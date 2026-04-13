શું BCCI વિરાટ કોહલી પર પ્રતિબંધ મૂકશે?, જાણો શુું છે સમગ્ર મામલો

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 1:31 PM IST

મુંબઈ | વિરાટ કોહલી: રવિવારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) સામેની IPL મેચ દરમિયાન, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી એક ખાસ ઘટનાને કારણે સમાચારમાં હતા. રવિવારે વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં, RCB એ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) ને 18 રનથી હરાવ્યું. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામેની આ મેચમાં, વિરાટ કોહલીએ 38 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા. 131.58 ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરતા, તેણે પાંચ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા. વિરાટ કોહલીને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાએ કેચ આઉટ કર્યો, અને તેનો કેચ સૂર્યકુમાર યાદવે લીધો.

શું BCCI વિરાટ કોહલી પર પ્રતિબંધ મૂકશે?

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામેની IPL મેચ દરમિયાન, વિરાટ કોહલી અચાનક ગુસ્સે થઈ ગયો; ગુસ્સામાં, તેણે સીમા રેખા પાર કરતી વખતે તેના મોજા અને હેલ્મેટ ફેંકી દીધા. આ ઘટનાના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે. વિરાટ કોહલીએ IPL આચારસંહિતાનું પણ ગંભીર ઉલ્લંઘન કર્યું છે. IPL આચાર સંહિતાના કલમ 2.2 મુજબ, મેચ દરમિયાન ક્રિકેટ સાધનો, કપડાં અથવા મેદાનની વસ્તુઓનો દુરુપયોગ કરવો એ લેવલ 1 ગુનો માનવામાં આવે છે. હવે, સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે: શું વિરાટ કોહલી પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે?

નિયમો શું કહે છે?

IPL આચાર સંહિતાના કલમ 2.2 મુજબ, ક્રિકેટ સાથે સંબંધિત કોઈપણ વસ્તુનો અનાદર કરવો એ લેવલ 1 ગુનો માનવામાં આવે છે. આમ, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) વિરાટ કોહલી પર પ્રતિબંધ મૂકે તેવી શક્યતા ઓછી છે; જોકે, તેઓ તેની મેચ ફીનો એક ભાગ કાપીને તેને દંડ કરી શકે છે. BCCI વિરાટ કોહલીની મેચ ફીના 10 થી 25 ટકા દંડ લાદી શકે છે, તેમજ તેને એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ પણ આપી શકે છે. કલમ 2.2 ના ઉલ્લંઘનમાં મેચ દરમિયાન ક્રિકેટ સાધનો ફેંકવા, વિકેટને લાત મારવી, બેટથી જાહેરાત બોર્ડ તોડવું અથવા મેદાન પર વસ્તુઓને નુકસાન પહોંચાડવું શામેલ છે. લેવલ 1 આચાર સંહિતાના ઉલ્લંઘન માટે, મેચ રેફરીનો નિર્ણય અંતિમ અને બંધનકર્તા રહેશે.

વિરાટ કોહલીએ એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો

હકીકતમાં, વિરાટ કોહલી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) સામે 1,000 T20 રન બનાવનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો છે - IPL અને ચેમ્પિયન્સ લીગ T20 બંનેમાંથી રન ભેગા કરીને. વિરાટ કોહલીને આ સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચવા માટે ફક્ત 20 રનની જરૂર હતી, અને તેણે ફક્ત 11 બોલમાં તે હાંસલ કર્યું. વિરાટ કોહલીએ કેએલ રાહુલ (977) અને શિખર ધવન (901) ને પાછળ છોડી દીધા છે. આ યાદીમાં ટોચના 10 ખેલાડીઓમાંથી આઠ ભારતીય છે, જ્યારે અન્ય બે એબી ડી વિલિયર્સ અને ડેવિડ વોર્નર છે. અત્યાર સુધી, વિરાટ કોહલીએ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) સામે 37 મેચમાં 1,030 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, વિરાટ કોહલીએ સાત અડધી સદી ફટકારી છે.

