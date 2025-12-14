IPL Auction: આ એક ખેલાડી પર 3 ટીમો ઘણા પૈસા ખર્ચ કરશે, શું KKR જીતશે?
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની હરાજીમાં કોઈ ખેલાડી પર ઘણા પૈસાનો વરસાદ થઈ શકે છે, ચાલો તેના વિશે જાણીએ.
હૈદરાબાદ: IPL 2026 ની મીની-હરાજી 16 ડિસેમ્બરે અબુ ધાબીમાં થવાની છે. આ હરાજી મંગળવારે બપોરે 2:30 વાગ્યે IST વાગ્યે શરૂ થશે. આ હરાજીમાં એક ખેલાડી છે જેના પર ઘણી ટીમોની નજર રહેશે. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ ખેલાડી IPL 2026 ની હરાજીમાં સૌથી મોંઘો ખેલાડી બની શકે છે.
ઓસ્ટ્રેલિયન સ્ટાર પર પૈસાનો વરસાદ થશે
આ ખેલાડી બીજું કોઈ નહીં પણ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર કેમેરોન ગ્રીન છે, જે IPLમાં સૌથી વધુ પૈસા કમાઈ શકે છે. ગ્રીન માટે ત્રણ મુખ્ય IPL ફ્રેન્ચાઇઝી બોલી લગાવે તેવી અપેક્ષા છે: કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ. તેમની ભૂતપૂર્વ ટીમ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, જેણે તેમને રિલીઝ કર્યા હતા, તે પણ તેમના માટે બોલી લગાવી શકે છે.
ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર કેમેરોન ગ્રીન પર દાવ લગાવે છે
કેમેરોન ગ્રીન અંગે, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર ઇરફાન પઠાણે કહ્યું, "તે એક ઉચ્ચ ગુણવત્તાનો ઓલરાઉન્ડર છે, અને KKR પાસે હરાજીમાં ઘણા પૈસા છે, તેથી તેઓ ચોક્કસપણે તેને લક્ષ્ય બનાવશે. આન્દ્રે રસેલની નિવૃત્તિ સાથે, ગ્રીન તેના સ્થાને એક સારો વિકલ્પ છે. તે એક એવો ખેલાડી છે જે બેટ અને બોલ બંનેથી યોગદાન આપી શકે છે. મને લાગે છે કે CSK પણ તેનામાં રસ લેશે."
KKR અને CSK ની ગ્રિન પર રહેશે નજર
KKR હવે આન્દ્રે રસેલના સ્થાને એક ઓલરાઉન્ડરની શોધમાં છે, જે બેટિંગ અને બોલિંગ બંને કરી શકે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ પણ તેનામાં રોકાણ કરી શકે છે. તેમના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર, ઇંગ્લેન્ડના સેમ કુરનની વિદાય સાથે, CSK પાસે પણ ઓલરાઉન્ડરનું સ્થાન ખાલી છે.
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ પણ ગ્રીનમાં રસ દાખવશે
KKR અને CSK ઉપરાંત, તેમની ભૂતપૂર્વ IPL ટીમ અને પાંચ વખતની ચેમ્પિયન, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ પણ ગ્રીનને સાઇન કરવા માંગશે. તેમની ટીમમાં સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર ઉમેરવું એ એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ હોઈ શકે છે. વધુમાં, તેની ભૂતપૂર્વ ટીમ, RCB, તેને રિલીઝ કર્યા પછી ઓછી ફી માટે ફરીથી કરાર કરવા માંગશે.
કેમેરોન ગ્રીનની IPL કારકિર્દી
કેમેરોન ગ્રીને બે IPL શ્રેણીમાં 29 મેચ રમી છે, જેમાં એક સદી અને બે અડધી સદી સાથે 107 રન બનાવ્યા છે અને 16 વિકેટ લીધી છે. તેણે 2023 માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે 452 રન બનાવ્યા અને છ વિકેટ લીધી. 2024 માં તેને મુંબઈથી RCB માં ટ્રેડ કરવામાં આવ્યો. IPL 2024 માં, તેણે RCB માટે 13 મેચમાં 255 રન બનાવ્યા અને 10 વિકેટ લીધી.
દરેક ટીમ પાસે તેમના ખિસ્સામાં કેટલા પૈસા બાકી છે?
- કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ - 64.3
- ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ - 43.4
- સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ - 25.5
- લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ - 22.95
- દિલ્હી કેપિટલ્સ - 21.8
- રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર - 16.4
- રાજસ્થાન રોયલ્સ - 16.05
- ગુજરાત ટાઇટન્સ - 12.9
- પંજાબ કિંગ્સ - 11.5
- મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ - 2.75
