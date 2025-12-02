ETV Bharat / sports

IPL 2026 મીની ઓક્શન: 77 ખાલી જગ્યાઓ માટે 1,355 અરજીઓ! ગ્લેન મેક્સવેલ IPLમાંથી બહાર

IPL 2026 માટે મીની ઓક્શન 16 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ અબુ ધાબીમાં યોજાશે.

IPL 2026 મીની ઓક્શન
IPL 2026 મીની ઓક્શન (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 5:48 PM IST

હૈદરાબાદ: 2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ના મીની-હરાજી માટે 1,355 ખેલાડીઓએ નોંધણી કરાવી છે. 10 ટીમોમાં ફક્ત 77 ખેલાડીઓ પાસે સ્લોટ ઉપલબ્ધ છે.

આગામી સીઝન માટે મીની-હરાજી 16 ડિસેમ્બરે અબુ ધાબીમાં યોજાવાની છે. બધાની નજર ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર કેમેરોન ગ્રીન પર રહેશે, કારણ કે આન્દ્રે રસેલ IPL માંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે અને ગ્લેન મેક્સવેલે મીની-હરાજી માટે નોંધણી કરાવી નથી.

₹2 કરોડની બેઝ પ્રાઈસ

ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, હરાજી માટે રજૂ કરાયેલા 1,355 ખેલાડીઓમાંથી 45 ખેલાડીઓએ તેમની બેઝ પ્રાઈસ ₹2 કરોડ નક્કી કરી છે. આમાંથી 43 વિદેશી ખેલાડીઓ છે, જેમાં કેમેરોન ગ્રીન, સ્ટીવ સ્મિથ, જોની બેયરસ્ટો, રચિન રવિન્દ્ર, શાઈ હોપ અને અલ્ઝારી જોસેફનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે ફક્ત બે ભારતીય ખેલાડીઓ, રવિ બિશ્નોઈ અને વેંકટેશ ઐયરનો સમાવેશ યાદીમાં કરવામાં આવ્યો છે.

કેમેરોન ગ્રીન
કેમેરોન ગ્રીન (IANS PHOTO)

મયંક અગ્રવાલ, કેએસ ભરત, રાહુલ ચહર, રવિ બિશ્નોઈ, આકાશ દીપ, દીપક હુડા, વેંકટેશ ઐયર, સરફરાઝ ખાન, શિવમ માવી, નવદીપ સૈની, ચેતન સાકરિયા, કુલદીપ સેન, પૃથ્વી શો, રાહુલ ત્રિપાઠી, સંદીપ વોરિયર અને ઉમેશ યાદવ જેવા ભારતીય સ્થાનિક ક્રિકેટરોએ પણ આ મીની-હરાજી માટે પોતાના નામ નોંધાવ્યા છે.

ગ્લેન મેક્સવેલ IPLમાંથી બહાર

ESPN રિપોર્ટ અનુસાર, ઓસ્ટ્રેલિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર ગ્લેન મેક્સવેલ IPL 2026માંથી બહાર થઈ ગયા છે કારણ કે તેણે ટીમમાંથી બહાર થયા પછી મીની-હરાજી માટે પોતાનું નામ નોંધાવ્યું ન હતું. ગયા વર્ષે મેગા ઓક્શનમાં પંજાબ કિંગ્સ (PBKS) દ્વારા મેક્સવેલને ₹4.2 કરોડમાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે સિઝનમાં તે તેની ક્ષમતા મુજબ પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. ઈજાને કારણે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થયા પહેલા તેણે સાત મેચમાં માત્ર 48 રન બનાવ્યા અને ચાર વિકેટ લીધી.

ગ્લેન મેક્સવેલ
ગ્લેન મેક્સવેલ (AP PHOTO)

ફક્ત 77 ખેલાડીઓના સ્લોટ ખાલી છે

IPL 2026ના મિની ઓક્શનમાં ફક્ત 77 ખેલાડીઓના સ્લોટ ઉપલબ્ધ છે. પરિણામે, 1355 ખેલાડીઓમાંથી ફક્ત 77 ખેલાડીઓ વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થશે, જેમાંથી 43 સ્લોટ વિદેશી ખેલાડીઓને મળશે.

KKR પાસે સૌથી વધુ પૈસા છે

IPL રીટેન્શન પછી, ફ્રેન્ચાઇઝીઓ પાસે હરાજીમાં ખર્ચ કરવા માટે કુલ ₹237.55 કરોડનો ખર્ચ છે. કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) નું બજેટ સૌથી વધુ ₹64.30 કરોડ છે, જેમણે વેંકટેશ ઐયર (₹23.7 કરોડ) અને આન્દ્રે રસેલ (18 કરોડ) ને રિલીઝ કર્યા છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) ₹43.40 કરોડ સાથે બીજા ક્રમે સૌથી વધુ બજેટ ધરાવે છે.

સ્ટીવ સ્મિથ
સ્ટીવ સ્મિથ (IANS PHOTO)

₹2 કરોડની મૂળ કિંમત ધરાવતા ખેલાડીઓ

રવિ બિશ્નોઈ, વેંકટેશ અય્યર, મુજીબ ઉર રહેમાન, નવીન ઉલ હક, સીન એબોટ, એશ્ટન અગર, કૂપર કોનોલી, જેક ફ્રેઝર-મેકગર્ક, કેમેરોન ગ્રીન, જોશ ઈંગ્લિસ, સ્ટીવ સ્મિથ, મુસ્તફિઝુર રહેમાન, ગુસ એટકિન્સન, લીમ બેન, ટોમ બેન, ટોમ. ડકેટ, ડેન લોરેન્સ, લિયામ લિવિંગસ્ટોન, ટાઇમલ મિલ્સ, જેમી સ્મિથ, ફિન એલન, માઇકલ બ્રેસવેલ, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, મેટ હેનરી, કાયલ જેમીસન, એડમ મિલ્ને, ડેરીલ મિશેલ, વિલ ઓ'રર્કે, રચિન રવિન્દ્ર, ગેરાલ્ડ કોએત્ઝી, ડેવિડ મિલર, એન ડેવિડ મિલર, એન ડેવિડ મિલે, એન. તબરેઝ શમ્સી, ડેવિડ વિઝ, વાનિન્દુ હસરાંગા, માતેશા પાથિરાના, મહેશ થીક્ષાના, જેસન હોલ્ડર, શાઈ હોપ, અકેલ હોસીન, અલઝારી જોસેફ

