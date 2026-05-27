જે વિશ્વ ક્રિકેટમાં ના કરી શક્યું, તે ન્યુઝીલેન્ડના બે સ્ટાર ખેલાડીઓએ કરી બતાવ્યું
ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમના બે સ્ટાર ખેલાડીઓએ એવી સિદ્ધિ મેળવી છે જે પહેલાં કોઈ કરી શક્યું નથી. તેમણે કયો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે? ચાલો જાણીએ.
Published : May 27, 2026 at 6:54 PM IST
IRE VS NZ: આયર્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ બેલફાસ્ટના સિવિલ સર્વિસ ક્રિકેટ ક્લબ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં, આયર્લેન્ડે તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, જેનાથી ન્યુઝીલેન્ડની ટીમને બેટિંગ કરવાનું આમંત્રણ મળ્યું. આ મેચ માટે ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ મેદાનમાં ઉતર્યા તે ક્ષણે, ટીમના બે સ્ટાર ખેલાડીઓએ ઇતિહાસ રચી દીધો. તેઓએ એવું કંઈક હાંસલ કર્યું જે ક્રિકેટની દુનિયામાં પહેલા કોઈએ કર્યું નથી.
આ મેચમાં, ન્યુઝીલેન્ડના અનુભવી જમણા હાથના બેટ્સમેન કેન વિલિયમસન અને કેપ્ટન ડાબા હાથના બેટ્સમેન ટોમ લેથમે ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ જોડીએ એવી સિદ્ધિ મેળવી છે જે ક્રિકેટની દુનિયામાં પહેલાં કોઈએ હાંસલ કરી નથી. આ બંને ખેલાડીઓએ આયર્લેન્ડની ધરતી પર આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
Our first Test XI for 2026.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) May 27, 2026
Ireland win the toss and choose to bowl first in Stormont.
Dean Foxcroft makes his debut and becomes Test player #294#IREvNZ pic.twitter.com/JExy7ucIEV
વિલિયમસન અને લેથમે ઇતિહાસ રચ્યો
કેન વિલિયમસન અને ટોમ લેથમે આયર્લેન્ડ સામે મેદાનમાં ઉતરતાની સાથે જ, આ જોડી 12 અલગ અલગ દેશોમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમનાર પ્રથમ બે ખેલાડી બની ગઈ. આજ સુધી, અન્ય કોઈ ખેલાડીએ 12 અલગ અલગ દેશો સામે ટેસ્ટ મેચ રમી નથી. આયર્લેન્ડ 12મો દેશ છે જેની સામે વિલિયમસન અને લેથમે ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમવા માટે મેદાનમાં ઉતર્યા છે. આ પહેલા, તેઓ ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, ઇંગ્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ, યુએઈ અને ઝિમ્બાબ્વેમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમી ચૂક્યા છે.
પહેલી વાર રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં બંને ટીમો એકબીજા સામે
આયર્લેન્ડ-ન્યુઝીલેન્ડ ટેસ્ટ મેચ ઐતિહાસિક છે કારણ કે તે પહેલી વાર રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં બંને ટીમો એકબીજા સામે આવી રહી છે. આ પરંપરાગત પાંચ દિવસની ટેસ્ટ મેચ નથી; તે ફક્ત ચાર દિવસ સુધી ચાલશે (27 મે થી 30 મે સુધી). પરિણામે, સ્વાભાવિક રીતે પ્રશ્ન ઊભો થાય છે, આ સ્પર્ધા ICC દ્વારા મંજૂર કરાયેલા પ્રમાણભૂત પાંચ દિવસની ટેસ્ટ મેચોથી કેવી રીતે અલગ છે? આ મેચને સંચાલિત કરવાના ચોક્કસ નિયમો શું છે?
ચાર દિવસીય ટેસ્ટ શા માટે?
2017 માં, ICC એ ટીમોને ચાર દિવસીય ટેસ્ટ મેચ રમવા માટે અધિકૃત કરી હતી. આ પહેલ નાના ક્રિકેટ બોર્ડને પાંચ દિવસીય ફોર્મેટ સાથે સંકળાયેલા ભારે નાણાકીય બોજ વિના ટેસ્ટ મેચનું આયોજન કરવાની મંજૂરી આપે છે. આયર્લેન્ડ-ન્યુઝીલેન્ડ મેચ રમતના ઇતિહાસમાં ફક્ત પાંચમી ચાર દિવસીય ટેસ્ટ છે. શરૂઆતની ચાર દિવસીય ટેસ્ટ 2018 માં દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે પોર્ટ એલિઝાબેથમાં રમાઈ હતી. 'બ્લેક કેપ્સ' (ન્યુઝીલેન્ડ) પહેલી વાર આ ચોક્કસ ફોર્મેટમાં રેડ-બોલ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી રહી છે. આયર્લેન્ડ અગાઉ ઇંગ્લેન્ડ સામે બે ચાર દિવસીય ટેસ્ટ રમી ચૂક્યું છે (બંને લોર્ડ્સ ખાતે, 2019 અને 2023 માં). દરમિયાન, ઇંગ્લેન્ડે ગયા વર્ષે ચાર દિવસીય ટેસ્ટ માટે ઝિમ્બાબ્વેનું પણ આયોજન કર્યું હતું.
આ પણ વાંચો: