IPL 2027 Auction: ક્રિકેટ જગતમાં નવો ઈતિહાસ, પહેલીવાર પિતા-પુત્રની જોડી હરાજીમાં જોવા મળશે
IPL 2027 ની હરાજીમાં પહેલીવાર પિતા-પુત્રની જોડી જોવા મળી શકે છે. અફઘાન ક્રિકેટર મોહમ્મદ નબી અને તેમના પુત્ર હસન ઇસાખિલે હરાજી માટે નોંધણી કરાવી છે.
Published : November 25, 2026 at 5:49 PM IST
IPL Auction 2027: IPL 2027 મીની ઓક્શનને લઈને ક્રિકેટ જગતમાં ચર્ચા પહેલાથી જ તેજ થઈ ગઈ છે. આ વખતે, હરાજીમાં એક રસપ્રદ નામ ઉભરી આવ્યું છે, જેણે ચાહકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. અનુભવી અફઘાન ઓલરાઉન્ડર મોહમ્મદ નબી અને તેમના પુત્ર હસન ઇસાખિલે IPL ઓક્શન માટે નોંધણી કરાવી છે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, IPLના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે પિતા-પુત્રની જોડીએ એક જ ઓક્શન માટે નોંધણી કરાવી છે.
મોહમ્મદ નબીએ ₹1 કરોડની બેઝ પ્રાઈસ નક્કી કરી
અફઘાનિસ્તાનના દિગ્ગજ ક્રિકેટર મોહમ્મદ નબીએ IPL 2027 મીની ઓક્શન માટે પોતાની બેઝ પ્રાઈસ ₹1 કરોડ રાખી છે. નબી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પોતાના અનુભવ અને ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન માટે જાણીતા છે. તે બેટિંગ અને ઓફ-સ્પિન બોલિંગ બંનેમાં ટીમ માટે ઉપયોગી સાબિત થયો છે. નબી IPLમાં વિવિધ ફ્રેન્ચાઇઝીનો પણ ભાગ રહી ચૂક્યા છે. T20 ક્રિકેટનો તેનો અનુભવ અને સમજ તેમને હરાજીમાં રસપ્રદ સંભાવના બનાવી શકે છે. કઈ ફ્રેન્ચાઇઝી તેમને તેમની ટીમમાં સામેલ કરવામાં રસ દાખવે છે તે જોવાનું બાકી છે.
Mohammad Nabi and his son Hassan Eisakhil have both signed up for the IPL 2027 auction. https://t.co/EMHcPcZrE1— Cricbuzz (@cricbuzz) November 25, 2026
પુત્ર હસન ઇસાખિલની બેઝ પ્રાઈસ ₹75 લાખ છે
મોહમ્મદ નબીના પુત્ર હસન ઇસાખિલ પણ IPL 2027 મીની ઓક્શન માટે નોંધણી કરાવી છે. તેમણે પોતાની બેઝ પ્રાઈસ ₹75 લાખ રાખી છે. તેમના પુત્રએ પિતા સાથે ભાગ લેવા માટે સાઇન અપ કર્યું છે તે હકીકત આ હરાજીને ખાસ બનાવે છે. ક્રિકેટ ચાહકો માટે એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે હસનને IPL જેવી મોટી T20 લીગમાં રમવાની તક મળે છે કે નહીં. જોકે, તેમનું નામ હજુ સુધી અંતિમ હરાજીની યાદીમાં સામેલ થયું નથી.
🚨 News 🚨 1,220 players feature on Auction Register for #TATAIPL 2027 Player Auction. More Details 🔽 https://t.co/88hKhMyLgi— IndianPremierLeague (@IPL) November 25, 2026
1,220 ખેલાડીઓએ હરાજીમાં નોંધણી કરાવી
IPL 2027મીની હરાજી માટે કુલ 1,220 ખેલાડીઓએ નોંધણી કરાવી છે. આટલી મોટી સંખ્યામાં અરજીઓ બાદ, ફ્રેન્ચાઇઝીની જરૂરિયાતો અને ઉપલબ્ધ સ્લોટ્સના આધારે અંતિમ યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે. શોર્ટલિસ્ટિંગ પ્રક્રિયા પછી જ સ્પષ્ટ થશે કે કયા ખેલાડીઓ હરાજી માટે પાત્ર બનશે. પરિણામે, મોહમ્મદ નબી અને હસન ઇસાખિલ બંનેની હરાજીમાં ભાગીદારીની સ્થિતિ પણ અંતિમ યાદી જાહેર થયા પછી જ સ્પષ્ટ થશે.
શું પિતા અને પુત્ર IPLમાં સાથે જોવા મળશે?
આ નબી પરિવારની જોડી આ વર્ષની હરાજીનું સૌથી મોટું આકર્ષણ બની શકે છે. જો પિતા અને પુત્ર બંનેને અંતિમ હરાજી યાદીમાં સ્થાન મળે અને ફ્રેન્ચાઇઝી દ્વારા ખરીદવામાં આવે, તો તે IPLમાં એક નવી કહાની શરૂ કરી શકે છે. હાલમાં, બંને ખેલાડીઓએ નોંધણી કરાવી છે અને તેમની બોલીઓ સબમિટ કરી છે. હવે બધાની નજર અંતિમ ખેલાડીઓની યાદી અને મીની હરાજી પર છે. ક્રિકેટ ચાહકો એ જોવા માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે કે મોહમ્મદ નબી અને હસન ઇસાખિલને IPL 2027માં તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તક મળશે કે નહીં.
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