'વન મેચ શો' ફક્ત એક જ મેચ રમનારા IPL ખેલાડીઓ પછી ગાયબ થઈ ગયા
ફક્ત એક જ IPL મેચ રમ્યા હોવા છતાં, આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ખ્યાતિ મેળવી છે. આજે, આપણે આમાંના કેટલાક ક્રિકેટરો પર નજર નાખીશું.
Published : March 22, 2026 at 3:51 PM IST
IPL UNLUCKY CRICKETERS: IPL 2026 નું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. આ વિશ્વની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ક્રિકેટ લીગની 19મી સીઝન હશે. આ લીગે ભારતીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય એમ બંને પ્રકારના અનેક ક્રિકેટરોના નસીબ બદલી નાખ્યા છે અને તેમને ધનવાન બનાવ્યા છે; તેનું મુખ્ય ઉદાહરણ ઋષભ પંત છે, જે ₹27 કરોડની કમાણી કરે છે. જ્યારે ઘણા ક્રિકેટરો એવા પણ છે જે એક મેચ રમી અદ્રશ્ય થઈ ગયા છે. આ જૂથમાં બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને શ્રીલંકાના ક્રિકેટરોનો સમાવેશ થાય છે.
એક જ મેચ પછી ગાયબ થઈ ગયેલા ખેલાડીઓ: સંજોગો ગમે તે હોય, આ ખેલાડીઓએ - ફક્ત એક જ IPL મેચ રમ્યા હોવા છતાં - આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ખ્યાતિ મેળવી છે. આજે, આપણે આમાંના કેટલાક ક્રિકેટરો પર નજીકથી નજર નાખીશું. આ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટરોમાં યુનિસ ખાન, ડેમિયન માર્ટિન, બ્રેડ હેડિન, મશરફે મોર્તઝા, આન્દ્રે નેલ, રે પ્રાઈસ, અકિલા ધનંજય, મોહમ્મદ અશરફુલ, અબ્દુર રઝાક, લિટન દાસ, ડેરેન બ્રાવો અને ડગ બ્રેસવેલનો સમાવેશ થાય છે. આ યાદીમાં અંકિત બાવને અને પ્રસિદ્ધ રે બર્મનનો પણ સમાવેશ થાય છે - જે ભારતીય ખેલાડીઓએ પણ ફક્ત એક જ IPL મેચ રમી છે.
ડેરેન બ્રાવો: IPL હરાજીમાં બ્રાવોની સફર ઉતાર-ચઢાવથી ભરેલી રહી છે. 2012 માં, તેને ડેક્કન ચાર્જર્સ દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે 2017 માં, KKR એ તેને ₹50 લાખમાં કરારબદ્ધ કર્યો હતો. 2021 ની હરાજીમાં, તેની બેઝ પ્રાઈસ ₹75 લાખ નક્કી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તે વેચાયો ન હતો. 2017 ની IPL સીઝન દરમિયાન બ્રાવોને KKR માટે રમવાની માત્ર એક જ તક મળી હતી; તે એકલા દેખાવમાં, તેણે અણનમ 6 રન બનાવ્યા હતા.
યુનિસ ખાન: યુનિસ ખાન ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 10,000 થી વધુ રન બનાવનાર પ્રથમ પાકિસ્તાની ખેલાડી છે. જોકે, 2008 ની શરૂઆતની IPL સીઝનમાં તેણે ફક્ત એક જ મેચ રમી હતી. રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફથી રમતા, તે તેની એકમાત્ર IPL મેચમાં ફક્ત 3 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તે સમયે, રાજસ્થાન રોયલ્સે યુનિસને 225,000 યુએસ ડોલરમાં હસ્તગત કર્યો હતો. પાકિસ્તાની ખેલાડીઓએ ફક્ત 2008 ની IPL સીઝનમાં ભાગ લીધો હતો. ત્યારથી, ભારત સાથેના તણાવપૂર્ણ સંબંધોને કારણે, પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો પર IPLમાં ભાગ લેવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.
લિટન દાસ: IPL 2023 ની હરાજી દરમિયાન, બાંગ્લાદેશી ખેલાડી લિટન દાસને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) દ્વારા તેના ₹50 લાખના બેઝ પ્રાઈસ પર ખરીદવામાં આવ્યો હતો. શરૂઆતમાં, વેચાયા વિના રહેવાથી, તેને હરાજીના ઝડપી રાઉન્ડમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે, લિટન કોલકાતા માટે માત્ર એક જ મેચ રમ્યો હતો, જેમાં તેણે ફક્ત 4 રન બનાવ્યા હતા.
ડેમિયન માર્ટિન: ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજ ડેમિયન માર્ટિને 2010 ની સીઝન દરમિયાન ફક્ત એક જ IPL મેચ રમી હતી, જેમાં તેણે ફક્ત એક જ રન બનાવ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી રમતી વખતે, માર્ટિને લગભગ 10,000 આંતરરાષ્ટ્રીય રન બનાવ્યા હતા. રાજસ્થાન રોયલ્સ દ્વારા તેને 100,000 યુએસ ડોલરમાં હસ્તગત કરવામાં આવ્યો હતો.
બ્રેડ હેડિન: અનુભવી ઓસ્ટ્રેલિયન વિકેટકીપર હેડિન 2011 ની IPL સીઝન દરમિયાન કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ માટે રમ્યો હતો. તે મેચમાં તેણે 18 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં એક છગ્ગો અને બે ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. 2011ની આઈપીએલ ખેલાડીઓની હરાજી દરમિયાન હેડિનને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) દ્વારા આશરે 1.49 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો.
મશરફે મોર્તઝા: બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન મશરફે મોર્તઝા 2009ની આઈપીએલ સીઝન દરમિયાન કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે રમ્યા હતા. તે એક જ આઈપીએલ મેચમાં, તેણે ચાર ઓવરમાં 58 રન આપ્યા હતા, જ્યારે માત્ર એક જ બોલમાં 2 રન (નોટઆઉટ) બનાવ્યા હતા. 2009ની ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની હરાજીમાં મશરફે મોર્તઝાને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ દ્વારા 6 00,000 યુએસ ડોલરમાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો.
અંકિત બાવને: 33 વર્ષીય અંકિત એવા ખેલાડીઓમાંનો એક છે જેમની આઈપીએલ કારકિર્દી ફક્ત એક જ મેચ સુધી મર્યાદિત રહી. અંકિતે 2017 માં દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે એક મેચ રમી હતી, જેમાં તેણે અણનમ 12 રન બનાવ્યા હતા. તે પહેલા, દિલ્હીએ તેને 10 લાખ રૂપિયામાં પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યો હતો.
આન્દ્રે નેલ: દક્ષિણ આફ્રિકાના ઝડપી બોલર આન્દ્રે નેલે 2008ની સીઝન દરમિયાન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે એક મેચ રમી હતી, જેમાં તેણે ત્રણ ઓવર ફેંકી હતી અને 31 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી હતી. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે 2008ની આઈપીએલ સીઝન દરમિયાન ડ્વેન બ્રાવોના સ્થાને નેલ સાથે કરાર કર્યો હતો.
રે પ્રાઇસ: ઝિમ્બાબ્વેના રે પ્રાઇસે આશરે 193 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટો લીધી હતી. ડાબોડી સ્પિનર પ્રાઇસે 2011માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે ફક્ત એક જ IPL મેચ રમી હતી, જેમાં ત્રણ ઓવરમાં 33 રન આપ્યા હતા. 2011ની શરૂઆતની IPL હરાજીમાં પ્રાઇસ વેચાયો ન હતો; જોકે, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે ત્યારબાદ તેમને 2011ની સીઝન માટે તેમના બેઝ પ્રાઈસ પર રિપ્લેસમેન્ટ ખેલાડી તરીકે ખરીદ્યા હતા.
અકિલા ધનંજય: અકિલાએ શ્રીલંકા માટે 123 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ લીધી હતી. તેણે ૨૦૧૮માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે ફક્ત એક જ આઈપીએલ મેચ રમી હતી. તે મેચમાં, તે ખૂબ જ મોંઘો સાબિત થયો, તેણે તેની ચાર ઓવરમાં 47 રન આપ્યા. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે અકિલાને ₹50 લાખમાં હસ્તગત કરી હતી.
પ્રયાસ રે બર્મન: વૈભવ સૂર્યવંશી પહેલા, પ્રયાસ રે બર્મન આઈપીએલમાં ડેબ્યૂ કરનાર સૌથી યુવા ખેલાડી બનવાનો દરજ્જો ધરાવતો હતો. તેણે 31 માર્ચ, 2019 ના રોજ સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ સામે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેના ડેબ્યૂ સમયે, તે 16 વર્ષ અને 157 દિવસનો હતો. પ્રયાસ તે મેચમાં ખૂબ જ મોંઘો સાબિત થયો, તેણે તેની 4 ઓવરમાં 56 રન આપ્યા. પ્રયાસને ₹1.5 કરોડમાં ખરીદવામાં આવ્યો. પ્રયાસ છેલ્લે 2024 માં સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં બંગાળ માટે રમ્યો હતો.
મોહમ્મદ અશરફુલ: બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન મોહમ્મદ અશરફુલ 2009 ની IPL સીઝન દરમિયાન મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે એક મેચ રમ્યા હતા, જેમાં તેમણે બે રન બનાવ્યા હતા. અશરફુલને 75,000 યુએસ ડોલરમાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો. અશરફુલે એક વખત પોતાના ટેસ્ટ ડેબ્યૂના બીજા દાવમાં 212 બોલમાં 114 રન બનાવ્યા હતા. આ સિદ્ધિ સાથે, અશરફુલ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા બેટ્સમેન બન્યો. અશરફુલે 17 વર્ષ અને 61 દિવસની ઉંમરે આ સદી હાંસલ કરી હતી. તેમનો રેકોર્ડ આજે પણ અકબંધ છે.
અબ્દુર રઝાક: અબ્દુર રઝાક 200 ODI વિકેટ અને 600 ફર્સ્ટ ક્લાસ વિકેટ લેનાર પ્રથમ બાંગ્લાદેશી બોલર હતો. રઝાકે 2008 માં IPL ની શરૂઆતની સીઝન દરમિયાન RCB માટે એક મેચ રમી હતી, જેમાં તેમણે બે ઓવરમાં 29 રન આપ્યા હતા. તેમને બીજી તક ક્યારેય મળી ન હતી.
ડગ બ્રેસવેલ: ડગની IPL કારકિર્દી ટૂંકી રહી. 2012ની હરાજીમાં, દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ (હવે દિલ્હી કેપિટલ્સ) એ તેને તેના બેઝ પ્રાઈસ પર ખરીદ્યો. તે સીઝન દરમિયાન, તેણે ફક્ત એક જ આઈપીએલ મેચ રમી, જેમાં તેણે 4 ઓવરમાં 32 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી અને બેટથી અણનમ 12 રન બનાવ્યા. બાદમાં, 2015ની હરાજીમાં, તે વેચાયો નહીં. ત્યારબાદ, તે આઈપીએલમાં નિયમિતપણે રમ્યો નહીં અને આખરે 2016 ની શરૂઆતમાં ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી.
