IPL 2027 માટે રિલીઝ થયેલા ખેલાડીઓની યાદી જાહેર, જુઓ કોણ કોણ થયું બહાર
IPL 2027 માટે 10 ફ્રેન્ચાઈઝી માટે તૈયાર છે. હવે, બધી ટીમો દ્વારા રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીઓની યાદી બહાર પાડવામાં આવી છે.
Published : November 17, 2026 at 7:18 PM IST
IPLની આગામી સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં, મોટા ખેલાડીઓની અદલાબદલી જોવા મળી છે. ઋષભ પંત, હાર્દિક પંડ્યા, મોહમ્મદ શમી અને અર્શદીપ સિંહ જેવા અનુભવી ખેલાડીઓએ ટીમો બદલી છે. IPL 2027 માટે આવતા મહિને મીની હરાજી યોજાશે. આજે, 17 નવેમ્બરના રોજ, બધી ટીમો તેમની રિટેન્શન યાદીઓ જાહેર કરવાની છે. આનાથી નક્કી થશે કે કઈ ટીમ કયા ખેલાડીને રિટેન કરે છે અને કયા ખેલાડીને રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે. અંતે, ફ્રેન્ચાઇઝીઓ દ્વારા રિલીઝ કરાયેલા તમામ ખેલાડીઓના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ જાહેરાત કરી છે કે તેઓ કયા ખેલાડીઓને રિલીઝ કરી રહ્યા છે. ચાલો તમને દસ ટીમો વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપીએ.
બધી ટીમો દ્વારા રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીઓની યાદી
ગુજરાત ટાઇટન્સ: ઇશાંત શર્મા, માર્ક વૂડ, કુલવંત ખેજરોલિયા, શાહરૂખ ખાન, કોનોર એસ્ટરહુઇઝન.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ: દીપક ચાહર, ટ્રેન્ટ બોલ્ટ, કેશવ મહારાજ, એએમ ગઝનફર, થર્વ અંકોલેકર, મોહમ્મદ ઈઝહર, ડેનિશ મલીવા, મયંક રાવત અને મયંક માર્કંડે.
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ: મેથ્યુ શોર્ટ, મેટ હેનરી, જેક ફોક્સ, પ્રશાંત વીર, અમન ખાન, કુલદીપ યાદવ, આકાશ માધવાલ, ડીયોન ફોરેસ્ટર, મેકનીલ નોરોન્હા અને એમએસ ધોની.
દિલ્હી કેપિટલ્સ: નીતિશ રાણા, અભિષેક પોરેલ, પથુમ નિસાંકા, બેન ડકેટ, કરુણ નાયર, સાહિલ પારખ, દુષ્મંથા ચમીરા, કાયલ જેમિસન, રેહાન અહેમદ અને મિશેલ સ્ટાર્ક.
THE BIG PLAYERS RELEASED...!!! ✅ https://t.co/8qWI1xHxgY— Johns. (@CricCrazyJohns) November 17, 2026
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ: બ્રિટ્ઝકે, એનરિચ નોર્ટજે, જ્યોર્જ લિન્ડે, વાનિન્દુ હસરાંગા, નમન તિવાર અને અર્શિન કુલકર્ણી.
પંજાબ કિંગ્સ: લોકી ફર્ગ્યુસન, મિચ ઓવેન, નેહલ વાઢેરા, પાયલા અવિનાશ, પ્રવીણ દુબે અને વિશાલ નિષાદ.
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ: ટ્રેવિસ હેડ, કામિન્દુ મેન્ડિસ, જયદેવ ઉનડકટ, દિલશાન મદુશંકા, ઓમકાર ટ્રામાલે, અમિત કુમાર, શિવમ માવી, ગેરાલ્ડ કોએત્ઝી અને ડેવિડ પેને.
રાજસ્થાન રોયલ્સ: એડમ મિલ્ને, કુલદીપ સેન, રવિ સિંહ, ક્વેના મ્ફાકા, તુષાર દેશપાંડે, યુદ્ધવીર સિંહ, શિમરોન હેટમાયર અને વિગ્નેશ પુથુર
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર: જેકબ બેથેલ, રિચર્ડ ગ્લેસન, મંગેશ યાદવ, સાત્વિક દેસવાલ અને વિહાન મલ્હોત્રા
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ: રહાણે, આકાશ દીપ, બ્લેસિંગ મુજરબાની, દક્ષ કામરા, લવિનીથ સિસોદિયા, એમ પથિરાના, મુસ્તફિઝુર રહેમાન, નવદીપ સૈની, રચિન રવિન્દ્ર, રાહુલ ત્રિપાઠી, તેજસ્વી સિંહ અને ઉમરાન મલિક.
બાકી રહેલ પર્સ બેલેન્સ અને બધી 10 ટીમો માટે ખાલી જગ્યાઓ
IPL 2027 ની હરાજી પહેલા, બધી 10 ટીમો માટે બાકી રહેલા પર્સ અને ખાલી સ્લોટ્સ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ પાસે સૌથી વધુ ₹47.45 કરોડ (47.45 કરોડ) બેલેન્સ છે અને 7 ખાલી સ્લોટ્સ (3 વિદેશી) છે. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ પાસે ₹41.65 કરોડ (8 સ્લોટ્સ, 3 વિદેશી), સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ પાસે ₹40.15 કરોડ (7 સ્લોટ્સ, 3 વિદેશી), દિલ્હી કેપિટલ્સ પાસે ₹39.5 કરોડ (9 સ્લોટ્સ, 4 વિદેશી) અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ પાસે ₹32.6 કરોડ (9 સ્લોટ્સ, 2 વિદેશી) છે. ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ પાસે 28.05 કરોડ રૂપિયા (6 સ્લોટ, 2 વિદેશી) છે, જ્યારે રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) પાસે 27.05 કરોડ રૂપિયા (6 સ્લોટ, 3 વિદેશી), પંજાબ કિંગ્સ (PBKS) પાસે 18.6 કરોડ રૂપિયા (6 સ્લોટ, 2 વિદેશી), રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) પાસે 14.15 કરોડ રૂપિયા (5 સ્લોટ, 1 વિદેશી) અને ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) પાસે સૌથી ઓછા 8.75 કરોડ રૂપિયા (3 સ્લોટ, 2 વિદેશી) બાકી છે.
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