IPL 2027નો સૌથી મોટો ટ્રેડ: શમીએ છોડ્યો લખનૌનો સાથ, 2 કરોડ ઓછા લઈને બન્યો 'રોયલ'!
IPL 2027 માટે વધુ એક સફળ ટ્રેડ પૂર્ણ થયો છે. મોહમ્મદ શમી અને એમ સિદ્ધાર્થને રાજસ્થાન રોયલ્સ સાથે ટ્રેડ કરવામાં આવ્યા છે.
Published : November 17, 2026 at 4:38 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 4:46 PM IST
IPL 2027 TRADE: IPL 2027 પહેલા ખેલાડીઓની અદલાબદલી અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. IPL રીટેન્શનની જાહેરાત પહેલા, રાજસ્થાન રોયલ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે મોટો સોદો થયો છે. ભારતીય ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી હવે રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફથી રમશે, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડના ઓલરાઉન્ડર સેમ કરન લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ તરફથી રમશે. આ બે ઉપરાંત, ડાબોડી સ્પિનર એમ. સિદ્ધાર્થને પણ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો છે.
શમી 8 કરોડ રૂપિયામાં રાજસ્થાન રોયલ્સમાં જોડાયો
અનુભવી ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમીને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે રાજસ્થાન રોયલ્સ સાથે ટ્રેડ કર્યો છે. લખનૌએ શમીને ₹10 કરોડ (100 મિલિયન રૂપિયા) માં કરારબદ્ધ કર્યો હતો, પરંતુ હવે તે ₹8 કરોડ (80 મિલિયન રૂપિયા) ની સુધારેલી ફી સાથે રાજસ્થાન સાથે જોડાશે. શમીના આગમનથી રાજસ્થાન રોયલ્સના બોલિંગ આક્રમણને વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવશે. શમી પાસે IPLનો નોંધપાત્ર અનુભવ છે, તેણે અત્યાર સુધી 132 મેચોમાં 145 વિકેટ લીધી છે. જમણા હાથના ફાસ્ટ બોલરની સ્વિંગ અને શરૂઆતની ઓવરોમાં વિકેટ લેવાની ક્ષમતા રાજસ્થાન માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.
🚨 𝗔𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 🚨 Mohd Shami and M. Siddharth traded to @rajasthanroyals, Sam Curran traded to @LucknowIPL. More Details 🔽 | #TATAIPL https://t.co/Y6bdr1YXma— IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026
એમ સિદ્ધાર્થ પણ રાજસ્થાન ટીમમાંથી રમશે
શમીની સાથે, ડાબોડી સ્પિનર એમ. સિદ્ધાર્થ પણ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સમાંથી રાજસ્થાન રોયલ્સ ગયો છે. સિદ્ધાર્થને તેની વર્તમાન ફી ₹7.5 મિલિયન (7.5 મિલિયન રૂપિયા) માં ટ્રેડ કરવામાં આવ્યો છે. તે તેની સચોટ બોલિંગ માટે જાણીતો છે. સિદ્ધાર્થ 2024 થી લખનૌ સાથે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 9 મેચ રમી, જેમાં 9 વિકેટ લીધી.
The rumours can rest now. Sam is a Super Giant 😌❤️ https://t.co/fl6UQs7ISq— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) November 17, 2026
🚨 Ek trade mein Royals double! Mohammed Shami & Manimaran Siddharth will board their flight to Rajasthan this IPL 2027 💗 https://t.co/pac5v8llN2— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) November 17, 2026
સેમ કુરન હવે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ તરફથી રમશે
બીજી તરફ, ઇંગ્લેન્ડના ઓલરાઉન્ડર સેમ કુરન રાજસ્થાન રોયલ્સથી લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સમાં જોડાયો છે. લખનૌએ તેને તેની વર્તમાન ફી ₹2.4 કરોડમાં ટ્રેડ કર્યો છે. કરન અત્યાર સુધી IPLમાં 59 વિકેટ લઈ ચૂક્યો છે અને 997 રન બનાવ્યા છે. બેટ અને બોલ બંનેથી યોગદાન આપવા સક્ષમ, કરનને T20 ક્રિકેટમાં એક શાનદાર ઓલરાઉન્ડર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેના આગમનથી લખનૌ ટીમને એક વધારાનો ઓલરાઉન્ડર વિકલ્પ મળશે.
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