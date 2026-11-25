66 જગ્યા 1220 દાવેદાર! IPL 2027 ની હરાજી અંગે મોટી અપડેટ, યાદીમાં 14 કેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓનો સમાવેશ
IPL 2027 ની હરાજી માટે ખેલાડીઓએ નોંધણી કરાવી છે. 1,220 ખેલાડીઓએ નોંધણી કરાવી છે, જેમાં 14 કેપ્ડ ભારતીયોનો સમાવેશ થાય છે.
Published : November 25, 2026 at 1:44 PM IST
IPL 2027 AUCTION UPDATE: IPL 2027 ની હરાજી 16 ડિસેમ્બરે યોજાવાની છે. બધી ટીમો માટે રીટેન્શન યાદીઓ જાહેર કરવામાં આવી છે, અને ઘણા ખેલાડીઓ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ખેલાડીઓએ મીની-ઓક્શન માટે નોંધણી કરાવી છે. ગોવામાં હરાજી માટે 1,220 ખેલાડીઓએ નોંધણી કરાવી છે, જેમાં ફક્ત 14 કેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. તમને જણાવી દઈએ કે, બેન સ્ટોક્સે પણ હરાજી માટે નોંધણી કરાવી છે.
IPL હરાજી માટે ખેલાડીઓએ નોંધણી કરાવી
IPL હરાજી માટે 1,220 ખેલાડીઓએ નોંધણી કરાવી છે. આમાં 14 કેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓ અને 170 કેપ્ડ વિદેશી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. કેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓની યાદીમાં અવેશ ખાન, દીપક ચહર, આકાશ દીપ, જયદેવ ઉનડકટ, દીપક હુડા, કરુણ નાયર, કુલદીપ સેન, મયંક અગ્રવાલ, રાહુલ ત્રિપાઠી, સરંશ જૈન, શિવમ માવી, તુષાર દેશપાંડે, ઉમેશ યાદવ અને ઉમરાન મલિકનો સમાવેશ થાય છે. સંપૂર્ણ વિગતો નીચે આપેલ છે:
🚨 News 🚨 1,220 players feature on Auction Register for #TATAIPL 2027 Player Auction. More Details 🔽 https://t.co/88hKhMyLgi— IndianPremierLeague (@IPL) November 25, 2026
- કુલ ખેલાડીઓ: 1220
- કેપ્ડ ભારતીય: 14
- કેપ્ડ આંતરરાષ્ટ્રીય: 170
- એસોસિએટ: 42
- અનકેપ્ડ ભારતીય: 925
- અનકેપ્ડ આંતરરાષ્ટ્રીય: 69
પૂર્ણ સભ્યો ટીમોના 184 ખેલાડીઓની સાથે, 42 એસોસિયેટ ખેલાડીઓને પણ સ્થાન મળ્યું છે. નોંધનીય છે કે જાપાનના બેન્જામિન એટો-ડેવિસ અને ચાર્લી હારા-હાંજીએ પણ હરાજી માટે નોંધણી કરાવી છે. IPL 2026 પહેલા, BCCI ના આદેશ પર કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ દ્વારા મુસ્તફિઝુર રહેમાનને રિલીઝ કરવામાં આવ્યો હતો. આના કારણે ભારત-બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ સંબંધોમાં તિરાડ પડી ગઈ હતી. આમ છતાં, IPL 2027 ની હરાજી માટે કુલ 11 બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓએ નોંધણી કરાવી છે. આ યાદીમાં હસન મહમૂદ, પરવેઝ હુસૈન ઈમોન, રિપન મંડલ, રિશાદ હુસૈન, સૈફ હસન, શાક મહેદી હસન, શમીમ હુસૈન, શોરીફુલ ઇસ્લામ, તન્ઝીમ હસન સાકિબ, તસ્કિન અહેમદ અને તૌહીદ હૃદયોયનો સમાવેશ થાય છે.
🚨 COUNTRY WISE BREAKDOWN OF THE 1,220 PLAYERS REGISTERED FOR IPL 2027 AUCTION. 🚨 India - 939. Australia - 53. South Africa - 40. West Indies - 36. New Zealand - 25. Afghanistan - 23. Sri Lanka - 21. England - 16. USA - 13. Bangladesh - 12. UAE and Nepal - 10. Ireland - 7. Zimbabwe - 6. Netherlands - 3. Canada, Japan and Scotland - 2.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 25, 2026
હરાજી 16 ડિસેમ્બરે ગોવામાં યોજાવાની છે
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની આગામી સીઝન પહેલા 1,220 ખેલાડીઓએ હરાજી માટે નોંધણી કરાવી હોવા છતાં, બધા પાત્ર રહેશે નહીં. જે ટીમોને આ ખેલાડીઓની સંપૂર્ણ યાદી આપવામાં આવશે, અને ફક્ત તે જ ખેલાડીઓ પાત્ર બનશે જેમને તેઓ રસ દાખવશે. આ એક મીની-હરાજી છે, જેમાં 1,220 ખેલાડીઓમાંથી આશરે 250-300 ખેલાડીઓની પસંદગી કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. હરાજીમાં ભાગ લેનારા ખેલાડીઓની યાદી 1 ડિસેમ્બર સુધીમાં જાહેર કરવામાં આવશે. યાદીમાં અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓ સૌથી વધું છે. ફ્રેન્ચાઇઝી દ્વારા શોધાયેલા ખેલાડીઓની જ પસંદગી કરવામાં આવશે. હરાજી 16 ડિસેમ્બરે ગોવામાં યોજાવાની છે, જ્યાં ફ્રેન્ચાઇઝી તેમની ટીમોને મજબૂત બનાવવાનું લક્ષ્ય રાખશે.
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