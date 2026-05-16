IPL ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર, એક જ મેચની બે ઓવરમાં સતત 4-4 છગ્ગા પડ્યા
લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમમાં અંશુલ કાંબોજ IPLના ઇતિહાસમાં એવા પ્રથમ બોલર બન્યા.
Published : May 16, 2026 at 3:04 PM IST
IPL અનિચ્છનીય રેકોર્ડ્સ : IPL 2026માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે રમાયેલી મેચ યુવા બોલર અંશુલ કમ્બોજ માટે દુઃસ્વપ્ન જેવી સાબિત થઈ હતી. આ સીઝનમાં પોતાની શાનદાર બોલિંગથી ચર્ચામાં રહેલા અંશુલે LSG સામે એવો અનિચ્છનીય રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો, જે IPLના ઇતિહાસમાં ક્યારેય જોવા મળ્યો નહોતો. લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમમાં અંશુલ કમ્બોજ IPLના ઇતિહાસમાં એવા પ્રથમ બોલર બન્યા, જેમના એક જ મેચના બે અલગ-અલગ ઓવરમાં સતત ચાર-ચાર છગ્ગા ફટકારાયા હતા.
LSGના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન મિચેલ માર્શે અંશુલની બોલિંગ પર તાબડતોબ બેટીંગ કરી. મેચની પાંચમી ઓવરમાં માર્શે અંશુલના પહેલા ચાર બોલ પર સતત ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ત્યારબાદ 17મા ઓવરમાં નિકોલસ પૂરને પણ અંશુલના પહેલા ચાર બોલ પર ચાર સતત છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આ સાથે અંશુલ કાંબોજ IPL ઇતિહાસમાં બે અલગ ઓવરમાં સતત ચાર-ચાર છગ્ગા ખાવાવાળા પ્રથમ બોલર બન્યો.
આ ઉપરાંત, એક જ ઇનિંગમાં પોતાની 10 બોલમાં 8 છગ્ગા ખાવાવાળા તેઓ બીજા બોલર બન્યા છે. આ પહેલા આ શરમજનક રેકોર્ડ યશ દયાલના નામે હતો. IPL 2023માં તેમની સામે કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સના બેટ્સમેનોએ 8 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
કંબોજે 60 થી વધુ રન આપ્યા
અંશુલે આ મેચમાં કુલ 2.4 ઓવર બોલિંગ કરી 63 રન આપ્યા. તેમણે ફેંકેલી 16 બોલમાંથી 11 બોલ પર બેટ્સમેનોએ ચોગ્ગા કે છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. છેલ્લી 10 બોલમાં અંશુલે 8 છગ્ગા અને 1 ચોગ્ગો આપ્યો હતો, જ્યારે માત્ર એક બોલ ડોટ રહી હતી. એટલે કે માત્ર 10 બોલમાં જ તેમણે 52 રન આપી દીધા હતા.
CSKનો બીજો સૌથી મોંઘો બોલર
આ ખરાબ પ્રદર્શન સાથે, અંશુલ કંબોજ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો બીજો સૌથી મોંઘો બોલર પણ બન્યો. આ પહેલા, ખલીલ અહેમદે 2025માં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે ત્રણ ઓવરમાં 65 રન આપ્યા હતા, જ્યારે લુંગી ન્ગીડીએ 2021માં ચાર ઓવરમાં 62 રન આપ્યા હતા, જેના કારણે તે CSKનો ત્રીજો સૌથી મોંઘો બોલર બન્યો હતો.
એ પણ નોંધનીય છે કે અંશુલ કમ્બોજ IPL 2026માં CSK માટે સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા બોલર છે. તેમણે અત્યાર સુધી 12 મેચમાં 19 વિકેટ ઝડપી છે અને પર્પલ કેપની રેસમાં ત્રીજા સ્થાને છે.
લખનૌએ CSK ને હરાવ્યું
મેચની વાત કરીએ તો કાર્તિક શર્માના 71 રનની મદદથી CSKએ 187/5 નો સ્કોર ઉભો કર્યો હતો. જવાબમાં લખનૌએ મિચેલ માર્શના 90 રનની તોફાની ઇનિંગની મદદથી માત્ર 16.4 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવી લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી લીધો હતો.
