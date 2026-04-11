IPL 2026: વિરાટ કોહલીએ ચાહકોના દિલ જીત્યા, મેચ પછી વૈભવને આ અદ્ભુત ભેટ આપી

વિરાટ કોહલી વૈભવને: કિંગ કોહલી પણ વૈભવ સૂર્યવંશીની શાનદાર ઇનિંગ્સથી ખૂબ પ્રભાવિત થયા.

Published : April 11, 2026 at 4:12 PM IST

વૈભવ સૂર્યવંશી IPL 2026 : 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી IPL 2026માં પોતાની શાનદાર બેટિંગથી બધાના દિલ જીતી રહ્યો છે. RCB સામેની તાજેતરની મેચમાં, તેણે 26 બોલમાં 78 રનની મેચવિનિંગ ઇનિંગ રમી, જેનાથી તેની ટીમ રાજસ્થાનને માત્ર 18 ઓવરમાં 202 રન ચેઝ કરવામાં સફળતા મળી હતી.

RCBનો સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી પણ વૈભવની ઇનિંગથી ખૂબ પ્રભાવિત થયો હતો. મેચ પછી, તેણે વૈભવની કેપ પર ઓટોગ્રાફ આપ્યો અને લખ્યું, "પ્રિય વૈભવ, શાબાશ." આ ક્ષણ વૈભવ માટે ખાસ હતી, કારણ કે તે હવે તે ખેલાડી સામે રમી રહ્યો હતો જેની રમત જોઈને તે મોટો થયો હતો અને તેનો ઓટોગ્રાફ લઈ રહ્યો હતો. વૈભવના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શને માત્ર કોહલી જ નહીં પરંતુ દેશભરના અગ્રણી ખેલાડીઓને પણ પ્રભાવિત કર્યા છે.

દેશના સિનિયર રાજકીય નેતા શશિ થરૂર, જેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, "યુવાન સૂર્યવંશીની જબરદસ્ત પ્રગતિ જોવી ખરેખર અદ્ભુત છે. આ 15 વર્ષના પ્રતિભાશાળી ખેલાડીને ક્રીઝ પર જોવો એ રમતના ઉત્ક્રાંતિનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે."

તેની અદ્ભુત બેટ ગતિ, સમય અને શક્તિના જાદુનું સંયોજન ખરેખર મનમોહક છે. તે ફક્ત ક્રિકેટ રમી રહ્યો નથી. તે ખરેખર નવી પેઢી માટે બેટિંગની કળાને ફરીથી જીવંત કરી રહ્યો છે.

જ્યારે પણ તે સ્ટ્રાઈક લે છે, ત્યારે હું બધું છોડી દઉં છું અને તેના દરેક બોલને જોઉં છું. આપણે આપણી નજર સમક્ષ એક દુર્લભ, કાલાતીત પ્રતિભા ઉભરી રહી છે તે જોઈ રહ્યા છીએ. ખરેખર રોમાંચક!

વૈભવને ઓરેન્જ કેપ મળી

સૂર્યવંશીએ તેની ઇનિંગમાં આઠ ચોગ્ગા અને સાત છગ્ગા ફટકાર્યા. આ મેચ પછી, તેને IPL 2026 માટે ઓરેન્જ કેપ પણ મળી. તે હવે ફક્ત ચાર મેચમાં 200 રન બનાવીને ટોપ સ્કોરર છે. કારકિર્દીની આટલી શરૂઆતમાં કોઈ ખેલાડી માટે આ એક અદ્ભુત સિદ્ધિ છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ફક્ત ત્રણ સિક્સર, કોહલી ગેલ અને રોહિત સાથે IPLના ખાસ ક્લબમાં જોડાશે
  2. વાનિન્દુ હસરંગા સીઝનમાંથી બહાર, 34 વર્ષીય ખેલાડી તેનું સ્થાન લેશે

