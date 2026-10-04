'રેસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયા' ટીમે 167 રનની ધમાકેદાર જીત, મુકેશ કુમારનો ચાલ્યો જાદુ
ઈરાની કપ 2026 મેચ રેસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયા અને જમ્મુ અને કાશ્મીર ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે રમાઈ હતી. રેસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયા ટીમમાં ઘણા સ્ટાર ખેલાડીઓ હતા.
Published : October 4, 2026 at 3:26 PM IST
IRANI CUP 2026: ઈરાની કપ 2026 મેચમાં રેસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયા ક્રિકેટ ટીમનો જમ્મુ અને કાશ્મીર સામે મુકાબલો થયો. જમ્મુ અને કાશ્મીરે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. રેસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ ઇનિંગમાં 237 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, જમ્મુ અને કાશ્મીરે પ્રથમ ઇનિંગમાં 278 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ ઋષભ પંતની ટીમે બીજા ઇનિંગમાં 319 રન બનાવ્યા. જમ્મુ અને કાશ્મીર બીજા ઇનિંગમાં 111 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, અને 167 રનથી મેચ હારી ગયું.
રેસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયાએ બીજા ઇનિંગમાં વાપસી કરી
રેસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ ઇનિંગમાં 237 રન બનાવ્યા, જેમાં ઓપનર શિખર મોહને 60 રન બનાવ્યા. આ ઉપરાંત, સ્મરણ રવિચંદ્રને પણ 68 રનની ઇનિંગ રમી. સરફરાઝ ખાને પણ મહત્વપૂર્ણ 45 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, જમ્મુ અને કાશ્મીરે 278 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન પારસ ડોગરાએ સૌથી વધુ 75 રન બનાવ્યા. અબ્દુલ સમદે પણ 57 રનની ઇનિંગ રમીને તેમને સાથ આપ્યો. લોન બોલર નાસિર મુઝફ્ફરએ પણ 64 રન બનાવ્યા.
𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙬𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜 🥳 BCCI President Mr. Mithun Manhas @MithunManhas presents the prestigious #IraniCup to Rest of India Captain Rishabh Pant 🏆 Scorecard ▶️ https://t.co/imfbVIsPep @mflone_ https://t.co/l2bCqLY6eh— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026
રેસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયાએ બીજા દાવમાં 319 રન બનાવ્યા. ઓપનર સનત સાંગવાને 55 રન બનાવ્યા. સ્મરણ રવિચંદ્રને પણ 153 બોલમાં 135 રનનું યોગદાન આપ્યું, જેનાથી પંતની ટીમ મેચમાં આગળ નીકળી ગઈ. ચોથી દાવમાં 200 રનનો આંકડો પાર કરવો સરળ નહોતો. સ્મરણ રવિચંદ્રને એકલા હાથે મેચનું પરિણામ પલટી નાખ્યું, જેનાથી જમ્મુ અને કાશ્મીર પર દબાણ આવ્યું.
𝐆𝐚𝐦𝐞. 𝐒𝐞𝐭. 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 ✌️ Mukesh Kumar wraps things up in fine fashion as Rest of India defeat J&K by 1⃣6⃣7⃣ runs in Srinagar to clinch the #IraniCup 2026 🥳👏 Updates ▶️ https://t.co/imfbVIsPep @mflone_ https://t.co/Nhi5ezUvND— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026
જમ્મુ અને કાશ્મીરનો કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો
જમ્મુ અને કાશ્મીરે બીજા દાવમાં સારી શરૂઆત કરી હતી. તેઓએ 54 રન પર તેમની પહેલી વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. જોકે, બે ઓપનરો સિવાય કોઈ પણ લાંબા સમય સુધી મેદાન પર ટકી શક્યું નહીં. પરિણામે, ટીમ 28.4 ઓવરમાં ફક્ત 111 રન પર જ સમેટાઈ ગઈ. કામરાન ઇકબાલે 32 રન બનાવ્યા, જ્યારે શુભમ ખજુરિયાએ પણ 36 રન બનાવ્યા. અબ્દુલ સમદે પણ 20 રન ઉમેર્યા. આ ત્રણ સિવાય અન્ય કોઈ બેટ્સમેન બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યા નહીં.
𝗪.𝗜.𝗡.𝗡.𝗘.𝗥.𝗦 🏆 Congratulations to Rest of India on winning the prestigious #IraniCup 2026 with a 167-run victory in Srinagar 👏 @mflone_ https://t.co/iUudKo9OpJ— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026
બોલિંગ વિભાગમાં, મુકેશ કુમારે 'રેસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયા' ટીમ માટે 6 મહત્વપૂર્ણ વિકેટ ઝડપી હતી; તેમણે પ્રથમ દાવમાં 2 વિકેટ લીધી હતી. બીજી તરફ, મુકેશ ચૌધરીએ પણ એક વિકેટ મેળવી હતી, જેમણે અગાઉ પ્રથમ દાવમાં 5 વિકેટ લીધી હતી. સ્ટાર ઝડપી બોલર આકાશ દીપે બંને દાવમાં 3-3 વિકેટ ઝડપી હતી. આ પ્રદર્શનને કારણે, ઋષભ પંતની ટીમે મેચમાં ખૂબ જ સરળતાથી વિજય મેળવ્યો.
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