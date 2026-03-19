IPL પહેલા વૈભવ સૂર્યવંશી ધુંઆધાર બેટિંગ, રવિન્દ્ર જાડેજાની બોલિંગ પર ચોગ્ગા અને છગ્ગા ફટકાર્યા
વૈભવ સૂર્યવંશી અને રવિન્દ્ર જાડેજાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
Published : March 19, 2026 at 8:45 PM IST
VAIBHAV SURYAVANSH: IPL 2026 ની તૈયારીઓ પહેલાથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે, અને આ વચ્ચે, રાજસ્થાન રોયલ્સ ના કેમ્પ માંથી એક રસપ્રદ વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ વીડિયોમાં, ટીમ ના યુવા સ્ટાર, વૈભવ સૂર્યવંશી, દિગ્ગજ ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા સામે નેટ પર આક્રમક બેટિંગ કરતા જોવા મળે છે. યુવા બેટ્સમેન ફરી એકવાર પોતાનો નિર્ભય અભિગમ દર્શાવ્યો, જાડેજા જેવા અનુભવી સ્પિનર સામે પણ મોટા શોટ રમવામાં ખચકાટ અનુભવતો નથી.
રાજસ્થાન રોયલ્સે X પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં વૈભવ સૂર્યવંશી નેટ્સ માં રવિન્દ્ર જાડેજા ની બોલિંગ પર સરળતાથી મોટા શોટ રમતા જોવા મળે છે. વીડિયો માં વૈભવ સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર સામે શક્તિશાળી શોટ મારતો દેખાય છે. તેણે જાડેજા ના છ બોલ માંથી પાંચ બોલ હવા માં ઉડાવી દીધા, જેનાથી IPL સીઝન ની શરૂઆત પહેલા જ તેના ઇરાદા સ્પષ્ટ થઈ ગયા.
🗡️🆚🥶 pic.twitter.com/02GTC3hCcr— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 19, 2026
18 વર્ષ પછી જાડેજાની ઘર વાપસી
આ સીઝન ની સૌથી મોટી વાર્તાઓમાંની એક જાડેજા ની રાજસ્થાન માં વાપસી છે. તે પહેલી IPL સીઝન દરમિયાન આ જ ટીમ માટે રમ્યો હતો અને હવે 18 વર્ષ પછી ફરી એકવાર રોયલ્સની જર્સી પહેરેલો જોવા મળશે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સાથેના એક મોટા વેપાર કરારના ભાગ રૂપે, જાડેજા અને સેમ કુરન રાજસ્થાન ટીમમાં જોડાયા, જ્યારે કેપ્ટન સંજુ સેમસન ચેન્નાઈ કેમ્પમાં ગયા. જાડેજાના IPL કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, તેણે 254 મેચોમાં 3,260 રન બનાવ્યા છે અને 170 વિકેટ લીધી છે. તેનો ઇકોનોમી રેટ 7.67 છે.
વૈભવ સૂર્યવંશીનું દમદાર પ્રદર્શન
યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીએ તેની પહેલી જ સિઝનમાં બધાને પ્રભાવિત કર્યા છે. તેણે 7 મેચમાં 252 રન બનાવ્યા છે, 206.55 નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે એક સદી અને એક અડધી સદી પણ ફટકારી છે. તેની આક્રમક બેટિંગ શૈલીએ તેને ટીમ માટે મુખ્ય ખેલાડી તરીકે સ્થાપિત કર્યો છે, અને 2026 IPLમાં પણ તે મોટા પ્રદર્શન કરશે તેવી અપેક્ષા છે.
ક્યારે અને કોની સામે મેચ રમાશે?
રાજસ્થાન રોયલ્સ 30 માર્ચે ગુવાહાટીમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે પોતાનો પહેલો મુકાબલો રમશે. ત્યારબાદ, તેઓ 4 એપ્રિલે અમદાવાદમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે ટકરાશે. ટીમ 7 એપ્રિલે ગુવાહાટીમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે ટકરાશે, જ્યારે 10 એપ્રિલે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ સામે ટકરાશે. હાલમાં, BCCI એ ફક્ત 12 એપ્રિલ સુધીનો સમયપત્રક જાહેર કર્યો છે.
