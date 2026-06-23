IPL 2027 પહેલા ઋષભ પંતને 12 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન, હવે લખનૌ નહીં, આ ટીમ માટે રમશે
દિલ્હી કેપિટલ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે ઋષભ પંત અને કુલદીપ યાદવની ટ્રેડ ડીલ પૂરી થઈ ગઈ છે
Published : June 23, 2026 at 4:51 PM IST
IPL 2027 Trade: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2027 માટે ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ અત્યારથી જ તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. આ જ ઘટનાક્રમમાં, મંગળવારે (23 જૂન) બે ટીમો - લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) અને દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) વચ્ચે એક મોટી ટ્રેડ ડીલ નક્કી થઈ ચુકી છે. આ ડીલ હેઠળ, LSG કેપ્ટન ઋષભ પંત DC પરત ફરશે, જ્યારે કુલદીપ LSGમાં જોડાશે.
IPL ગવર્નિંગ બોડીએ મંગળવારે પુષ્ટિ કરી કે બંને ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ 2027 IPL સીઝન પહેલા આ હાઇ-પ્રોફાઇલ ટ્રેડ ઔપચારિક રીતે પૂર્ણ કરી લીધો છે. IPL 2025 પહેલા મેગા ઓક્શનમાં LSG દ્વારા રેકોર્ડ ₹27 કરોડમાં ખરીદાયેલો પંત ₹15 કરોડમાં DC પરત ફરશે. બીજી તરફ, કુલદીપ તેની વર્તમાન ફી ₹13.5 કરોડ પર LSGમાં જોડાશે.
IPLએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ટ્રેડ પછી, પંત 15 કરોડની સુધારેલી ફી પર DCમાં ફરી જોડાશે. દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે પાંચ સીઝનના અત્યંત સફળ કાર્યકાળ પછી કુલદીપ LSGમાં જોડાઈ રહ્યો છે." તેમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ભારતના મુખ્ય વ્હાઇટ-બોલ બોલરોમાંનો એક, કુલદીપ તેની હાલની ફી ₹13.50 કરોડ પર LSG માં જોડાશે."
🚨 Announcement 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) June 23, 2026
Rishabh Pant and Kuldeep Yadav complete high-profile trade between @DelhiCapitals and @LucknowIPL.
Rishabh Pant all set to rejoin #DC at INR 15 Crore whereas Kuldeep Yadav will join #LSG at INR 13.5 Crore.
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ડાબોડી બેટ્સમેન ફ્રેન્ચાઇઝમાં પાછો ફરી રહ્યો છે જેના માટે તેણે 2016 થી 2024 દરમિયાન નવ સીઝન અને કુલ 111 મેચ રમી હતી. નોંધનીય છે કે, DC માટે કોઈપણ ખેલાડી દ્વારા રમાયેલી આ સૌથી વધુ મેચ છે. તેણે 2021 થી 2024 સુધીની ચાર સીઝનમાં 43 મેચમાં ટીમનું નેતૃત્વ પણ કર્યું હતું. દરમિયાન, DC સાથે પાંચ સીઝન રમનારા કુલદીપે 65 મેચમાં 72 વિકેટ લીધી, જે તેને ટુર્નામેન્ટના સૌથી અસરકારક વિકેટ ટેકર્સમાંનો એક બનાવે છે.
IPL 2026 માં પંતનું પ્રદર્શન
IPL 2026 માં ઋષભ પંતનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક હતું. તે 14 મેચમાં 28.36 ની સરેરાશ અને 138.05 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે ફક્ત 312 રન બનાવી શક્યો. LSG માટે રમતા, ડાબોડી બેટ્સમેને સમગ્ર સીઝન દરમિયાન ફક્ત એક અડધી સદી ફટકારી. તેના નબળા પ્રદર્શનને કારણે, તેની કોન્ટ્રાક્ટ વેલ્યુ 27 કરોડથી ઘટીને 15 કરોડ થઈ ગઈ, જેના પરિણામે તેને 12 કરોડનું નુકસાન થયું.
IPL 2026 માં કુલદીપનું પ્રદર્શન
ગત સીઝનમાં, કુલદીપે 12 મેચોમાં 10.29 ના ઇકોનોમી રેટ અને 22.2 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 10 વિકેટ લીધી હતી. ભલે આ રિસ્ટ-સ્પિનર વધુ વિકેટો લઈ શક્યો ન હતો પરંતુ તેની લાઇન અને લેન્થ સચોટ રહી. કુલદીપ અગાઉ કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR), DC અને LSG માટે રમી ચૂક્યો છે.
LSG સાથે પંતની સફર
IPL 2025 માં સાતમા સ્થાને રહ્યા બાદ, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) ટીમ IPL 2026 માં પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી તળિયે રહી. 2026 સીઝન પૂર્ણ થાય તે પહેલાં પંતે LSG કેપ્ટન પદ છોડી દીધું અને ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેનો નિર્ણય સ્વીકાર્યો. LSG સાથેનો તેનો કાર્યકાળ બે સીઝનો રહ્યો; કેપ્ટન તરીકે, તેણે 10 જીત મેળવી અને 18 હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
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