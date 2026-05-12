પહેલા બોલથી, પછી બેટથી... દિલ્હી કેપિટલ્સની જીત પાછળનો 22 વર્ષીય હીરો માધવ તિવારી કોણ છે?
22 વર્ષીય ઓલરાઉન્ડર માધવ તિવારીએ દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે બેટ અને બોલ બંનેથી ભારે તબાહી મચાવી હતી.
Published : May 12, 2026 at 1:28 PM IST
WHO IS MADHAV TIWARI: IPL 2026 માં, એક જ મેચ કોઈપણ ક્રિકેટરનું નસીબ બદલી શકે છે. દિલ્હી કેપિટલ્સના યુવા ઓલરાઉન્ડર, માધવ તિવારી, પંજાબ કિંગ્સ સામેના વિસ્ફોટક પ્રદર્શન બાદ IPL 2026 ના સૌથી ચર્ચિત ખેલાડી તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. ફક્ત તેની બીજી IPL મેચમાં, માધવે પંજાબ ટીમને નુકસાન પહોંચાડ્યું - પહેલા બોલથી અને પછી બેટથી - ડીસીની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. તેના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શનને કારણે, દિલ્હી કેપિટલ્સ પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવાની દાવેદારીમાં મજબૂત રીતે રહે છે.
કોણ છે માધવ તિવારી?
માધવ તિવારી મધ્યપ્રદેશનો એક ઓલરાઉન્ડર છે જે નીચલા ક્રમમાં બેટિંગ કરે છે અને ઝડપી બોલિંગનો વિકલ્પ પણ આપે છે. નોંધપાત્ર રીતે, માધવે હજુ સુધી મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય ટીમ માટે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પોતાનું ડેબ્યૂ કર્યું નથી. તેણે મધ્યપ્રદેશની સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટમાં તેના સનસનાટીભર્યા પ્રદર્શન દ્વારા ડીસી સ્કાઉટ્સનું ધ્યાન ખેંચ્યું. મધ્યપ્રદેશ પ્રીમિયર લીગમાં ભોપાલ લેપર્ડ્સ માટે રમતી વખતે, તેણે બેટ અને બોલ બંનેથી પોતાની કુશળતા દર્શાવી.
દિલ્હી કેપિટલ્સે IPL 2025 ની હરાજીમાં માધવ તિવારીને ₹40 લાખમાં ખરીદ્યો. તેણે ગયા વર્ષે MI સામે ડેબ્યૂ કર્યું હતું પરંતુ માત્ર 3 રન બનાવ્યા પછી આઉટ થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ, તેને રમવાની બીજી તક મળી નહીં, અને તેણે આખરે IPL 2026 માં તેની બીજી મેચ રમી.
PBKS સામે શાનદાર પ્રદર્શન
માધવ તિવારીએ IPL 2026 માં PBKS સામે મળેલી એક માત્ર તકનો પૂરેપૂરો ફાયદો ઉઠાવ્યો. માધવે પહેલા પોતાની પેસ બોલિંગથી પંજાબ કિંગ્સને ધક્કો માર્યો; તેણે પોતાની 4 ઓવરમાં 40 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. માધવે PBKSના સિઝનના બે સૌથી સફળ બેટ્સમેન - પ્રિયાંશ આર્ય અને કૂપર કોનોલી - ને પેવેલિયન પાછા મોકલ્યા.
What a win for #DC! 💪#PBKS are handed their 4th consecutive loss. The Race To Playoffs is well and truly on!
PBKS એ 211 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો, જેનો પીછો કરતા DC એ શરૂઆતમાં વિકેટ ગુમાવી દીધી. અક્ષર પટેલ અને ડેવિડ મિલરે ટીમ માટે વાપસી કરી. તેમના આઉટ થયા પછી, માધવ તિવારીએ ધમાલ મચાવી; તેણે 225.00 ના ધમાકેદાર સ્ટ્રાઇક રેટથી માત્ર 8 બોલમાં 18 રન બનાવ્યા. DC એ 6 બોલ બાકી રહેતા 3 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી. તેના શાનદાર પ્રદર્શન માટે, તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો ખિતાબ આપવામાં આવ્યો.
