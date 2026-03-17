IPL 2026: વિરાટ કોહલીની ઓલ-ટાઇમ પ્લેઇંગ-11, સિરાજ, હેઝલવુડ અને ભુવનેશ્વર બહાર

વિરાટ કોહલીએ RCBની ઓલ-ટાઇમ પ્લેઇંગ-11 પસંદ કરી છે. તેણે પોતાની ટીમમાં ત્રણ પેસ બોલર અને બે સ્પિનરોનો સમાવેશ કર્યો છે.

Published : March 17, 2026 at 3:17 PM IST

VIRAT KOHLI RCB ALL TIME PLAYING-11: IPL ની શરૂઆતથી જ વિરાટ કોહલી RCB ટીમનો અભિન્ન ભાગ રહ્યો છે. તે એકમાત્ર ખેલાડી છે જેણે અત્યાર સુધી તેની સમગ્ર IPL કારકિર્દી દરમિયાન ફક્ત એક જ ટીમ માટે રમ્યો છે. દરમિયાન, IPL 2026 ની શરૂઆત પહેલા, વિરાટ કોહલીએ RCBની ઓલ-ટાઇમ પ્લેઇંગ-11 પસંદ કરી છે. તેણે તેની ટીમમાં ઘણા દિગ્ગજ ખેલાડીઓનો સમાવેશ કર્યો છે. જોકે, વિરાટે ખાસ કરીને સિરાજ, હેઝલવુડ અને ભુવનેશ્વર કુમાર જેવા બોલરોનો સમાવેશ કર્યો નથી.

વિરાટ કોહલીએ ઓપનર તરીકે કોને તક આપી?

વિરાટ કોહલી દ્વારા પસંદ કરાયેલ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં, તેણે ક્રિસ ગેઇલ સાથે ઓપનર તરીકે પોતાને સામેલ કર્યા છે - આ નિર્ણય ખરેખર યોગ્ય છે. વિરાટ IPLમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હોવાનો ગર્વ ધરાવે છે, જ્યારે ક્રિસ ગેઇલે RCB સાથેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન અનેક રેકોર્ડ બનાવ્યા હતા. RCB માટે રમતી વખતે તેણે 175 રનની તે શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી - આ ઇનિંગ IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર રહી છે.

ડી વિલિયર્સ અને કેએલ રાહુલ મિડલ ઓર્ડરમાં

કોહલીએ ભૂતપૂર્વ બેટિંગ દિગ્ગજ અને તેના નજીકના મિત્ર એબી ડી વિલિયર્સને ત્રીજા નંબર માટે પસંદ કર્યા છે. તેની આઈપીએલ કારકિર્દી દરમિયાન, ડી વિલિયર્સે આરસીબી માટે ઘણી મેચ વિજેતા ઇનિંગ્સ રમી હતી. વિરાટે ચોથા નંબરના સ્થાન માટે કેએલ રાહુલને પસંદ કર્યા છે. રાહુલ 2018 ની આઈપીએલ સીઝનમાં પંજાબમાં જોડાતા પહેલા આરસીબી ટીમનો ભાગ હતો. તેણે ચોથા નંબર પર બેટિંગ કરતી વખતે આરસીબી માટે પ્રશંસનીય પ્રદર્શન કર્યું હતું, અને આ જ આધારે વિરાટે તેને ચોથા સ્થાન માટે પસંદ કર્યો છે. વધુમાં, તેણે મિડલ ઓર્ડરમાં રજત પાટીદાર અને વિકેટકીપર દિનેશ કાર્તિકને સ્થાન આપ્યું છે.

ચહલ અને સ્ટાર્કનો પણ સમાવેશ

બોલિંગ વિભાગની વાત કરીએ તો, કોહલીએ હર્ષલ પટેલને ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર તરીકે પસંદ કર્યો છે. વધુમાં, તેણે ડેલ સ્ટેન અને મિશેલ સ્ટાર્કને અન્ય બે ફાસ્ટ બોલર તરીકે સામેલ કર્યા છે. દરમિયાન, સ્પિન વિભાગમાં, વિરાટે અનિલ કુંબલે અને યુઝવેન્દ્ર ચહલને ટીમમાં સ્થાન આપ્યું છે.

વિરાટ કોહલીની-11: ક્રિસ ગેલ, વિરાટ કોહલી, એબી ડી વિલિયર્સ, કેએલ રાહુલ, રજત પાટીદાર, દિનેશ કાર્તિક, હર્ષલ પટેલ, અનિલ કુંબલે, મિચેલ સ્ટાર્ક, ડેલ સ્ટેન, યુઝવેન્દ્ર ચહલ.

