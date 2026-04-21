કોણ છે અશ્વિની કુમાર?, IPL 2026 માં MI માટે ટ્રમ્પ કાર્ડ બનનાર ખેલાડી

GT સામેની મેચમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના અશ્વિની કુમારે ટીમ માટે શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું. ચાલો તમને તેના વિશે જણાવીએ...

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 21, 2026 at 4:03 PM IST

IPL 2026: સોમવારે રમાયેલી IPL (ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ) 2026 ની મેચમાં, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે ગુજરાત ટાઇટન્સને 99 રનથી હરાવીને ચાર મેચની હારનો સિલસિલો તોડ્યો. આ જીતના હીરો તિલક વર્મા હતા, જેમણે શાનદાર અણનમ સદી ફટકારીને મેચનો પાયો ફેરવી દીધો. દરમિયાન, બોલિંગ વિભાગમાં, અશ્વિની કુમારે પણ 4 વિકેટો ખેરવીને પોતાની છાપ છોડી દીધી.

ટોસ જીતીને અને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી, MI ની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી. કાગીસો રબાડાએ પાવરપ્લે દરમિયાન ત્રણ વિકેટો લઈને ટીમને પાછળ ધકેલી દીધી. જોકે, તિલક વર્માએ ત્યારબાદ જવાબદારી સંભાળી અને આક્રમક બેટિંગ કરતા માત્ર 45 બોલમાં અણનમ 101 રન બનાવ્યા. તેણે ઇનિંગના છેલ્લા બોલ પર બાઉન્ડ્રી ફટકારીને પોતાની પહેલી IPL સદી પૂર્ણ કરી.

તિલકની ઇનિંગમાં 7 છગ્ગા અને 8 ચોગ્ગા હતા. તેમના સિવાય, નમન ધીરે મહત્વપૂર્ણ સહાયક ભૂમિકા ભજવી, 32 બોલમાં 45 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગ્સને કારણે, MI એ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 199/5 નો જબરદસ્ત સ્કોર બનાવ્યો. ગુજરાત માટે, રબાડાએ 3/33 ના આંકડા આપ્યા, જ્યારે મોહમ્મદ સિરાજે 1/25 નો દાવો કર્યો.

લક્ષ્યનો પીછો કરવાની જવાબદારી સંભાળતા, GT ટીમ સંપૂર્ણપણે ભાંગી પડી. એક પણ બેટ્સમેન નોંધપાત્ર ઇનિંગ્સ રમી શક્યો નહીં. વોશિંગ્ટન સુંદરે 26 રન બનાવ્યા, પરંતુ તે ટીમને મજબૂત બનાવવામાં અસમર્થ રહ્યો.

બોલિંગ વિભાગમાં, મુંબઈના 'ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર' અશ્વિની કુમારે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, તેણે 4 ઓવરમાં માત્ર 24 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી. તેના સિવાય, મિશેલ સેન્ટનરે 2/16 ના આંકડા આપ્યા. આખી GT ટીમ 15.5 ઓવરમાં 100 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

કોણ છે અશ્વિની કુમાર?

4 વિકેટ લઈને સનસનાટી મચાવનાર 24 વર્ષીય અશ્વિની કુમારે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની મેચમાં શુભમન ગિલ, રાહુલ તેવતિયા, શાહરૂખ ખાન અને રાશિદ ખાનને વિકેટો લીધી. સ્થાનિક ક્રિકેટમાં, તે પંજાબ ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. IPLમાં આ તેની બીજી સિઝન છે. આકસ્મિક રીતે, તેણે અગાઉ 2025 ની IPL માં કોલકાતા સામેની પોતાની પહેલી જ મેચમાં 4 વિકેટો લઈને હેડલાઇન્સ બનાવી હતી.

મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી તે મેચમાં, અશ્વિનીએ કોલકાતાના અજિંક્ય રહાણે, રિંકુ સિંહ, મનીષ પાંડે અને આન્દ્રે રસેલને આઉટ કર્યા હતા. આમ કરીને, તે IPL માં પોતાના ડેબ્યૂમાં 4 વિકેટ લેનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યો. 31 માર્ચ, 2025 ના રોજ રમાયેલી તે મેચમાં તેના પ્રદર્શન માટે તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. અશ્વિનીએ 2025 ની સીઝન દરમિયાન 7 મેચોમાં 11 વિકેટો લીધી હતી.

અશ્વિની IPL માં ડેબ્યું પહેલા માત્ર 4 મેચ રમી હતી

પંજાબના ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર અશ્વિની કુમારે 2025 માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે IPL માં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેના ડેબ્યૂનું એક નોંધપાત્ર પાસું એ હતું કે તેણે આ પહેલા ફક્ત ચાર T20 મેચ રમી હતી. અશ્વિની લગભગ 135 કિમી/કલાકની ઝડપે બોલિંગ કરે છે. તેની મુખ્ય શક્તિ તેના શાર્પ યોર્કર અને બેક-ઓફ-ધ-હેન્ડ સ્લોઅર બોલ છે, જેનો ઉપયોગ તે બેટ્સમેનોને હરાવવા માટે કરે છે. 2024 ની શેર-એ-પંજાબ T20 ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન તેની ડેથ બોલિંગે નોંધપાત્ર ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.

2025 ની IPL હરાજીમાં તેને ₹30 લાખમાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો. તેની શરૂઆત પ્રભાવશાળી હતી; જોકે, તે પછીની મેચોમાં થોડો મોંઘો સાબિત થયો, બાકીની 6 રમતોમાં ફક્ત 7 વિકેટ લેવામાં સફળ રહ્યો. આ હોવા છતાં, તેની ક્ષમતાને ઓળખીને, ટીમે તેને 2026 સીઝન પહેલા જાળવી રાખ્યો. હવે, 2026 માં ફરી એકવાર શાનદાર પ્રદર્શન કર્યા પછી, અશ્વિની IPL માં મુંબઈને સફળતા અપાવવામાં એક મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિ સાબિત થશે તેવી અપેક્ષા છે.

