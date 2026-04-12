શું વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમ ઈન્ડિયામાં તક મળવી જોઈએ? IPL ચેરમેને આપ્યો જવાબ
વૈભવ સૂર્યવંશીએ RCB સામે માત્ર 26 બોલમાં 78 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમીને IPL 2026ની 'ઓરેન્જ કેપ' જીતી છે.
Published : April 12, 2026 at 3:28 PM IST
IPL CHAIRMAN ON VAIBHAV: 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ આઈપીએલમાં પોતાની બેટિંગથી સનસનાટી મચાવી છે, જેની અસર હવે બીસીસીઆઈમાં પણ દેખાવા લાગી છે. આરસીબી સામે માત્ર 26 બોલમાં 78 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમીને, વૈભવે સાબિત કર્યું છે કે તેની પ્રતિભા કોઈ અસાધારણ ઘટના નથી, પરંતુ એક વાસ્તવિક ભેટ છે. આ જ કારણ છે કે આઈપીએલના ચેરમેન અરુણ સિંહ ધુમાલે 'X' પર વૈભવ સૂર્યવંશી વિશે એક પોસ્ટ શેર કરી, અને તેને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ટીમ ઈન્ડિયામાં તક આપવાની અપીલ કરી.
સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરતા, અરુણ સિંહ ધુમલે લખ્યું: "આ IPL સીઝનમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ કેટલું શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું છે! તેના પ્રદર્શનને જોતાં, આ આશાસ્પદ ખેલાડી ચોક્કસપણે ટીમ ઈન્ડિયા (@BCCI) માટે સૌથી યુવા ખેલાડી તરીકે ડેબ્યૂ કરવાને પાત્ર છે. આવી તકો દુર્લભ છે - જ્યારે તમને એવા ખેલાડીને પસંદ કરવાની તક મળે છે જે ખૂબ જ પ્રતિભાશાળી અને ખૂબ જ યુવાન હોય. નિઃશંકપણે, તેનું નામ ભારત માટે ડેબ્યૂ કરનાર સૌથી યુવા ખેલાડી તરીકે રેકોર્ડમાં કોતરાઈ જવું જોઈએ."
What an amazing batting display by Vaibhav Suryavanshi this @IPL 2026 season— Thakur Arun Singh (@ThakurArunS) April 10, 2026
This prodigy certainly deserves to debut for Team India @BCCI as the youngest given his performances.
It’s rare you get chance to pick up someone so talented and sooooo young too. Certainly deserves… pic.twitter.com/QiZRje9HUr
IPLમાં વૈભવનું વિસ્ફોટક પ્રદર્શન
IPLમાં, વૈભવ એવા બોલરો સામે શાનદાર બેટિંગ કરી રહ્યો છે જેમને વિશ્વના શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. વૈભવે તાજેતરમાં જ જસપ્રીત બુમરાહ અને જોશ હેઝલવુડ સામે પહેલા જ બોલથી આક્રમક આક્રમણ શરૂ કર્યું છે, જેનાથી દરેકને ખાતરી થઈ ગઈ છે કે આ બેટ્સમેન હવે રાષ્ટ્રીય ફરજ માટે તૈયાર છે.
IPLમાં વિશ્વસ્તરીય બોલરો સામે વૈભવ સૂર્યવંશી
- બુમરાહ સામે પહેલો બોલ — 6
- ભુવી સામે પહેલો બોલ — 4
- શાર્દુલ સામે પહેલો બોલ — 6
- સિરાજ સામે બીજો બોલ — 6
- સુંદર સામે પહેલો બોલ — 6
- અર્શદીપ સામે પહેલો બોલ — 4
- જાનસેન સામે બીજો બોલ — 6
- હેઝલવુડ સામે પહેલો બોલ — 4
નોંધનીય છે કે સચિન તેંડુલકર ભારતના સૌથી નાની ઉંમરના ડેબ્યુટર હોવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે; તેણે 16 વર્ષ અને 205 દિવસની ઉંમરે ડેબ્યુ કર્યું હતું. હવે, જો વૈભવ આ વર્ષે ભારત માટે ડેબ્યુ કરવામાં સફળ થાય છે, તો આ ૧૫ વર્ષનો ખેલાડી ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યુ કરનાર સૌથી નાની ઉંમરનો ક્રિકેટર બનશે.
