લલિત મોદી 16 વર્ષ પછી ભારત પરત ફરશે! FEMA કેસમાં મોટી રાહત બાદ એલાન
કોર્ટમાંથી રાહત મળ્યા બાદ IPLના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન લલિત મોદીએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ આ વર્ષે ભારત પાછા ફરશે.
Published : July 22, 2026 at 5:34 PM IST
LALIT MODI RETURN INDIA: IPLના સ્થાપક અને ભૂતપૂર્વ ચેરમેન લલિત મોદી અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. લલિત મોદીને 21 જુલાઈના રોજ કોર્ટ તરફથી ક્લીનચીટ મળી હતી. ત્યારબાદ, લલિત મોદીએ એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે ભારત પાછા ફરવાની જાહેરાત કરી છે. લલિત મોદીએ કહ્યું કે તેઓ ગઈકાલના ચુકાદાથી ખૂબ જ ખુશ છે. "ખરેખર, આ એક અદ્ભુત દિવસ રહ્યો. તેમણે 16 વર્ષ સુધી લડ્યા, અને તેમણે મીડિયા અને બીજા બધાને જે કહ્યું તે બધું આખરે સાચું સાબિત થયું છે. તેઓ ખૂબ જ ખુશ છે કે ટ્રિબ્યુનલે તેમના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો છે. તેઓ ફક્ત IPLના કલ્યાણની ચિંતા કરતા હતા, બીજું કંઈ નહીં. તે જ તેમના માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. હવે તે પ્રકરણ તેમની પાછળ છે, તેઓ તેમના જીવનમાં આગળ વધશે."
16 વર્ષ પછી ભારત પાછા ફરશે
લલિત મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તેઓ ભારત પાછા ફરવાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ આ વર્ષના અંતમાં અથવા આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં પાછા ફરવાની શક્યતા છે. તેમની પુત્રી ઓક્ટોબરમાં પુત્રની અપેક્ષા રાખી રહી છે, અને તેમને આશા છે કે બધું બરાબર થઈ જશે અને તેઓ ભારત પાછા ફરશે.
#WATCH | IPL founder and first chairman Lalit Modi to return to India.— ANI (@ANI) July 22, 2026
He says, "I'm really happy with the verdict yesterday. It's really been a great day. 16 years I have fought and whatever I have been saying to the media and to everybody has finally emerged as the truth. I'm… pic.twitter.com/QTN7VkzuEy
ઉલ્લેખનીય છે કે લલિત મોદી છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ઈંગ્લેન્ડમાં રહેતો હતો. તેમણે 2010 માં ભારત છોડી દીધું હતું. કરચોરી, મની લોન્ડરિંગ અને પ્રસારણ સોદાઓમાં હેરાફેરીનો આરોપ લાગ્યા બાદ લલિત મોદી 2010 માં ભારત છોડીને લંડન ગયા હતા. તેઓ ત્રણ વર્ષ સુધી IPL ના સ્થાપક અને અધ્યક્ષ રહ્યા. સ્મગલર્સ એન્ડ ફોરેન એક્સચેન્જ મેનિપ્યુલેટર્સ ફોરફિચર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ (SAFEMA) હેઠળની અપીલ ટ્રિબ્યુનલે 2009 ના IPL સાઉથ આફ્રિકા FEMA કેસમાં ED ના મોટાભાગના તારણો અને દંડ રદ કરીને લલિત મોદી અને અન્ય અપીલકર્તાઓને નોંધપાત્ર રાહત આપી છે.
આ કેસ દક્ષિણ આફ્રિકામાં યોજાયેલા IPL 2009 સાથે સંબંધિત છે. લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે, IPL ની બીજી સીઝન દક્ષિણ આફ્રિકામાં યોજાઈ હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ આરોપ લગાવ્યો હતો કે BCCI એ 2009 ના IPL માટે આશરે US$49.8 મિલિયન વિદેશમાં મોકલ્યા હતા. EDએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભારતની બહાર આટલી મોટી રકમ મોકલતા પહેલા રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) પાસેથી કોઈ પરવાનગી લેવામાં આવી ન હતી.
આ પણ વાંચો: