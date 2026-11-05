IPL 2027 પહેલા એક મોટો સોદો થયો, CSK અને SRH એ ચાર ખેલાડીઓની આપ-લે કરી
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે આગામી ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ સીઝન પહેલા ચાર ખેલાડીઓમાં ફેરફારની જાહેરાત કરી છે.
Published : November 5, 2026 at 3:29 PM IST
IPL 2027 CSK TRADES: IPLની આગામી સીઝન 2027 માં રમાશે. તે પહેલાં, ટીમોએ તેમના ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરવી પડશે જે તેઓ જાળવી રાખી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે IPLની બે ટીમો, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે, રિટેનમેન્ટ પહેલાં જ ચાર ખેલાડીઓનો ટ્રેડ નક્કી થઈ ગયો છે. આમાં ભારતીય અને વિદેશી ખેલાડીઓ, તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી ચૂકેલા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે.
IPL સીઝન પહેલા ખેલાડીઓનો ટ્રેડ
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) એ આગામી IPL સીઝન પહેલા ખેલાડીઓનો ટ્રેડ પૂર્ણ કરી લીધો છે. કુલ ચાર ખેલાડીઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. ઇંગ્લેન્ડના લિયામ લિવિંગસ્ટોન અને જેક એડવર્ડ્સ, જેઓ અગાઉ SRH માટે રમ્યા હતા, હવે CSK ગયા છે. દરમિયાન, SRH ના ખલીલ અહેમદ અને નાથન એલિસને હવે SRH માટે રમવાની તક આપવામાં આવશે.
🚨 News 🚨 @ChennaiIPL and @SunRisers have completed a four-player trade ahead of #TATAIPL 2027. Liam Livingstone (INR 6 Crore, revised fee) and Jack Edwards (INR 3 Crore) move to #CSK, while Khaleel Ahmed (INR 4.8 Crore) and Nathan Ellis (INR 2 Crore) join #SRH. Details ▶️ https://t.co/wC0HDKvRzJ— IndianPremierLeague (@IPL) November 5, 2026
લિયામ લિવિંગસ્ટોનને મોટું નુકશાન
દરમિયાન, મોટા સમાચાર એ છે કે, SRH થી CSK માં જોડાયેલા લિયામ લિવિંગસ્ટોનનો પગાર હવે લગભગ ₹6 કરોડનો ઘટાડો થયો છે. SRH એ 2025 ની હરાજી દરમિયાન લિયામને ખરીદવા માટે ₹13 કરોડ ખર્ચ્યા હતા, પરંતુ તેણે ઘણી મેચ રમી ન હતી, અને હવે તે આવતા વર્ષે લગભગ ₹6 કરોડ ઓછા ભાવે CSK વતી રમતા જોવા મળશે. જેક એડવર્ડ્સને ₹3 કરોડ મળતા હતા; તે એટલી જ રકમમાં નવી ટીમમાં જોડાશે.
ખલીલ અહેમદ તેની જૂની ટીમમાં પાછો ફર્યો
સીએનએસકેએ નાથન એલિસને આશરે ₹2 કરોડમાં કરારબદ્ધ કર્યો હતો, પરંતુ ઈજાને કારણે તે આખી સીઝનમાં રમી શક્યો નહીં. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે પાછળથી તેના સ્થાને સ્પેન્સર જોહ્ન્સનને કરારબદ્ધ કર્યો. વધુમાં, ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી ચૂકેલા ખલીલ અહેમદ પણ આખી સીઝનમાં રમી શક્યા નહીં અને હવે આવતા વર્ષે એસઆરએચ માટે રમશે. ખલીલ માટે આ એક પ્રકારનું ઘર વાપસી છે, જે અગાઉ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે રમી ચૂક્યો છે.
આ પણ વાંચોઃ