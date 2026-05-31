IPL 2026 ફાઇનલમાં વરસાદ બનશે વિલન? અમદાવાદમાં યલો એલર્ટ જારી

IPL 2026 ની ફાઇનલ પહેલા અમદાવાદમાં હવામાન અંગે ચિંતા વધી ગઈ છે. હવામાન વિભાગે શહેર અને આસપાસના વિસ્તારો માટે યલો એલર્ટ જારી કર્યું છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 4:02 PM IST

RCB vs GT: લાખો ક્રિકેટ ચાહકો IPL 2026 ની ફાઇનલની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે; જોકે, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચેના આ માર્કી ટક્કર પહેલા, હવામાન ચિંતાનું કારણ બની ગયું છે. હવામાન વિભાગે ફાઇનલના દિવસે અમદાવાદ માટે 'યલો એલર્ટ' જારી કર્યું છે, જેના કારણે વરસાદ અને વાવાઝોડાની શક્યતા અંગે અટકળો વધુ તીવ્ર બની છે. રવિવારે સવારે અમદાવાદમાં હવામાન સ્વચ્છ અને તડકો હતો, પરંતુ સ્થાનિક હવામાન વિભાગે રાજ્યના કેટલાક ભાગો માટે યલો એલર્ટ જારી કર્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ભારે પવન ફૂંકાશે અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા હજુ પણ રહેલી છે. પરિણામે, ફાઇનલ મેચ દરમિયાન હવામાન મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે.

ESCPNCricinfo ના અહેવાલ મુજબ, અમદાવાદ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ભારે ગરમીથી ઘેરાયેલું છે. 30 મેના રોજ, શહેરમાં મહત્તમ તાપમાન 43.1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું, જેના કારણે હીટવેવની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી હતી. જોકે, હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે અમદાવાદ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં 1 જૂને વરસાદ પડી શકે છે; તેમ છતાં, ફાઇનલ મેચ દરમિયાન વરસાદની શક્યતાને સંપૂર્ણપણે નકારી શકાય નહીં.

IPL ના નિયમો અનુસાર, પ્રતિકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓમાં ફાઇનલ મેચ પૂર્ણ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે રિઝર્વ ડે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, હવામાન વિભાગ અનુસાર, 1 જૂન - રવિવાર - 31 મેની તુલનામાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ હોવા છતાં, આયોજકોનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય રવિવારે જ મેચ પૂર્ણ કરવાનો રહેશે, ભલે તે રમત ટૂંકી કરવાની જરૂર પડે. જો કોઈ કારણોસર, ફાઇનલ બે દિવસોમાં પૂર્ણ ન થઈ શકે, તો લીગ સ્ટેજમાં તેમની શ્રેષ્ઠ સ્થિતિને કારણે RCBને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે.

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં અગાઉ વરસાદને કારણે IPL ફાઇનલમાં વિક્ષેપો જોવા મળ્યા હતા. 2023 માં, ગુજરાત ટાઇટન્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચેની ફાઇનલ મુકાબલાને ભારે વાવાઝોડા અને વરસાદને કારણે રિઝર્વ ડેમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યો હતો. તે સમયગાળા દરમિયાન, શહેરના ઘણા ભાગોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. આ પહેલા, ક્વોલિફાયર ૨ પછી પ્રતિકૂળ હવામાનની અસર અનુભવાઈ હતી; તે મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સને હરાવ્યા પછી, ગુજરાત ટાઇટન્સની અમદાવાદ પરત ફરવાની પ્રક્રિયા પણ ખરાબ હવામાનને કારણે અવરોધાઈ હતી. ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં વરસાદ અને તોફાનને કારણે ચંદીગઢ એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ કામગીરી ખોરવાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે GT ની ચાર્ટર્ડ ફ્લાઇટમાં વિલંબ થયો હતો. ટીમ આખરે શનિવારે રાત્રે 11:00 વાગ્યાની આસપાસ અમદાવાદ પહોંચી શકી હતી.

