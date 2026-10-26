IPL 2027 માટે CSKનો મોટો દાવ, ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ સ્પિનરને આપી મોટી જવાબદારી
ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ સ્પિનર ગેરેથ બેટ્ટી સરેના મુખ્ય કોચ પદેથી રાજીનામું આપશે અને 2027ની IPL સીઝનથી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) માં સહાયક કોચ તરીકે જોડાશે.
Published : October 26, 2026 at 8:38 PM IST
ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ સ્પિનર ગેરેથ બેટ્ટી 2027 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) સીઝનથી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) માં સહાયક કોચ તરીકે જોડાશે. તેમણે સરેના મુખ્ય કોચ તરીકે રાજીનામું આપી દીધું છે, જ્યાં તેમણે પાંચ વર્ષ સેવા આપી હતી અને ટીમને સતત ત્રણ કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપ જીત અપાવી હતી. CSK ખાતે, તેઓ નવા મુખ્ય કોચ ઝહીર ખાન હેઠળ કામ કરશે.
બેટ્ટી 2022 માં સરેના મુખ્ય કોચ બન્યા હતા
બેટ્ટીએ 2022 માં સરેના મુખ્ય કોચ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો. તેમણે તેમના પહેલા વર્ષમાં ટીમને કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપનું ગૌરવ અપાવ્યું, અને પછી 2023 અને 2024 માં આ જીતનો સિલસિલો જાળવી રાખ્યો. ત્યારબાદ તેમની ટીમ 2025 માં બીજા સ્થાને રહી. તેમના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન દરમિયાન, સરેએ લગભગ 60 વર્ષમાં પ્રથમ વખત ટુર્નામેન્ટમાં સતત ત્રણ ટાઇટલ જીતવાની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
Gareth Batty will leave Surrey head coach's job to join five-time IPL champions Chennai Super Kings as an assistant coach for 2027 IPL season, said the club on Monday. https://t.co/PtwTorVQrO— IANS (@ians_india) October 26, 2026
તેમના પાંચ વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન, 48 વર્ષીય બેટ્ટીએ સરેને વાઇટાલિટી બ્લાસ્ટના નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં લઈ ગયા, બે વાર અંતિમ દિવસે પહોંચ્યા. કોચ તરીકેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન, કાઉન્ટી ટીમના ઘણા ખેલાડીઓ ઇંગ્લેન્ડની રાષ્ટ્રીય ટીમના સભ્ય બન્યા. બેટ્ટીના પ્રસ્થાનથી સરે ટીમ સાથેના 21 વર્ષના સંબંધનો અંત આવે છે. તેમણે સૌપ્રથમ 1998 થી 2001 સુધી ક્લબ માટે ક્રિકેટ રમી હતી અને પછી 2010 માં પાછા ફર્યા હતા. તેમણે 2015 થી 2017 સુધી ટીમનું નેતૃત્વ પણ કર્યું.
🚨BREAKING🚨 Former England cricketer Gareth Batty has been appointed CSK's assistant coach ahead of IPL 2027. Batty leaves Surrey after guiding them to three successive County Championship titles from 2022 to 2024.— Cricbuzz (@cricbuzz) October 26, 2026
બેટ્ટીએ દક્ષિણ આફ્રિકા માટે 350 થી વધુ મેચ રમી
CSK સાથેની પોતાની નવી સફર વિશે બોલતા, બેટ્ટીએ કહ્યું, "IPL માં CSK સાથેની આ નવી સફર મારા અને મારા પરિવાર માટે ખૂબ જ રોમાંચક છે અને હું તેની શરૂઆતની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યો છું."
બેટ્ટીની ક્રિકેટ કારકિર્દી
બેટ્ટીએ ઈંગ્લેન્ડ માટે નવ ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં 15 વિકેટ લીધી છે અને 149 રન બનાવ્યા છે. ગેરેથે 10 વનડે પણ રમી છે, જેમાં પાંચ વિકેટ લીધી છે અને માત્ર 30 રન બનાવ્યા છે. એક T20 મેચમાં, તેણે ચાર રન બનાવ્યા અને વિકેટ વિના રહ્યા. ગેરેથે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 7,399 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 682 વિકેટ લીધી છે, અને 255 લિસ્ટ A વિકેટ લીધી છે અને 2,374 રન બનાવ્યા છે.
From the very first season in 2008, you have been an integral part of the Chennai Super Kings family. Your journey in Yellow has been defined not just by the runs you scored and the players you mentored, but by the dedication, humility, and unwavering commitment you brought to this franchise over the years. Your place in our history will forever remain special, Hussmeister. Once a Super King, always a Super King. 💛— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 26, 2026
CSK એ માઈકલ હસીને વિદાય આપી
IPL 2008 માં શરૂ થઈ હતી. ત્યારથી 2013 સુધી, માઈકલ હસ્સી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમનો ભાગ હતા. 2014 માં, તેઓ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે રમ્યા. જોકે, 2015 માં, તેઓ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં પાછા ફર્યા. ત્યારબાદ, ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેમને 2018 માં તેમના બેટિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા. તેમણે IPL 2026 સુધી આ ભૂમિકામાં સેવા આપી. તેમનો કાર્યકાળ હવે સમાપ્ત થઈ ગયો છે.
ચેન્નાઈ ટીમે એક પોસ્ટમાં તેમનો આભાર માનતા કહ્યું, "2008 માં પહેલી સીઝનથી, તમે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ પરિવારનો એક અભિન્ન ભાગ રહ્યા છો. પીળા રંગમાં તમારી સફર ફક્ત તમે બનાવેલા રન અને તમે જે ખેલાડીઓને માર્ગદર્શન આપ્યું છે તેના દ્વારા જ નહીં, પરંતુ વર્ષોથી આ ફ્રેન્ચાઇઝી પ્રત્યે તમારા સમર્પણ, નમ્રતા અને અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા દ્વારા પણ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી છે. શ્રી હેમ્પસ્ટેડ, અમારા ઇતિહાસમાં તમારું હંમેશા એક ખાસ સ્થાન રહેશે. એક વખત સુપર કિંગ, હંમેશા સુપર કિંગ."
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