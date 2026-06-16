ઈરાની ટીમને વર્લ્ડ કપ મેચ પછી તુરંત જ અમેરિકા છોડવા ફરજ પડી, કોચે ફીફા અધિકારીઓ પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ
રાજકીય તણાવનો વર્લ્ડ કપ પર અસર, ઈરાનને મેક્સિકોમાં તેના બેઝ કેમ્પમાં તાત્કાલિક પાછા ફરવાનો આદેશ, ફીફા અધિકારીઓ પર આક્ષેપો સાથે તણાવ વધ્યો.
Published : June 16, 2026 at 6:34 PM IST
લોસ એન્જલિસ : અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા રાજકીય તણાવનો અસર ફીફા વર્લ્ડ કપ પર પણ પડી રહી છે. ઈરાને ઘણા ખચકાટ બાદ અમેરિકામાં પોતાનો વર્લ્ડ કપ મેચ રમી. ભારતીય સમય અનુસાર મંગળવાર 16 જૂને ઈરાને લોસ એન્જલિસમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ડ્રો સાથે પોતાના વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત કરી, પરંતુ મેચ બાદનો તેમનો અનુભવ સુખદ રહ્યો નથી. કારણ કે વર્લ્ડ કપની પોતાની પ્રથમ મેચ રમ્યા તુરંત બાદ ઈરાની ફૂટબોલ ટીમને અધિકારીઓએ દેશ છોડવા માટે કહ્યું.
ઈરાનનો બેઝ કેમ્પ મેક્સિકોમાં બનાવવામાં આવ્યો છે, જે વર્લ્ડ કપનો સહ-મેજબાન છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની મેચ બાદ ઈરાને રિકવરી સેશન માટે સોમવારની રાત અમેરિકામાં વિતાવવાની હતી. પરંતુ સમાચાર એજન્સી એપીના અહેવાલ મુજબ, ઈરાનના કોચ અમીર ઘાલેનોઈએ જણાવ્યું કે, મેચના થોડા કલાકો બાદ જ તેમને દેશ છોડવાના આદેશ મળ્યા.
મેચ બાદ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બોલતા ઘાલેનોઈએ કહ્યું કે, તેમની ટીમને અચાનક જણાવવામાં આવ્યું કે લોસ એન્જલિસમાં મેચ તુરંત બાદ તેમણે મેક્સિકો પાછા ફરવુ પડશે. ઘાલેનોઈના જણાવ્યા અનુસાર, ટીમને પહેલા કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેઓ મંગળવાર બપોર સુધી અમેરિકામાં રહી શકે છે, પરંતુ મેચ પૂરી થતાં જ તેમના ટ્રાવેલિંગ પ્લાન બદલી દેવામાં આવ્યો હતો.
ઘાલેનોઈએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પત્રકારોને કહ્યું, "રમત બાદ તેમણે અમને કહ્યું, 'તમારે તુરંત જ જવું પડશે.' અમને પ્લેનમાં બેસીને તિજુઆનામાં અમારા કેમ્પમાં પાછા આવવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે અને અમે આથી ખરેખર પરેશાન છીએ." તેમણે આગળ કહ્યું, "તેઓ અમને જલ્દી પાછા જવા માટે મજબૂર કરી રહ્યા છે. તેઓ પરિસ્થિતિને વધુ કઠિન બનાવી રહ્યા છે અને મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી રહ્યા છે. પરંતુ અમે આને અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવાથી રોકીશું નહીં."
કોચે એવો પણ દાવો કર્યો કે ટૂર્નામેન્ટની તૈયારી દરમિયાન ઈરાનને કેટલીક કઠિનાઈઓનો સામનો કરવો પડ્યો. તેમણે કહ્યું, "અમને રમતના બે રાત પહેલા પહોંચવાનું હતું, પરંતુ તેમણે આની પરવાનગી નહીં આપી. અમને રિકવરી માટે આજે રાત અહીં રોકાવાનું હતું અને બપોરના ભોજન સમયે પાછા ફરવાનું હતું. મને લાગે છે કે અમારી ટીમ સમગ્ર વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ પીડિત ટીમ છે. અમારું ફેડરેશન અહીં નથી, અમારી મીડિયા અહીં નથી, અમારું મેનેજમેન્ટ અહીં નથી."
ઈરાનના સ્ટ્રાઈકર મેહદી તારેમીએ આ સ્થિતિને આપદા ગણાવી. તેમણે કહ્યું, "ખેલાડીઓ અને સ્ટાફ માટે આ ખૂબ જ તણાવપૂર્ણ છે, અમે બસ આ સ્થિતિથી થકી ગયા છીએ, આ ખૂબ જ ખરાબ છે, અને આ અમારી ટીમને અસર કરે છે."
ઉલ્લેખનીય છે કે વર્લ્ડ કપમાં ઈરાનની ભાગીદારી અનિશ્ચિતતાથી ઘેરાયેલી રહી છે, જેનો સંબંધ મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને તેની સાથે સંબંધિત સુરક્ષા ચિંતાઓ સાથે છે. ગ્રુપ ચરણમાં ઈરાનની યાત્રા સંબંધિત ચિંતાઓ આગળ પણ ચાલુ રહી શકે છે.
ઈરાનની આગામી મેચ બેલ્જિયમ સામે છે, જે 22 જૂનએ અમેરિકાના લોસ એન્જલિસમાં જ રમાશે. તે બાદ 27 જૂનએ તેમનો અંતિમ ગ્રુપ મેચ ઈજિપ્ત સામે થશે, જે અમેરિકાના સીએટલમાં રમાશે.
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