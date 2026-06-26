Ind Vs IRE T20: આયર્લેન્ડે મોટો અપસેટ સર્જ્યો; ઈતિહાસમાં પહેલીવાર ભારતને હરાવ્યું, પ્રથમ ટી20માં 34 રને જીત મેળવી
183 રનના ટાર્ગેટ સામે ટીમ ઈન્ડિયા માત્ર 148 રન બનાવી ઓલઆઉટ થઈ ગઈ
Published : June 26, 2026 at 10:55 PM IST
બેલાફાસ્ટ: ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી પ્રથમ ટી20 મેચમાં આયર્લેન્ડે મોટો અપસેટ સર્જતા ભારતને 34 રને હરાવી દીધું છે. બેલાફાસ્ટના સિવિલ સર્વિસ ક્રિકેટ ક્બલ ખાતે રમાયેલી મેચમાં આયર્લેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 9 વિકેટે 182 રન બનાવ્યા જેના જવાબમાં ભારતની આખી ટીમ 148 રનના સ્કોરે ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ટી20 ઈતિહાસમાં આ પ્રથમ ઘટના છે જ્યારે ભારતીય ટીમને આયર્લેન્ડ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
અગાઉ ટૉસ જીતીને ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે યજમાન ટીમને પ્રથમ બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. આયર્લેન્ડની શરૂઆત નબળી રહી હતી અને તેણે સાત ઓવરમાં માત્ર 51 રનના સ્કોરે 4 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. આ સમયે એવું લાગતું હતું કે ભારતીય ટીમ આસાની આ મેચ જીતી લેશે પરંતુ કેપ્ટન અને વિકેટકીપર લોરકેન ટકર અને ગેરેથ ડેલનીએ પાંચમી વિકેટ માટે 64 રનની મજબૂત ભાગીદારી કરી ટીમને સારી સ્થિતિમાં લાવી હતી. ટકર 36 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકારી 50 રન બનાવી આઉટ થયો હતો. બાદમાં ડેલનીએ પૂંછડીયા બેટ્સમેનો સાથે મળી ટીમના સ્કોરને આગળ ધપાવ્યો હતો. તેણે 32 બોલમાં 3 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદથી 49 રનની ઉપયોગી ઈનિંગ રમી હતી. 20 ઓવરના અંતે આયર્લેન્ડની ટીમે 9 વિકેટ ગુમાવી 182 રન બનાવ્યા હતા. ભારત તરફથી અર્શદીપ સિંહ અને અક્ષર પટેલે 2-2 જ્યારે હર્ષિત રાણાએ 3 વિકેટ ઝડપી હતી.
183 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમની શરૂઆત સારી રહી નહોતી. ભારતે બીજી ઓવરમાં સંજુ સેમસન (5)ની વિકેટ ગુમાવી હતી. જોકે, બીજા છેડે અભિષેક શર્માએ તોફાની બેટિંગ ચાલુ રાખી હતી અને ભારતનો સ્કોર 3 ઓવર્સમાં જ 40 રનને પાર પહોંચી ગયો હતો. આવામાં ટીમને ઈશાન કિશન (1)ના રૂપમાં બીજો ઝટકો લાગ્યો હતો. બાદમાં નિયમિત અંતરે વિકેટો પડવાની શરૂ થઈ હતી. શ્રેયસ ઐયર (3), વૉશિંગ્ટન સુંદર (9) અને તિલક વર્મા (19) સસ્તામાં આઉટ થઈ જતા ભારત દબાણમાં આવી ગયું હતું અને 100 રનના સ્કોરે 6 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. અભિષેક શર્મા 20 બોલમાં 49 રન બનાવી આઉટ થયો હતો. શિવમ દુબે (25) અને અક્ષર પટેલ (15)એ ટીમને જીત સુધી લઈ જવાના પ્રયત્નો કર્યા હતા પરંતુ તે નિષ્ફળ રહ્યા હતા. છેવટે ભારતની આખી ટીમ 18.5 ઓવર્સમાં 148 રન બનાવી ઓલઆઉટ થઈ અને જીતથી 34 રન દૂર રહી ગઈ.
આયર્લેન્ડના બોલરોએ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. મેથ્યુ હેમ્ફ્રેસ 3.5 ઓવર્સમાં 38 રન આપી 3 વિકેટો ઝડપી હતી, બીજી તરફ મેથ્યુ હોલાર્ડે પણ 28 રન આપી 3 વિકેટ લીધી હતી જ્યારે જય મુન્દ્રાએ બે ભારતીયોને પોતાના શિકાર બનાવ્યા હતા. બોલરોએ નિયમિત અંતરે વિકેટો લેતા ભારતીય બેટ્સમેનો છૂટથી રન બનાવી શક્યા હતા અને આયર્લેન્ડે ઐતિહાસિક જીત મેળવી હતી.
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