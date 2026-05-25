IPLમાં નેટ બોલરો દરરોજ કેટલી કમાણી કરે છે? જાણો તેમની પસંદગી કેવી રીતે થાય છે?
IPL ફ્રેન્ચાઇઝીઓ સામાન્ય રીતે ત્રણ થી પાંચ નેટ બોલરોને પોતાની સાથે રાખે છે.
Published : May 25, 2026 at 5:42 PM IST
IPL એક એવી લીગ છે જે કોઈપણ અજાણ્યા ખેલાડીને રાતોરાત સ્ટાર બનાવી શકે છે. IPLમાં ઘણા બેટ્સમેન ચોગ્ગા અને છગ્ગા ફટકારીને પ્રખ્યાત થયા છે. સ્થાપિત સ્ટાર બેટ્સમેન પણ આ લીગમાં સંપૂર્ણપણે અલગ અવતારમાં દેખાય છે. જોકે, બેટ્સમેન રન બનાવીને લાઈમલાઈટ મેળવે છે, પરંતુ તેમની બેટિંગ કુશળતાને આકાર આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનારા વ્યક્તિઓ ઘણીવાર અજાણ રહે છે. અમે અહીં નેટ બોલરોનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છીએ, જેઓ મેચના દિવસોમાં ચમક અને ગ્લેમરથી દૂર રહે છે, છતાં મેદાન પર વિસ્ફોટક બેટિંગ પ્રદર્શન કરનારા ખેલાડીઓને તૈયાર કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
એક તરફ, ફ્રેન્ચાઇઝના સુપરસ્ટાર લાખો કરોડો કમાય છે અને સતત ચર્ચામાં રહે છે, તો બીજી તરફ, યુવા ફાસ્ટ બોલરો અને સ્પિનરોની એક અનામી સેના પ્રેક્ટિસ નેટમાં બોલિંગ કરવામાં અઠવાડિયા ગાળે છે, અને ક્રિકેટની સૌથી મોટી લીગમાં પોતાનો ભાગ ભજવે છે.
નેટ બોલરોની કમાણી
ઘણા ખેલાડીઓ માટે, આ ક્રિકેટમાં સૌથી અનોખા તાલીમ અનુભવોમાંનો એક છે. તેમને રમતના કેટલાક મોટા સ્ટાર્સને સતત બોલિંગ કરવાની જરૂર પડે છે. આ સત્રો દરમિયાન, તેમને ઘણીવાર જસપ્રીત બુમરાહના યોર્કર, સુનીલ નારાયણના રહસ્યમય સ્પિન અથવા મિશેલ સ્ટાર્કના ડાબા હાથના બોલિંગની નકલ કરવાનું કહેવામાં આવે છે. આ માટે, તેમને IPL ધોરણો અનુસાર દૈનિક ભથ્થું મળે છે. IPL ફ્રેન્ચાઇઝી સામાન્ય રીતે ત્રણથી પાંચ નિષ્ણાત નેટ બોલરોની ટીમ જાળવી રાખે છે. વધુમાં, યજમાન રાજ્ય સંગઠનો અને ક્લબો વિવિધ સ્થળોએ સ્થાનિક બોલરોની વ્યવસ્થા પણ કરે છે. PTI અનુસાર, IPL ધોરણો અનુસાર, આ બોલરો સામાન્ય રીતે નેટમાં વિતાવેલા દરેક દિવસ માટે આશરે ₹5,000 થી ₹7,000 કમાય છે.
નેટ બોલરોની પસંદગી કેવી રીતે થાય છે?
જેમ ખેલાડીએ ટીમમાં સ્થાન મેળવવા માટે અથાક મહેનત કરવી પડે છે, તેવી જ રીતે નેટ બોલરોની પસંદગી પણ કોઈ સરળ પ્રક્રિયા નથી. છેવટે, નેટ બોલિંગ ટીમમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે એક કાયદેસર માર્ગ તરીકે કામ કરે છે. ગુરુર બ્રાર, ચેતન સાકરિયા, ઉમરાન મલિક, કુમાર કાર્તિકેય અને આકાશ માધવાલ - આ અસંખ્ય બોલરોમાંના થોડા છે જેમણે નેટ બોલર તરીકે IPLની સફર શરૂ કરી અને પછી તેમની ટીમમાં કાયમી સ્થાન મેળવ્યું. વધુમાં, આ જ માર્ગે તેમને આખરે ભારતીય રાષ્ટ્રીય ટીમમાં સ્થાન મેળવવાનો માર્ગ મોકળો કર્યો. BCCI સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટમાં પ્રદર્શન - જેમ કે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી - રાજ્ય-સ્તરીય લીગમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન, અને પ્રતિભા સ્કાઉટ્સ અને કોચની ભલામણો ઘણીવાર નક્કી કરે છે કે કોને નેટ બોલર તરીકે સેવા આપવાની તક મળે છે.
ફ્રેન્ચાઇઝ ટીમો ખેલાડીઓ પર નજર રાખે છે
કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) ના હેડ સ્કાઉટ અને પ્રખ્યાત ફિલ્ડિંગ કોચ - બિજુ જ્યોર્જે નેટ બોલર પસંદગી પ્રક્રિયા પર પ્રકાશ પાડ્યો, સમજાવ્યું કે તેઓ વિવિધ રાજ્ય-સ્તરીય પ્રીમિયર લીગ દરમિયાન ખેલાડીઓ પર નજીકથી નજર રાખે છે. હાલમાં, દેશભરમાં લગભગ 19 રાજ્ય-સ્તરીય લીગ સક્રિય છે. એકવાર તેઓ એવા બોલરને ઓળખી કાઢે છે જે સારી ગતિ, વિવિધતા અને જરૂરી સ્વભાવ ધરાવે છે, તો તેઓ આ માહિતી ટીમના કોચિંગ સ્ટાફને પહોંચાડે છે. ત્યારબાદ, તે બોલરને ટ્રાયલ્સમાં હાજરી આપવા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવે છે.
તેમણે વધુમાં સમજાવ્યું કે આ ટ્રાયલ દરમિયાન, તેઓ બોલરને તેમની કુશળતાનું સંપૂર્ણ મૂલ્યાંકન સુનિશ્ચિત કરવા માટે મેચ જેવા દૃશ્યોમાં મૂકે છે. જો ટીમ મેનેજમેન્ટ નક્કી કરે છે કે કોઈ ચોક્કસ ખેલાડી તેમની ચોક્કસ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે, તો ફ્રેન્ચાઇઝ ખેલાડીઓની હરાજી દરમિયાન તેમને ખરીદવા માટે આગળ વધે છે.
