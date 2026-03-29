SRH સામેની મેચમાં 'ચેઝ માસ્ટર' એ રેકોર્ડ્સનો લગાવ્યો અંબાર, ડેવિડ વોર્નર, સંજુને છોડ્યા પાછળ
IPL 2026 ની શરૂઆતની મેચમાં રન ચેઝ દરમિયાન, વિરાટ કોહલીએ એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો.
Published : March 29, 2026 at 5:07 PM IST
VIRAT KOHLI RECORD: વિરાટ કોહલીને લક્ષ્યનો પીછો કરવો ખૂબ ગમે છે, તેથી જ તેને 'ચેઝ માસ્ટર' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વિરાટ કોહલીએ ટેસ્ટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે. તે હવે ફક્ત ODI અને IPLમાં જ રમતા જોવા મળે છે. જે ખેલાડી સતત ક્રિકેટ નથી રમતા તેમના માટે ફોર્મ જાળવી રાખવું એક મુશ્કેલ કામ હોય છે; જોકે, વિરાટે ભૂતકાળમાં આ કાર્ય સારી રીતે પૂર્ણ કર્યું છે. વિરાટે 2026 ની IPL સીઝનની શરૂઆતની મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે આ વાતનો પુરાવો આપ્યો હતો. આ મેચમાં, તેણે 69 રનની અણનમ ઇનિંગ્સ રમી અને રેકોર્ડનો એક ધમાકેદાર રેકોર્ડ બનાવ્યો.
IPL રન ચેઝમાં 4,000 રન બનાવનાર વિરાટ પ્રથમ બેટ્સમેન
વિરાટ કોહલીએ આ ઇનિંગ દરમિયાન અનેક રેકોર્ડ બનાવ્યા. તે IPLના ઇતિહાસમાં ચેઝ કરતી વખતે 4,000 રનનો આંકડો પાર કરનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો. ઘણા અગ્રણી ખેલાડીઓ તેમના સમગ્ર IPL કારકિર્દીમાં એટલા રન બનાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે જેટલા વિરાટ કોહલીએ ફક્ત ચેઝ કરતી વખતે બનાવ્યા છે. ડેવિડ વોર્નર ચેઝ કરતી વખતે સૌથી વધુ રન બનાવવા માટે યાદીમાં બીજા સ્થાને છે; તેણે IPL રન ચેઝમાં 3,285 રન બનાવ્યા છે. દરમિયાન, રોહિત શર્મા આ યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે છે, જેણે 3,238 રન બનાવ્યા છે.
IPLમાં ચેઝ કરતી વખતે સૌથી વધુ રન
- 4027 - વિરાટ કોહલી*
- 3285 - ડેવિડ વોર્નર
- 3238 - રોહિત શર્મા
- 2843 - શિખર ધવન
- 2832 - રોબિન ઉથપ્પા
વિરાટે ડેવિડ વોર્નરનો રેકોર્ડ તોડ્યો
આ સિદ્ધિ સાથે, વિરાટ IPLમાં સફળ રન ચેઝમાં સૌથી વધુ 50 થી વધુ સ્કોર બનાવનાર બેટ્સમેન બની ગયો છે. આ સંદર્ભમાં, તેણે ડેવિડ વોર્નર અને શિખર ધવન બંનેને પાછળ છોડી દીધા છે. વિરાટે આ સિદ્ધિ 21 વખત હાંસલ કરી છે, જ્યારે ડેવિડ વોર્નર અને શિખર ધવને 20-20 વખત કરી છે. ગૌતમ ગંભીરે 18 વખત સફળ IPL રન ચેઝમાં 50 થી વધુ ઇનિંગ્સ રમી છે. રોહિત શર્માએ 16 વખત સફળ IPL રન ચેઝમાં 50 કે તેથી વધુનો સ્કોર નોંધાવ્યો છે.
And with that, Kohli becomes the first batter to score 7 50+ scores against SRH in TATA IPL!
સફળ IPL રન ચેઝમાં સૌથી વધુ 50+ સ્કોર
- 21 વખત – વિરાટ કોહલી*
- 20 વખત – ડેવિડ વોર્નર
- 20 વખત – શિખર ધવન
- 18 વખત – ગૌતમ ગંભીર
- 16 વખત – રોહિત શર્મા
વિરાટે સેમસનને પાછળ છોડી દીધો
69 રનની ઇનિંગ સાથે, વિરાટ કોહલી હવે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની ગયો છે. IPLમાં, કોહલીએ અત્યાર સુધીમાં આ ફ્રેન્ચાઇઝી સામે 874 રન બનાવ્યા છે. તેની સરખામણીમાં, સંજુ સેમસનએ આ ફ્રેન્ચાઇઝી સામે 867 રન બનાવ્યા છે. વિરાટ હવે IPLમાં SRH સામે સૌથી વધુ રન બનાવવાના સંદર્ભમાં સેમસનને પાછળ છોડી દીધો છે.
