પંજાબ કિંગ્સમાં જોડાયા બાદ હાર્દિક પંડ્યાની પહેલી પ્રતિક્રિયા, શ્રેયસ-પોન્ટિંગ વિશે કહી મોટી વાત
આ મેગા ટ્રેડના પરિણામે, IPL 2027માં હાર્દિક પંજાબ માટે અને અર્શદીપ મુંબઈ માટે રમતો જોવા મળશે.
Published : November 11, 2026 at 4:54 PM IST
IPL 2027: હાર્દિક પંડ્યા અને અર્શદીપ સિંહ વચ્ચે IPL ટ્રેડ કન્ફર્મ થયાના થોડા સમય પછી, બંને ખેલાડીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની પહેલી પ્રતિક્રિયા શેર કરી. મુંબઈથી પંજાબ કિંગ્સમાં જોડાયેલા હાર્દિક પંડ્યાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પંજાબ જર્સીમાં પોતાનો એક ફોટો શેર કર્યો અને લખ્યું, "મારો કેપ્ટન: શ્રેયસ, મારો કોચ: રિકી, અને મારી ટીમ: આખું પંજાબ." તેમણે લખ્યું, "હું તમારી પાછળ ઉભો છું." દરમિયાન, પંજાબ કિંગ્સમાંથી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સમાં જોડાયેલા અર્શદીપ સિંહે એક વીડિયો સંદેશમાં કહ્યું, "MI પલટન, અમે દુનિયાને હચમચાવી નાખીશું."
બુધવારે, IPL એ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરીને હાર્દિક અને અર્શદીપ ટ્રેડની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી, જે ઘણા અઠવાડિયાથી ચર્ચામાં હતી. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચેના આ મેગા ટ્રેડ ડીલ હેઠળ, બંને ખેલાડીઓને ₹18 કરોડ (180 મિલિયન રૂપિયા) ની ફીમાં ટ્રેડ કરવામાં આવ્યા હતા. 2026 માટે હાર્દિકની IPL ફી ₹16.35 કરોડ (16.35 મિલિયન રૂપિયા) હતી, જ્યારે પાછલી સીઝન માટે અર્શદીપની ફી ₹18 કરોડ (180 મિલિયન રૂપિયા) હતી.
HARDIK PANDYA INSTAGRAM POST ON JOINING PUNJAB KINGS FAMILY. 🔥❤️ - The Aura Man, Hardik is coming to Rule! https://t.co/5C5tR3vQ8G— Tanuj (@ImTanujSingh) November 11, 2026
મુંબઈની શુભકામનાઓ
આ કરાર બાદ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે હાર્દિકને શુભકામનાઓ પાઠવી અને અર્શદીપનું સ્વાગત કર્યું. મુંબઈ ટીમની માલિકી ધરાવતા આકાશ અંબાણીએ જણાવ્યું, "હાર્દિકે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સાથે ખરેખર કેટલીક ખાસ ક્ષણો વિતાવી છે. અમે તેને એક ક્રિકેટર તરીકે વિકસતા, વૈશ્વિક મંચ પર પોતાની છાપ છોડતા અને આખરે ટીમનું નેતૃત્વ કરવા માટે કેપ્ટન તરીકે પરત ફરતા જોયો છે. મેદાન પર તેનું યોગદાન, તેની ઊર્જા અને તેની સ્પર્ધાત્મક ભાવના મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે અમૂલ્ય રહી છે. હું તેનું ખૂબ સન્માન કરું છું. એક ક્રિકેટર તરીકે પણ અને એક વ્યક્તિ તરીકે પણ અને હું તેના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે તેને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું."
“Hardik has shared some very special moments with Mumbai Indians. We have seen him grow as a cricketer, make his mark on the world stage and then return to lead the team. His contribution, his energy and the competitive spirit he brings to the field have been valuable to Mumbai Indians. I have great respect for him, both as a cricketer and as a person, and wish him nothing but the very best for everything that lies ahead.” - Mr. Akash Ambani— Mumbai Indians (@mipaltan) November 11, 2026
Loud & Clear 💪 https://t.co/m4qezEJcZo— Mumbai Indians (@mipaltan) November 11, 2026
આ દરમિયાન, ટીમમાં અર્શદીપનું સ્વાગત કરતા આકાશે કહ્યું, "અર્શદીપના આગમનથી અમારા બોલિંગ આક્રમણમાં એક નવું અને રોમાંચક પાસું ઉમેરાયું છે. અમે હંમેશા એવી ટીમ તૈયાર કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ જેમાં અનુભવ, કૌશલ્ય અને જીતવાની તીવ્ર ઈચ્છાનું યોગ્ય સંતુલન હોય અને અર્શદીપમાં આ તમામ ગુણો છે. જ્યારે તે વાદળી અને સુવર્ણ જર્સી પહેરીને મેદાનમાં ઉતરશે, ત્યારે અમે અને 'એમઆઈ પલટન' (MI Paltan) તેમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ."
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