GTના ટોપ ઓર્ડરના બેટ્સમેન માટે અમારી પાસે પ્લાન છે: રજત પાટીદાર
અમદાવાદ ખાતે ફાઈનલ મેચ પહેલા RCB કેપ્ટન રજત પાટીદારે પોતાની ટીમ વિજયી બનવા માટે તૈયાર છે એમ કહ્યું હતું.
Published : May 30, 2026 at 7:00 PM IST
અમદાવાદ: રવિવારે IPL 2026 સીઝનની ફાઈનલ મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે છે. મેચ પહેલા નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે આયોજિત પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી. જેમાં RCBના કેપ્ટન રજત પાટીદારે વિજયી થવા માટે ટીમ ઉતરશે કહી, સીધી રીતે GTને પડકાર ફેંક્યો છે.
ભારતની ટીમમાં સ્થાન મેળવવા હાલ કોઈ પ્રયાસ નથી કરતો - રજત પાટીદાર, કેપ્ટન RCB
અમદાવાદ ખાતે ફાઈનલ મેચ પહેલા RCB કેપ્ટન રજત પાટીદારે પોતાની ટીમ વિજયી બનવા માટે તૈયાર છે એમ કહ્યું હતું. રજત પાટીદારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન જણાવ્યું કે, હું હાલ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવામાં માનું છું. ભારતીય ટીમમાં પસંદ થવા અને T20 ટીમના કેપ્ટન બનવા માટે કોઈ પ્રયાસ નથી કરતો. GTના ટોપ ઓર્ડરને નાથવા અમારી પાસે વ્યૂહ છે જે કાલે અપનાવીશું. GTના ટોપ ત્રણ બેટ્સમેન ખૂબ સારું પ્રદર્શન કરે છે. ટીમના સિનિયર ખેલાડીઓ અને મેનેજમેન્ટનો ખૂબ સહકાર મળે છે. ધોની અને રોહિત શર્મા સળંગ બે IPL ટ્રોફી જીત્યા છે એવું હું કેપ્ટન તરીકે કરું એવો વિચાર નથી કરતો. પણ ફાઈનલ મેચ જીતવા પર ફોકસ કરીએ છીએ. ટીમને બે દિવસ આરામ મળ્યો જે અમારા માટે ફાયદાકારક બનશે.
ફાઈનલ જીતવા બન્ને ટીમો સક્ષમ છે - રજત પાટીદાર
રવિવારે યોજાનારી GT અને RCB વચ્ચેની ફાયનલ મેચ જીતવા માટે બન્ને ટીમો સક્ષમ છે, સારી ટીમો છે, એમ રજત પાટીદારે જણાવતા ઉમેર્યું કે, અમારી પાસે ભુવનેશ્વર કુમાર ખૂબ ઉપયોગી બોલર છે. ભુવનેશ્વર કુમાર સુપર્બ બોલર છે. તેના સાતત્યપૂર્ણ બોલિંગ થકી અમે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. ફાઈનલ જીતવા અમે અમારી શક્તિઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. ટીમના સિનિયર ખેલાડીઓનું અને ફ્રેન્ચાઇઝીનો ખૂબ સહયોગ હાલ મળી રહ્યો છે. બન્ને ટીમની તાકાત એક સરખી છે. અમે હાલ પીચ જોઈ નથી. પીચ પર ઘાસ છે, જે વિકેટ પર રમવા મળે અમે સારા પ્રદર્શન માટે તૈયાર છીએ. હું વ્યક્તિગત રીતે T20 ફોર્મેટના કેપ્ટન તરીકે વિઝ્યુઅલ કરતો નથી. અમારી ટીમનો રસિક સારો બોલર છે. હું વ્યક્તિગત રીતે કોઈનાથી અંજાયો નથી. આવતીકાલની મેચ રોમાંચક બનશે.
નોંધનીય છે કે, મુલ્લાનપુર ખાતે રમાયેલી ક્વોલિફાયર 2 મેચમાં ગુજરાત ટાઈટન્સે 7 વિકેટે રાજસ્થાન રોયલ્સને હરાવીને ફાઈનલમાં જગ્યા પાક્કી કરી હતી. આ પહેલા ક્વોલિફાયર 1 મેચમાં RCB સામે ગુજરાતની ટીમની હાર થઈ હતી. હવે ફાઈનલ મેચમાં બંને ટીમો વચ્ચે કાંટાની ટક્કર જોવા માટે ફેન્સ પણ આતુર જોવા મળી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: