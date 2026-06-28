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Ind Vs Ire 2nd T20: ભારતનો કંગાળ દેખાવ, આયર્લેન્ડ સામે સતત બીજી હાર સાથે શ્રેણી ગુમાવી

155 રનના ટાર્ગેટ સામે ભારતીય ટીમ 20 ઓવરના અંતે 153 રન જ બનાવી શકી અને 1 રને મેચ હારી ગઈ

155 રનના ટાર્ગેટ સામે ભારતીય ટીમ 20 ઓવરના અંતે 153 રન જ બનાવી શકી અને 1 રને મેચ હારી ગઈ
155 રનના ટાર્ગેટ સામે ભારતીય ટીમ 20 ઓવરના અંતે 153 રન જ બનાવી શકી અને 1 રને મેચ હારી ગઈ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 28, 2026 at 10:57 PM IST

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Ind vs Ire 2nd T20: શ્રેયસ ઐયરની આગેવાની આયર્લેન્ડ સામેની ટી20 શ્રેણીમાં ભારતીય ટીમે શરમજનક પ્રદર્શન કરતા સતત બીજી ટી20 મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ હાર સાથે જ ભારતે સીરિઝ પણ ગુમાવી છે. આયર્લેન્ડ તરફથી મળેલા 155 રનના ટાર્ગેટ સામે ભારતીય ટીમ 20 ઓવરના 9 વિકેટે 153 રન જ બનાવી શકી હતી અને 1 રને મેચ હારી ગઈ હતી.

અગાઉ ભારતે ટૉસ જીતીને આયર્લેન્ડને બેટિંગ આપી હતી. 48 રનમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધા બાદ હેરી ટેક્ટરના 47 બોલમાં 53 અને બેન્જામિન કેલિટ્ઝના 23 બોલમાં 37 રનની મદદથી આયર્લેન્ડે 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે 154 રન બનાવ્યા હતા. ભારત તરફથી આજે ડેબ્યૂ કરી રહેલા પ્રિન્સ યાદવે 22 રન આપી 3 વિકેટ ઝડપી હતી જ્યારે અર્શદીપ સિંહ અને શિવમ દુબેએ 2-2 વિકેટ લીધી હતી.

155 રનના સ્કોરને ચેઝ કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમની શરૂઆત ખૂબ ખરાબ રહી હતી. ટીમે માત્ર રનના સ્કોરે તેના બંને ઓપનર અભિષેક શર્મા અને સંજુ સેમસનની વિકેટો ગુમાવી હતી. બંને ખાતુ ખોલાવ્યા વિના આઉટ થચા હતા. કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર (10) અને ઈશાન કિશન (12) પણ સસ્તામાં આઉટ થઈ ગચા હતા અને ટીમનો સ્કોર 35 રન પર 4 વિકેટ થઈ ગયો હતો. બાદમાં તિલક વર્મા અને શિવમ દુબેએ થોડો પ્રતિકાર કરી ટીમને સ્થિરતા આપી હતી. તિલકે 46 બોલમાં 55 રન બનાવ્યા હતા જ્યારે દુબેએ 20 રનની ઈનિંગ રમી હતી. જોકે, બંને એવા સમયે આઉટ થયા હતા જ્યારે મેચ મહત્વના વળાંક પર હતી. તેમના આઉટ થયા બાદ હર્ષિત રાણાએ 10 બોલમાં 21 રનની ઈનિંગ રમી ટીમને જીતાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ છેલ્લા બોલે આયર્લેન્ડ 1 રનથી મેચ જીતી ગઈ હતી.

આયર્લેન્ડ તરફથી જય મુન્દ્રા અને મેથ્યુ હોલાર્ડે શાનદાર બોલિંગ કરતા 3-3 વિકેટ ઝડપી હતી. મેથ્યુ હમ્ફ્રેસ અને હેરી ટેક્ટરે પણ 1-1 વિકેટ લીધી હતી. આ જીત સાથે આયર્લેન્ડે તેના ક્રિકેટ ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર ભારતીય ટીમ સામે શ્રેણી જીતી લીધી છે.

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TAGGED:

IND VS IRE T20
INDIA VS IRELAND T20
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INDIA VS IRELAND T20

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