જો ક્વોલિફાયર-1 વરસાદને કારણે ધોવાઈ જાય, તો IPL 2026 ફાઇનલમાં કોણ સ્થાન મેળવશે? જાણો સંપૂર્ણ સમીકરણ

જો રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચેની ક્વોલિફાયર-1 મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવે તો શું થશે.

Published : May 25, 2026 at 8:45 PM IST

RCB vs GT QUALIFIER-1: IPL 2026 ની લીગ મચો સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. હવે, પ્લેઓફનો રાંમાચ શરૂ થવાનો છે. 26 મેના રોજ, ધર્મશાળાના હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ ખાતે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે ક્વોલિફાયર-1 રમાશે. આ મેચ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે, જેમાં ટોસ સાંજે 7:00 વાગ્યે થશે. દરમિયાન, ચાહકોના મનમાં એક પ્રશ્ન ચોક્કસ ઉદભવી રહ્યો છે કે, જો રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચેની ક્વોલિફાયર 1 મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ જાય, તો કઈ ટીમ પ્લેઓફમાં આગળ વધશે?

જો મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ જાય તો શું થશે?

IPL 2026 પ્લેઓફ મેચ માટે કોઈ રિઝર્વ ડે નક્કી કરવામાં આવ્યો નથી. પાછલી સીઝનમાં પણ એક પણ નહોતો. ફક્ત ફાઇનલ મેચ માટે રિઝર્વ ડે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. પરિણામે, જો ક્વોલિફાયર-1, એલિમિનેટર, અથવા ક્વોલિફાયર-2 વરસાદને કારણે ધોવાઈ જાય અથવા ટાઇમાં સમાપ્ત થાય, તો વિજેતા નક્કી કરવા માટે સુપર ઓવર યોજવામાં આવશે. જો પહેલી સુપર ઓવર પણ ટાઇમાં સમાપ્ત થાય, તો બીજી અને ત્રીજી પણ સુપર ઓવર જ્યાં સુધી કોઈ ચોક્કસ પરિણામ ન આવે ત્યાં સુધી રમાશે.

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને ફાયદો થશે

મૂળભૂત રીતે, નિયમ જણાવે છે કે જો એક પણ બોલ રમત શક્ય ન હોય, તો પોઈન્ટ ટેબલ પર ઉપર રહેતી ટીમને ફાયદો થશે અને વિજેતા ગણવામાં આવશે. RCB અને ગુજરાત ટાઇટન્સ બંને 18-18 પોઈન્ટ સાથે બરાબર છે, પરંતુ RCB નેટ રન રેટની દ્રષ્ટિએ ટોચ પર છે, જે તેમને ટોચના સ્થાને રાખે છે. પરિણામે, RCB ટીમ મેચ રમ્યા વિના સીધી ફાઇનલમાં પહોંચશે. દરમિયાન, ગુજરાત ટાઇટન્સ બહાર થશે નહીં; તેના બદલે, તેમને બીજા ક્વોલિફાયરમાં રમવાની તક મળશે. જો કે, વરસાદની શક્યતા ઘણી ઓછી છે, અને શક્ય છે કે તે બિલકુલ ન પણ થાય. જો વરસાદ પડે તો પણ, તે મેચ પૂર્ણ થવાથી અટકાવવા માટે પૂરતો ગંભીર હોવાની શક્યતા નથી; તેથી, બિનજરૂરી ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી.

ક્વોલિફાયર-2 SRH અને RR વચ્ચે રમાશે

દરમિયાન, એલિમિનેટર મેચ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે રમાશે. જો વરસાદ આ મેચને રદ કરે છે, તો હૈદરાબાદની ટીમ ક્વોલિફાયર 2 માં આગળ વધશે, કારણ કે તેમનો નેટ રન રેટ રાજસ્થાન રોયલ્સ કરતા વધારે છે. ક્વોલિફાયર 2 માં પણ આવી જ પરિસ્થિતિ જોવા મળશે: જે ટીમનો નેટ રન રેટ સારો હશે તે ફાઇનલમાં પહોંચશે.

