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IPL 2027 ની હરાજીને લઈને ચાલી રહેલા સસ્પેન્સનો અંત! ખેલાડીઓની હરાજી આ શહેરમાં અને આ દિવસે થશે

IPL 2027 માટે મીની ઓક્શન અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી રહી છે. BCCI સેક્રેટરી એ એક નિવેદનમાં હરાજીના સ્થળ અને સમયનો ખુલાસો કર્યો છે.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 2:02 PM IST

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IPL 2027: ચાહકો IPL 2027 સીઝનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી, આ ઓક્શન ભારતની બહાર (દુબઈ, જેદ્દાહ અને અબુ ધાબી) યોજાઈ રહ્યું હતું. જોકે, BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક નિવેદનમાં IPL 2027 ઓક્શનનું સ્થળ અને સમય જાહેર કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ વખતે ઓક્શન ડિસેમ્બરમાં ગોવામાં યોજાશે.

ડિસેમ્બરમાં ગોવામાં IPL 2027 ની હરાજી યોજાશે

IPL ની હરાજી અંગે મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી, ખેલાડીઓની હરાજી સાઉદી અરેબિયા, દુબઈ અને અબુ ધાબી જેવા વિદેશી સ્થળોએ યોજાઈ રહી છે, પરંતુ હવે BCCI એ આ મેગા ઇવેન્ટને ભારતમાં પાછી લાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાએ પુષ્ટિ આપી છે કે IPL ની હરાજી આ વર્ષે ડિસેમ્બરમાં ગોવામાં યોજાશે.

આનો અર્થ એ થયો કે, વિદેશી દેશોની ચમક-ઝગમગાટ અને ગ્લેમરને છોડીને, ખેલાડીઓ ગોવાના સુંદર દરિયાકાંઠાના વાતાવરણમાં પોતાનું નસીબ મેળવવા માટે સ્પર્ધા કરશે, જ્યાં ફ્રેન્ચાઇઝીઓ કરોડો રૂપિયાની બોલી લગાવશે. જોકે, હરાજીની ચોક્કસ તારીખો હજુ જાહેર કરવામાં આવી નથી, અને તે ટૂંક સમયમાં જાહેર થઈ શકે છે.

દરમિયાન, ધર્મશાલામાં સતત વરસાદને કારણે BCCI એ ભારત A અને ઓસ્ટ્રેલિયા A મહિલા ટીમો વચ્ચેની એકમાત્ર ચાર દિવસીય મેચ ધર્મશાલાથી મોહાલી ખસેડી છે. ખરાબ હવામાનથી રમત પ્રભાવિત ન થાય તે માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

આ અંગે બોલતા, દેવજીત સૈકિયાએ કહ્યું, "અમે તાજેતરમાં આગામી T20 મેચ ધર્મશાલાથી મોહાલી ખસેડી છે કારણ કે ધર્મશાલામાં હવામાન હાલમાં ક્રિકેટ માટે ખૂબ અનુકૂળ નથી. ત્યાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. ધર્મશાલામાં સતત વરસાદને કારણે, અમે મેચોને મોહાલી ખસેડવાનો નિર્ણય લીધો છે જેથી ક્રિકેટ પ્રવૃત્તિઓ કોઈપણ હવામાન વિક્ષેપ વિના ચાલુ રહી શકે."

BCCI સચિવ સૈકિયાએ ઐતિહાસિક ભારત-જાપાન મેચ પર કહ્યું:

સૈકિયાએ 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારત અને જાપાન વચ્ચે રમાયેલી ઐતિહાસિક મેચ પર ખુશી વ્યક્ત કરી અને ભારત-જાપાન વચ્ચેના મજબૂત સંબંધોનું વર્ણન કર્યું. દેવજીત સૈકિયાએ કહ્યું, "હું ટીમને અભિનંદન આપું છું, અને આ ફક્ત ગઈકાલે જાપાન સામે જીતવા વિશે નથી. આ ભારત અને જાપાન વચ્ચેની મિત્રતામાં એક નવો સીમાચિહ્નરૂપ છે. ICC પ્રમુખ જય શાહ દ્વારા એડિનબર્ગમાં લેવામાં આવેલી પહેલ દ્વારા આ શક્ય બન્યું છે. આ મેચ જબરદસ્ત ઉત્સાહ સાથે મળી હતી, અને તે મિત્રતા, વિકાસ અને ક્રિકેટના નવા ક્ષેત્રોમાં વિસ્તરણના નવા યુગની શરૂઆત દર્શાવે છે. મને વિશ્વાસ છે કે ગઈકાલે જાપાની લોકો દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલ પ્રતિભાવ અને ઉત્સાહ ચોક્કસપણે ક્રિકેટની રમતને જાપાન તેમજ તેના પડોશી દેશોમાં વધુ લોકપ્રિયતા મેળવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે."

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