટમાં પાંચ સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો. આ સાથે, તેણે એક જ ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારવાના ભારતના T20 ઓપનર અભિષેક શર્માના રેકોર્ડની બરાબરી કરી.

T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે

T20 વર્લ્ડ કપ ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સંયુક્ત રીતે યોજાવાનો છે. આ ટુર્નામેન્ટ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાની છે, જેની ફાઇનલ મેચ 20 માર્ચે યોજાવાની છે. આ ટુર્નામેન્ટ માટે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારતને ગ્રુપ A માં રાખવામાં આવ્યું છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા (યુએસએ), નામિબિયા, નેધરલેન્ડ અને પાકિસ્તાનની ટીમોને પણ આ ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી જીતી ઝારખંડની ટીમ રાંચી પહોચી, એરપોર્ટ પર ટીમનું શાનદાર સ્વાગત
  2. T20 World cup માટે ટીમ ઇન્ડિયાનું થયું એલાન; શુભમન ગિલ બહાર, બાપુ બન્યા વાઇસ કેપ્ટન

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026 SELECTION 2025
ISHAN KISHAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.