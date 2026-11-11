સત્તાવાર જાહેરાત! હાર્દિક પંજાબ કિંગ્સમાં અને અર્શદીપ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સમાં જોડાયો
હાર્દિક પંડ્યા હવે સત્તાવાર રીતે પંજાબ કિંગ્સમાં જોડાઈ ગયો છે, જ્યારે અર્શદીપ સિંહ પણ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સાથે જોડાઈ ગયો છે.
Published : November 11, 2026 at 1:02 PM IST
IPL 2027: હાર્દિક પંડ્યા અને અર્શદીપ સિંહના ટ્રેડ માટે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી રાહ આખરે પૂરી થઈ ગઈ છે. બંને હવે સત્તાવાર રીતે ટ્રેડ થઈ ગયા છે. ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) એ તેના ઓફિશિયલ એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરીને IPL 2027 ના સૌથી મોટા ટ્રેડની જાહેરાત કરી છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા હવે IPL 2027 માં પંજાબ કિંગ્સ માટે રમશે. દરમિયાન, પંજાબ કિંગ્સનો અગ્રણી ડાબોડી બોલર અને ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર પેસ બોલર અર્શદીપ સિંહ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે રમશે.
અર્શદીપ સિંહ હવે પાંચ વખતના ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં જોડાઈ ગયો છે. તેની સાથે તેના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા અને સૂર્યકુમાર યાદવ પણ જોડાશે, જેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ તે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે રમ્યો હતો અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી સફળ બોલર બન્યો હતો. તેની સાથે જસપ્રીત બુમરાહ પણ જોડાશે, જેમણે તેને ઝડપી બોલિંગની ઝીણવટ શીખવી હતી. અર્શદીપ સિંહ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં તેની વર્તમાન ફી ₹18 કરોડ પર જોડાશે.
The trade confirmation you have been waiting for is HERE! Two marquee #TeamIndia stars, two franchise and a blockbuster trade 🎇 Hardik Pandya heads to @PunjabKingsIPL and Arshdeep Singh moves to @mipaltan. 📌 Hardik will join #PBKS at a revised fee of INR 18 crore, up from 16.5 crores. 📌 Arshdeep will join #MI at his existing fee of INR 18 crore Details ▶️ https://t.co/i4RpaGg2BE #TATAIPL2027— IndianPremierLeague (@IPL) November 11, 2026
હાર્દિક પંડ્યાની ફીમાં વધારો
હાર્દિક પંડ્યા હવે એવી ટીમમાં જોડાઈ ગયો છે જેણે ક્યારેય IPL ખિતાબ જીત્યો નથી. હવે તેને પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરના નેતૃત્વમાં ટીમના ખિતાબમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવવાની તક મળશે. 2022 માં, તેણે તેની ટીમ, ગુજરાત ટાઇટન્સને તેના પ્રથમ IPL ખિતાબમાં વિજય અપાવ્યો. હવે, તેને પંજાબ કિંગ્સને વિજય અપાવવાની તક મળશે. હાર્દિક પંડ્યા તેની વર્તમાન ફી ₹16.35 કરોડથી વધારીને ₹18 કરોડની ફી સાથે પંજાબ કિંગ્સમાં જોડાયો છે.
Sat Sri Akaal, ਪੰਜਾਬ♥️ https://t.co/7wt1j4Sd6Q— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) November 11, 2026
હાર્દિક પંડ્યાની મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથેની સફરનો અંત આવ્યો
હાર્દિક પંડ્યાનો મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સાથેનો તેમનો બીજો કાર્યકાળ સમાપ્ત થાય છે, આ ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે તેમણે ચાર IPL ટાઇટલ જીત્યા હતા. 2015 માં MI માં જોડાયા પછી, પંડ્યા લીગના સૌથી પ્રભાવશાળી ઓલરાઉન્ડરોમાંના એક બન્યા, 2015, 2017, 2019 અને 2020 માં ટીમના ટાઇટલ-વિજેતા અભિયાન દરમિયાન બેટ અને બોલ બંનેથી યોગદાન આપ્યું.
મુંબઈ સાથે સાત સીઝન પછી, પંડ્યા IPL 2022 પહેલા ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) માં ગયા અને કેપ્ટન તરીકે તાત્કાલિક અસર કરી, તેમની પ્રથમ સીઝનમાં ફ્રેન્ચાઇઝીને ટાઇટલ તરફ દોરી ગયા. પંડ્યા 2024 માં મુંબઈ પાછા ફર્યા અને કેપ્ટનશીપ સંભાળી. તેમણે 162 IPL મેચોમાં 146.28 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 2,955 રન બનાવ્યા છે અને 82 વિકેટ લીધી છે, જે એક સાબિત મેચ-વિનર તરીકે પોતાનું મૂલ્ય દર્શાવે છે.
પંજાબ કિંગ્સ સાથે અર્શદીપ સિંહના 8 વર્ષ જૂના સંબંધોનો અંત
દરમિયાન, અર્શદીપ સિંહ પંજાબ કિંગ્સ સાથે આઠ સીઝન પછી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં ગયો, જે ફ્રેન્ચાઈઝી સાથે તેણે 2019 માં આઈપીએલની શરૂઆત કરી અને સ્પર્ધાના અગ્રણી ડાબા હાથના ઝડપી બોલરોમાંના એક તરીકે પોતાને સ્થાપિત કર્યા. તેણે પંજાબ કિંગ્સ માટે 96 IPL મેચમાં 111 વિકેટ લીધી છે. તે ટીમનો સર્વકાલીન મુખ્ય વિકેટ લેનાર બોલર છે.
India's highest wicket-taker in men’s T20Is is now a Mumbaikar! 🔥 Arshdeep Singh AALA RE! 💙 https://t.co/1N9OiZvbvv— Mumbai Indians (@mipaltan) November 11, 2026
અર્શદીપની નવા બોલ સાથે પ્રારંભિક સફળતા મેળવવાની અને ડેથ ઓવરોમાં દબાણ હેઠળ સારું પ્રદર્શન કરવાની ક્ષમતાએ તેને પંજાબના બોલિંગ આક્રમણનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ બનાવ્યો છે. તેણે IPL 2025માં 21 વિકેટ લીધી હતી અને પછી 2026ની સિઝનમાં 14 વિકેટ લીધી હતી. તેની ડાબા હાથની ગતિ અને ઇનિંગ્સના વિવિધ તબક્કામાં સારું પ્રદર્શન કરવાની ક્ષમતા મુંબઈના બોલિંગ આક્રમણમાં ખૂબ જ ઊંડાણ ઉમેરશે.
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