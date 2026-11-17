IPL 2027 પહેલા મોટી જાહેરાત થશે, 10 ટીમોની રીટેન્શન યાદી આજે જાહેર કરશે
આજે, બધી ટીમો IPL 2027 માટે તેમની રીટેન્શન યાદીઓ જાહેર કરશે. આ પહેલા પણ ઘણી ટીમો વચ્ચે લેવડદેવડ થઈ ચૂકી છે.
Published : November 17, 2026 at 2:04 PM IST
IPL 2027: આગામી વર્ષે IPL સીઝન શરૂ થવાની છે, પરંતુ આજની તારીખ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. આજે સાંજ સુધીમાં, બધી 10 ટીમોએ તે ખેલાડીઓની જાહેરાત કરવી પડશે જેમને તેઓ જાળવી રાખવા માંગે છે. બાકીના ખેલાડીઓને રિલીઝ કરવામાં આવશે. આજે કેટલાક મોટા અને મહત્વપૂર્ણ સોદા પણ અપેક્ષિત છે. દરમિયાન, તમારે જાણવું જોઈએ કે IPLમાં અત્યાર સુધી કેટલા સોદા થયા છે, એટલે કે કયા ખેલાડીઓ હરાજી પહેલા એક ટીમમાંથી બીજી ટીમમાં સ્થળાંતર કરી ચૂક્યા છે. ઉપરાંત, આગામી સમયમાં કઈ તારીખો મહત્વપૂર્ણ છે તે જાણો.
આજે સાંજ સુધીમાં જાહેર કરવામાં આવશે
BCCI એ પહેલાથી જ જાહેરાત કરી હતી કે IPL 2027 પહેલા, બધી દસ ટીમોએ 17 નવેમ્બર સુધીમાં તેમની રીટેન્શન યાદીઓ સબમિટ કરવી પડશે. જોકે મૂળ તારીખ 15 નવેમ્બર નક્કી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ ટેસ્ટ શ્રેણીની અંતિમ મેચ તે દિવસે યોજાવાની હતી, તેથી તેને બે દિવસ પાછળ ધકેલી દેવામાં આવી. સંપૂર્ણ યાદી આજે સાંજ સુધીમાં જાહેર કરવામાં આવશે. આ પછી, પોતપોતાની ટીમોમાંથી રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીઓ ફરીથી હરાજી માટે પોતાના નામ સબમિટ કરી શકશે. રિલીઝ કરાયેલા ખેલાડીઓએ હરાજી માટે નોંધણી કરાવવા માટે 23 નવેમ્બર સુધીમાં પોતાના નામ સબમિટ કરવાના રહેશે.
🚨 IPL 2027 RETENTION DAY IS HERE 🚨 Today (November 17), all 10 IPL franchises will officially reveal their final list of Retained and Released players. ✍️🔥 🕔 Time Around : 5:00 PM IST onwards https://t.co/dI9AgqCbUc— Sportsnexa (@sportsnexa07) November 17, 2026
16 ડિસેમ્બરે ગોવામાં હરાજી યોજાશે
આવતા વર્ષે માર્ચના અંતમાં શરૂ થનારી IPL ની હરાજી 16 ડિસેમ્બરે યોજાશે, એટલે કે એક મહિના કરતાં પણ ઓછો સમય બાકી છે. BCCI દ્વારા હરાજી માટે પાત્ર ખેલાડીઓની યાદી 3 ડિસેમ્બર સુધીમાં જાહેર કરવામાં આવશે, જેનાથી ટીમો યાદીની સમીક્ષા કરી શકશે અને તેઓ કયા ખેલાડીઓ પર બોલી લગાવવા માંગે છે તે નક્કી કરવા માટે તેમની શોર્ટલિસ્ટ તૈયાર કરી શકશે. આ હરાજી ગોવામાં યોજાશે. જેમ તમે જાણો છો, દરેક ટીમની ટીમમાં મહત્તમ 25 ખેલાડીઓ હોય છે. આજના રિટેન પછી બાકી રહેલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ટીમો હરાજીના દિવસે તેમની ખરીદી કરતી જોવા મળશે.
અત્યાર સુધી થયેલા મુખ્ય ટ્રેડ પર એક નજર
આ દરમિયાન, આપણે અત્યાર સુધી થયેલા મુખ્ય ટ્રેડ પર એક નજર નાખવી જોઈએ. આ વર્ષના જૂનમાં એક મોટો સોદો થયો જ્યારે LG (લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ) એ તેમના કેપ્ટન ઋષભ પંતને મુક્ત કરવાનો નિર્ણય લીધો. ઋષભ પંત હવે LG થી દિલ્હી કેપિટલ્સ ગયો છે, જ્યારે કુલદીપ યાદવ દિલ્હી કેપિટલ્સથી LG ગયો છે. પંતને દિલ્હી કેપિટલ્સ દ્વારા ₹15 કરોડ (આશરે $1.5 મિલિયન) ચૂકવવામાં આવશે, જ્યારે LG કુલદીપને ₹13.5 કરોડ (આશરે $1.5 મિલિયન) ચૂકવીને આકર્ષવામાં સફળ રહ્યો. આ પછી, ઓક્ટોબરમાં વધુ બે ખેલાડીઓની આપ-લે થઈ. ટી. નટરાજન દિલ્હી છોડીને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ગયો, જ્યારે ઝીશાન અંસારી SRH થી દિલ્હીમાં જોડાયો. નટરાજનને ₹5 કરોડ (આશરે $1.5 મિલિયન) મળશે અને ઝીશાનનો પગાર ₹40 લાખ (આશરે $4 મિલિયન) હશે.
પછી, 5 નવેમ્બરના રોજ, ચાર ખેલાડીઓની અદલાબદલીના મોટા સમાચાર સામે આવ્યા. લિયામ લિવિંગસ્ટોન અને જેક એડવર્ડ્સ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં જોડાયા. તેમના સ્થાને, ચેન્નાઈએ તેના બે ખેલાડીઓ, ખલીલ અહેમદ અને નાથન એલિસને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ મોકલ્યા. લિયામને ₹6 કરોડ (6 કરોડ રૂપિયા) અને જેકને ₹3 કરોડ (3 કરોડ રૂપિયા) મળશે. ખલીલ અહેમદને ₹4.8 કરોડ (4.8 મિલિયન રૂપિયા) અને નાથન એલિસને ₹2 કરોડ (2 કરોડ રૂપિયા) મળશે.
11 નવેમ્બર આઈપીએલ માટે મહત્વપૂર્ણ તારીખ હતી. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે આખરે પોતાના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાનો વેપાર કર્યો. હાર્દિક પંડ્યા હવે પંજાબ કિંગ્સમાં ગયો છે, અને તેના સ્થાને અર્શદીપ સિંહ પંજાબ કિંગ્સથી સીધા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સમાં આવ્યો છે. હાર્દિક અને અર્શદીપ સિંહને 18 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવશે. આ દરમિયાન, હાલમાં કેટલાક અન્ય નામો અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે. મોહમ્મદ શમી અને સેમ કરનનો ઉલ્લેખ મુખ્ય રીતે થઈ રહ્યો છે. જોકે, આ અંગે હજુ સુધી અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. દરમિયાન, આજે છેલ્લા દિવસે શું થશે તે કહેવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ સાંજ સુધીમાં બધા કાર્ડ જાહેર થઈ જશે.
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