પહેલી વાર પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કરશે આઇરિશ ટીમ, જાન્યુઆરી 2027માં છ મેચ રમાશે
પાકિસ્તાન અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે એક દિવસીય શ્રેણી આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં યોજાશે, જે પ્રથમ વખત આઇરિશ પુરુષ ક્રિકેટ ટીમ પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કરશે.
Published : November 26, 2026 at 7:16 PM IST
IRE VS PAK: 2027નો પહેલો મહિનો પાકિસ્તાન ક્રિકેટ માટે ખાસ રહેવાનો છે. આયર્લેન્ડની પુરુષ ક્રિકેટ ટીમ દ્વિપક્ષીય પ્રવાસ પર પહેલી વાર પાકિસ્તાનની મુલાકાત લેશે. આ ઐતિહાસિક પ્રવાસમાં બંને ટીમો વચ્ચે કુલ છ મેચ રમાશે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ પ્રવાસમાં શરૂઆતમાં બહુવિધ ફોર્મેટમાં મેચોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ હવે બંને ક્રિકેટ બોર્ડે તેને ફક્ત 50 ઓવરના ક્રિકેટ સુધી મર્યાદિત રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. ક્રિકેટ આયર્લેન્ડે 26 નવેમ્બર, ગુરુવારના રોજ સત્તાવાર રીતે આ વાતની પુષ્ટિ કરી.
આ પ્રવાસમાં, આઇરિશ ટીમ પહેલા પાકિસ્તાનની A ટીમ, પાકિસ્તાન શાહીન સામે ત્રણ 50 ઓવરની મેચ રમશે. ત્યારબાદ પાકિસ્તાનની સિનિયર મેન્સ ટીમ સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમાશે. બધી છ મેચ લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
█▓▒▒░░░NEWS░░░▒▒▓█ Ireland Men will head to Pakistan in January: https://t.co/rIseBwovX8 #BackingGreen #FailteSolar ☘️🏏 https://t.co/FkCjVLJaNh— Cricket Ireland (@cricketireland) November 26, 2026
આઇરિશ ટીમ 9 જાન્યુઆરીએ પાકિસ્તાન પહોંચશે. પાકિસ્તાન શાહીન સામે પહેલી મેચ 13 જાન્યુઆરીએ રમાશે, બીજી મેચ 15મી અને ત્રીજી 17મીએ રમાશે. આ પછી, બંને દેશોની સિનિયર ટીમો વચ્ચે ODI શ્રેણી 20 જાન્યુઆરીએ શરૂ થશે. બીજી ODI 22મી જાન્યુઆરીએ અને ત્રીજી 24મી જાન્યુઆરીએ રમાશે. મેચોનો સમય પછી જાહેર કરવામાં આવશે.
Ireland are going to tour Pakistan for the first time ever 🤝 https://t.co/a2XZciHMA7— Cricinfo (@cricinfo) November 26, 2026
વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર્સની તૈયારી માટે મહત્વપૂર્ણ પ્રવાસ
આ પ્રવાસ ફક્ત આયર્લેન્ડને પાકિસ્તાનમાં રમવાની પહેલી તક જ નહીં, પરંતુ આગામી ICC વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર્સની તૈયારીઓ માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે. ફેબ્રુઆરી 2027 માં દક્ષિણ આફ્રિકા અને નામિબિયામાં વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર રમવાનું છે, જેમાં આઇરિશ ટીમ ભાગ લેશે. આવી સ્થિતિમાં, પાકિસ્તાન સામેની છ વનડે મેચ ટીમને તેની તૈયારીઓ ચકાસવાની સારી તક પૂરી પાડશે. બીજી તરફ, પાકિસ્તાન પહેલાથી જ ODI વર્લ્ડ કપ માટે સીધા ક્વોલિફાય થઈ ગયું છે. તેથી, આ શ્રેણી તેમના માટે તેમની ટીમની કસોટી કરવાની અને આગામી પડકારો માટે તૈયારી કરવાની તક હશે.
આયર્લેન્ડે વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું છે
પાકિસ્તાન અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં સાત ODI મેચ રમાઈ છે. પાકિસ્તાને આમાંથી પાંચ મેચ જીતી છે, જ્યારે આયર્લેન્ડે એક જીતી છે. એક મેચ ટાઈ રહી હતી. આયર્લેન્ડનો એકમાત્ર વિજય 2007ના ODI વર્લ્ડ કપમાં થયો હતો. તે ઐતિહાસિક મેચમાં, આયર્લેન્ડે પાકિસ્તાનને હરાવીને તેમને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર ફેંકી દીધા હતા. જ્યારે આયર્લેન્ડની પુરુષ ટીમ પહેલી વાર પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કરશે, ત્યારે દેશની મહિલા ક્રિકેટ ટીમ 2022માં ત્યાંની મુલાકાત લઈ ચૂકી છે. તે પ્રવાસ પર, આયર્લેન્ડની મહિલા ટીમે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો.
આયર્લેન્ડનો પાકિસ્તાન પ્રવાસનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ
- 13 જાન્યુઆરી, 2027: આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન A ટીમ
- 15 જાન્યુઆરી, 2027: આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન A ટીમ
- 17 જાન્યુઆરી, 2027: આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન A ટીમ
- 20 જાન્યુઆરી, 2027: આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન (પહેલી ODI)
- 22 જાન્યુઆરી, 2027: આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન (બીજી ODI)
- 24 જાન્યુઆરી, 2027: આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન (ત્રીજી ODI)
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